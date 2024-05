Torino Airport: l’assemblea ordinaria dei soci di Sagat S.p.A. approva il bilancio di esercizio 2023

In data odierna si è riunita l’Assemblea dei Soci di SAGAT S.p.A., che ha approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio 2023 della Capogruppo e il Bilancio Consolidato 2023 del Gruppo SAGAT deliberando la distribuzione di un dividendo complessivo di 12 milioni di euro.

“Si riportano i principali indicatori economici:

– Valore della produzione: 86 milioni di euro, in linea con i valori 2022.

– Ricavi aviation: in crescita del 7,5% sul 2022.

– Risultato Netto: 7,6 milioni di euro.

– Investimenti: 6,3 milioni di euro.

– Posizione Finanziaria Netta: -7,6 milioni di euro, in miglioramento di 10 milioni di euro sul 2022.

Oggi viene anche pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2023 del Gruppo SAGAT, in una forma completamente rinnovata.

A dieci anni dalla stesura del suo primo Bilancio Sociale, il Gruppo SAGAT decide infatti di rendicontare con ancora maggiore trasparenza il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità in accordo con gli impegni assunti all’interno di una visione strategica di lungo periodo.

Dopo aver integrato la sostenibilità nella strategia aziendale con la formalizzazione, nel 2022, del Piano di sostenibilità 2023-2026, oggi, con il Bilancio di Sostenibilità 2023, il Gruppo SAGAT permette a tutti gli stakeholder di conoscerne l’avanzamento”, afferma Torino Airport.

“Il rapporto mette in luce in particolare i risultati conseguiti in termini di impegno per la comunità, sostenibilità ambientale e impatto economico, fra cui:

• Il 2023 è stato un nuovo anno record per il traffico dell’aeroporto, che per la prima volta ha superato la soglia dei 4 milioni e mezzo di passeggeri (4.531.185), in aumento dell’8,0% rispetto al 2022 e in aumento del 14,6% rispetto al 2019 (ultimo anno pre-Covid).

• La ricaduta sul territorio di tale risultato è amplificata dal cambio del profilo del passeggero: attraverso l’utilizzo dei big data è stato infatti rilevato che, rispetto al pre-Covid, i turisti in arrivo dall’estero sono cresciuti del 72% e quelli nazionali del 15%, a fronte di passeggeri residenti nel bacino geografico dell’aeroporto pressoché stabili (+2%).

• È stato messo in funzione il più grande impianto fotovoltaico su tetto in un aeroporto italiano, che sta garantendo la produzione in assetto di autoconsumo di oltre il 12% del fabbisogno di energia elettrica dell’aeroporto. La restante parte di energia elettrica viene acquistata al 100% da fonti rinnovabili certificate (certificati di garanzia d’origine – GO).

• È stato rinnovato il Livello 3-Optimisation del programma di sostenibilità ambientale ACA-Airport Carbon Accreditation e sono proseguiti sia i lavori del consorzio europeo H2020 TULIPS di cui siamo partner, per lo sviluppo di un impianto pilota per testare l’idrogeno come sistema di accumulo dell’energia prodotta da un impianto fotovoltaico, così da utilizzarlo come combustibile green per alimentare una fuel cell, sia i lavori di AZEA (Alliance for zero-Emission Aviation) per favorire l’introduzione di combustibili rinnovabili per gli aeroporti e le compagnie aeree.

• È stato deciso di anticipare il raggiungimento dell’obiettivo NetZero 2050: con l’impegno di azzerare già nel 2040 le emissioni di carbonio sotto il nostro controllo.

• L’attenzione alla qualità del servizio reso al passeggero, nella quale viene coinvolta proattivamente tutta la comunità aeroportuale, unitamente all’innovazione di molti servizi e processi, come il potenziamento del wi-fi aeroportuale e delle postazioni di ricarica dei device elettronici, è stata riconosciuta anche da ACI World, che ha assegnato all’aeroporto di Torino il premio “Airport with the Most Dedicated Staff in Europe”, per la dedizione e gli sforzi profusi dal personale aeroportuale nei diversi punti di contatto con il passeggero, sulla base dei questionari raccolti nel 2023.

• Il valore economico distribuito alla comunità ammonta nel 2023 a 75 milioni di euro. In base al modello dell’Economic Impact Calculator di ACI Europe, l’impatto economico diretto, ossia quello generato dalle aziende che operano direttamente in aeroporto, basate nello scalo o nelle sue vicinanze, è pari a 484 milioni di euro.

Il Bilancio di Sostenibilità 2023 del Gruppo SAGAT è consultabile al seguente indirizzo: https://www.torinoairport.com/it/sagat/chi-siamo/azienda/bilancio-di-sostenibilita“, conclude Torino Airport.



(Ufficio Stampa Torino Airport – Photo Credits: Torino Airport)