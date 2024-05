Eve Air Mobility e Saudia Technic firmano un MoA per esplorare MRO Activities and eVTOL Reassembly in Arabia Saudita

Eve Air Mobility (“Eve”) e Saudia Technic, il principale fornitore di servizi MRO in Medio Oriente, hanno annunciato durante la terza edizione del Future Aviation Forum di Riyadh, Arabia Saudita, la firma di un Memorandum of Agreement (MoA) per esplorare la potenziale domanda di Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) activities for electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft nella regione. L’accordo include eVTOL MRO training e la valutazione dei requisiti e dei processi infrastrutturali per il potenziale riassemblaggio dell’eVTOL di Eve in Arabia Saudita.

“Siamo lieti della collaborazione con Saudia Technic, che supporterà l’introduzione e la scalabilità delle operazioni eVTOL in Medio Oriente”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve. “Questo MoA ci consente di esaminare non solo le attività MRO, che sono essenziali per garantire sicurezza, affidabilità e redditività, ma anche di affrontare le sfide logistiche che dobbiamo affrontare per fornire il nostro eVTOL ai nostri clienti nella regione”.

Fahd Cynndy, CEO di Saudia Technic, ha affermato che la collaborazione con Eve Air Mobility segna una pietra miliare significativa nella loro ricerca di innovazione: “Questo MoA è in perfetta armonia con Saudi Vision 2030, poiché mira a stabilire Saudia Technic ed Eve come leader nel settore dell’air mobility sector in Arabia Saudita e nel più ampio Medio Oriente. Adottando tecnologie all’avanguardia e incorporandole perfettamente nelle loro operazioni, stanno definendo un nuovo punto di riferimento per l’eccellenza dell’aviazione nella regione”.

Durante la cerimonia della firma durante l’evento, Ramy Nasralla, Saudia Technic’s Head of Commercial, ha sottolineato la valenza strategica dell’accordo con Eve Air Mobility, la visione di Saudia Technic e la strategia aeronautica nazionale. Ha evidenziato l’impatto trasformativo del loro approccio MRO++, che modernizza le pratiche di manutenzione con una soluzione completa che copre tutti gli aspetti della manutenzione degli aeromobili. Attraverso iniziative come ST Nova™, Saudia Technic potenzia le proprie capacità di servizio e apre la strada a innovazioni future. Nasralla ha sottolineato il doppio “+” in MRO++, a simboleggiare il loro impegno per l’integrazione globale e le aspirazioni di espansione regionale e globale di Saudia Technic, posizionandosi come uno dei principali attori nell’international MRO arena.

L’anno scorso, Eve ha annunciato l’ubicazione della sua prima eVTOL production facility a Taubaté, Brasile. Attualmente l’azienda sta assemblando il suo primo full-scale eVTOL prototype, a cui seguirà una campagna di test completa. Con lettere di intenti per quasi 3.000 eVTOL, Eve è pronta ad avere un impatto significativo sull’advanced air mobility industry a livello globale.

Oltre allo sviluppo dell’eVTOL, Eve ha anche sviluppato diverse soluzioni per supportare i propri clienti fin dal primo giorno, da services and support alla network optimisation con Vector, l’Eve Urban Air Traffic Management (Urban ATM) software progettato per affrontare in sicurezza le network management challenges delle attuali e future Advanced Air Mobility (AAM) operations.

(Ufficio Stampa Embraer – Eve)