Airbus realizzerà un Tech Hub in Giappone

Airbus ha annunciato l’intenzione di creare un Tech Hub in Giappone. La nuova iniziativa è progettata per sviluppare partnerships nel Paese per promuovere la ricerca, la tecnologia e l’innovazione nel settore aerospaziale e ampliare i confini per prepararsi alla prossima generazione di velivoli. Il nuovo Airbus Tech Hub, coordinato da Tokyo, si concentrerà su tre aree chiave di ricerca, tra cui lo sviluppo di nuovi materiali, le tecnologie di decarbonizzazione, la robotica e l’automazione.

Il lancio dell’Airbus Tech Hub è sostenuto dai governi giapponese e francese ed è stato annunciato durante Viva Technology 2024 a Parigi. L’evento è una delle più grandi mostre tecnologiche al mondo e quest’anno vede il Giappone come paese d’onore.

Erano presenti rappresentanti della Japan Embassy in France, della French Directorate-General for Civil Aviation (DGAC), della Japan External Trade Organization (JETRO) e di Airbus.

“Accogliamo con favore la creazione dell’Airbus Tech Hub in Giappone. Basandoci sulle tecnologie giapponesi, possiamo contribuire alla comunità internazionale lavorando insieme per affrontare questioni sociali come la decarbonizzazione dell’industria aeronautica. Speriamo che l’Airbus Tech Hub in Giappone svolga un ruolo importante in questo”, ha affermato Yoshio Ando, Deputy Chief of Mission, Minister, Embassy of Japan in France..

“Crediamo che l’Airbus Tech Hub in Giappone riunirà i professionisti del settore aerospaziale per creare un ambiente collaborativo che rafforzi la cooperazione volta a costruire un solido ecosistema aeronautico futuro”, ha affermato Ravo Randria, Senior Manager cooperation Americas, Japan DGAC.

“Siamo orgogliosi di aver lanciato l’Airbus Tech Hub in Giappone in stretta collaborazione con DGAC e METI. Airbus vede il Giappone come un paese chiave per le future partnership. Il lancio dell’Airbus Tech Hub riflette il nostro impegno a rafforzare ulteriormente la nostra presenza nel Paese”, ha affermato Sabine Klauke, Chief Technology Officer, Airbus.

L’Airbus Tech Hub in Giappone fa parte di una rete globale sviluppata dal produttore europeo, con iniziative simili già lanciate quest’anno a Singapore e nei Paesi Bassi. I Tech Hub mirano a promuovere la collaborazione tra gli Airbus global R&T teams, i leader del settore, le comunità di ricerca locali, l’industria e le istituzioni accademiche, creando comunità forti che spingono i confini della tecnologia aerospaziale e preparano il futuro dell’aviazione.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)