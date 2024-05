Brasile, Maldive, Svezia: Air France svela le prime novità del suo programma invernale 2024-2025

Air France continua ad espandere la sua rete. Durante la stagione invernale 2024-2025 (da novembre 2024 a marzo 2025), la compagnia aerea offrirà 5 rotte aggiuntive dal suo hub globale di Parigi-Charles de Gaulle, comprese 3 nuove destinazioni.

I clienti della compagnia aerea potranno scoprire:

– Salvador (Stato di Bahia, Brasile), con tre voli settimanali (lunedì, giovedì e sabato) a partire dal 28 ottobre 2024. I voli saranno operati con Airbus A350-900 dotati di 324 posti (34 in Business, 24 in Premium Economy e 266 in Economy). L’ex capitale brasiliana, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, sarà la quinta destinazione di Air France in Brasile, dopo Rio de Janeiro, San Paolo, Fortaleza e Bélem (quest’ultima da Cayenne, Guyana francese). Entro l’inverno 2024, Air France opererà fino a 30 voli settimanali da e per il Brasile. Grazie ad una partnership commerciale con la compagnia aerea brasiliana GOL, i clienti Air France possono facilmente collegarsi a 40 destinazioni nazionali in Brasile.

– Malé (Maldive), con un massimo di 2 voli settimanali (venerdì e domenica) durante le festività invernali, dal 20 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025. I voli saranno operati con Airbus A350-900 dotati di 292 posti.

– Kiruna (Svezia), con 1 volo settimanale il sabato a partire dal 21 dicembre 2024, operato con Airbus A319. Dopo Rovaniemi (Finlandia), Kittilä (Finlandia), Tromsø (Norvegia) e Narvik Lofoten (Norvegia, operata solo in estate), Kiruna sarà la quinta destinazione di Air France in Lapponia. Situata a 200 chilometri a nord del Circolo Polare Artico, Kiruna è un punto di partenza ideale per sperimentare la natura incontaminata della regione e tentare di avvistare l’aurora boreale.

Air France continuerà inoltre a rafforzare il suo servizio verso gli Stati Uniti. Durante l’inverno, la compagnia aerea estenderà il suo servizio a Denver (Colorado, USA) e Phoenix (Arizona, USA), con 3 voli settimanali per ciascuna città, in partenza da Parigi-Charles de Gaulle.

Fino ad oggi, il servizio per Denver era stato offerto solo durante il periodo estivo, mentre la rotta verso Phoenix, novità per l’estate 2024, sarà inaugurata il 23 maggio.

Per maggiori informazioni, dettagli operativi e tariffe: https://wwws.airfrance.it/.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)