easyJet mette in vendita migliaia di voli per l’estate 2025

easyJet ha messo in vendita oggi il suo programma di voli per l’estate 2025, offrendo oltre 29 milioni di posti su un totale di 162.000 voli tra il 3 marzo e il 15 giugno 2025.

“Tra questi, oltre 32.000 voli toccheranno gli aeroporti italiani, consentendo a un totale di oltre 5,7 milioni di passeggeri di acquistare i biglietti dei loro prossimi viaggi a prezzi davvero imbattibili, prenotando in anticipo su easyJet.com o tramite l’app mobile.

Con voli in partenza da 22 aeroporti italiani su oltre 220 rotte in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, i passeggeri di easyJet possono ora scegliere tra un network di mete davvero impareggiabile, sia che si ricerchi una vacanza in una città culturale e dall’anima vivace, sia che si sognino spiagge incontaminate o luoghi ricchi di avventura e divertimento”, afferma easyJet.

“Da Malpensa, ad esempio, è il momento perfetto per prenotare il prossimo viaggio alla volta di Tenerife, Marrakech, Atene, Barcellona, Malaga, Praga o Atene; quest’ultima raggiungibile, insieme a Spalato, anche dall’Aeroporto Internazionale di Napoli. Con easyJet c’è davvero l’imbarazzo della scelta”, conclude easyJet.

