WAGA 2024: Il più importante incontro di airport leaders prende il via a Riyadh

L’Airports Council International (ACI) Asia-Pacific & Middle East / ACI World Annual General Assembly, Conference and Exhibition (WAGA 2024) prende il via oggi a Riyadh, segnando l’inizio del più importante incontro globale di airport leaders.

L’evento, che si svolgerà dal 21 al 23 maggio, è ospitato da Riyadh Airports Company, che gestisce il King Khalid International Airport (KKIA) nella capitale saudita.

Mentre dirigenti di alto livello, politici, regolatori, soci d’affari, analisti e visionari convergono a Riyadh, cresce l’attesa per i dati e gli approfondimenti più recenti volti a costruire un futuro sostenibile per la connettività aerea sia globale che regionale, con una costante attenzione alle esigenze dei passeggeri.

I principali punti salienti dell’evento includono:

– Tavole rotonde e workshop condotti da relatori di spicco provenienti da tutto lo spettro dell’aviazione.

– Gli interventi principali svelano le ultime tendenze, strategie e progressi che plasmano il settore.

– Mostre che presentano tecnologie, servizi e soluzioni all’avanguardia che guidano l’innovazione nella gestione e nelle operazioni aeroportuali.

– Sessioni di networking che promuovono le connessioni tra colleghi del settore e stakeholder.

– Dibattiti tra i dirigenti su airport competitiveness, retail, food and beverage, air transport liberalisation, tourism and aviation, sustainability (inclusi SAF e idrogeno) and decarbonization, potential of air cargo, passenger processes e altro ancora.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General and CEO, ha dichiarato: “WAGA significa più di un semplice evento: è un’esperienza che promuove la collaborazione all’interno della comunità globale degli aeroporti, ridefinendo il futuro dell’aviazione. Nel panorama in continua evoluzione degli aeroporti, la ricerca dell’eccellenza è fondamentale. L’evento annuale di ACI World rappresenta un’opportunità unica per imparare e fare rete con i leader aeroportuali, i regolatori e le parti interessate dell’aviazione; elevare la competitività degli aeroporti; contribuire al progresso dell’intero settore aeronautico, a beneficio dei viaggiatori e delle comunità”.

Stefano Baronci, ACI Asia Pacific & Middle East Director General, ha dichiarato: “WAGA 2024 assume per noi un significato immenso poiché l’evento si terrà in Medio Oriente per la prima volta. Mentre emergiamo dalle nuvole scure della pandemia, l’industria aeronautica si trova in un momento critico, offrendo agli aeroporti l’opportunità di reinventare e migliorare la competitività. Sotto il tema generale ‘The Global Race: How to Stand Out in a Competitive Airport Ecosystem’, la nostra conferenza mira a migliorare la competitività del settore attraverso iniziative incentrate sulla sostenibilità ambientale, la connettività, un mercato liberalizzato, per ridefinire l’esperienza aeroportuale”.

Ayman Aboabah, Riyadh Airports Company Chief Executive Officer, ha dichiarato: “WAGA 2024 riveste un immenso significato per il Saudi civil aviation sector, fornendoci un’opportunità unica per raccogliere approfondimenti dai leader del settore e rimanere al passo con gli ultimi progressi nel settore dell’aviazione, sia a livello locale che globale. Con 171 delegazioni degi council member states, insieme a figure stimate e airports CEO, disponiamo di una piattaforma per avviare un dialogo fruttuoso, scambiare idee e ampliare i nostri orizzonti”.

(Ufficio Stampa ACI World)