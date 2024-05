Air France svela le nuove cabine della sua flotta Embraer 190

Il 28 maggio 2024, all’Aircraft Interiors Expo di Amburgo (Germania), Air France ha presentato in esclusiva le nuove cabine che saranno installate a breve su tutti gli Embraer 190 operati dalla sua filiale regionale HOP!.

Il primo di questi aerei rinnovati volerà nell’autunno 2024. La compagnia prosegue quindi il suo percorso verso l’alto per standardizzare la sua offerta di prodotti e servizi sulla sua rete a corto e medio raggio.

“Con queste cabine ridisegnate, l’Embraer 190 sarà dotato di 110 nuovi posti disposti in configurazione 2-2. Ogni sedile sarà rivestito in pelle e sarà dotato di imbottitura ergonomica in schiuma, per maggiore comfort e sostenibilità. Reclinabile fino a tre pollici, avrà un ampia seduta da 46 cm, un tavolino, spazio di stivaggio ottimizzato, comodi braccioli rimovibili e un gancio appendiabiti. Il poggiatesta del sedile è regolabile in altezza tramite alette regolabili.

Posizionato all’altezza degli occhi del cliente, nello schienale di ciascun sedile sarà integrato un supporto retrattile con superficie scanalata e antiscivolo per accogliere in modo sicuro uno smartphone o un tablet. I posti saranno dotati di porte USB A e C, che consentiranno ai clienti di ricaricare i propri dispositivi personali, compresi i laptop. Ci sarà anche un doppio portabicchieri per una maggiore comodità”, afferma Air France.

“A bordo, i clienti Business saranno seduti nella parte anteriore dell’aereo. Per maggiore comfort e privacy, una tenda mobile separerà questa classe di cabina dal resto della cabina e da gennaio 2025 ciascuno dei clienti Business avrà un posto vuoto accanto a sé.

Come l’Airbus A220, la cabina dell’Embraer 190 presenterà i colori distintivi di Air France, ovvero sfumature di blu, una forte presenza di bianco che fornisce luce e contrasto e tocchi di rosso, che incarnano l’eccellenza e il know-how della compagnia aerea. Ogni sedile sarà caratterizzato da un motivo di cucitura simmetrico accentuato al centro con filo da ricamo grigio, creando un effetto imbottito per un comfort ottimale. Anche il poggiatesta sarà ricamato con l’accento del marchio della compagnia, adornando anche le pareti della cabina posteriore dell’aereo, dando prospettiva all’insieme. Il tappeto rivisita il tradizionale motivo ornamentale a spina di pesce, che simboleggia l’emblematico mondo di ispirazione Haussmanniana degli appartamenti parigini”, prosegue Air France.

“Per progettare questi sedili, Air France ha collaborato con il produttore francese Expliseat, in collaborazione con Andrea Mocellin, un designer esperto nel segmento di mercato di fascia alta. Realizzata in fibra di carbonio e titanio, la struttura del sedile è ultraleggera ed estremamente robusta. Incorpora componenti riciclati e meno plastica possibile.

Ogni nuovo posto è più leggero del 30% rispetto al modello attuale, contribuendo a ridurre il peso complessivo dell’aereo, al fine di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Questa iniziativa fa parte della strategia della compagnia aerea per ridurre le emissioni di carbonio, insieme a leve fondamentali come il rinnovo della flotta, un maggiore utilizzo di sustainable aviation fuel e lo sviluppo dell’eco-piloting.

Progettati su misura in linea con le specifiche della compagnia, questi sedili saranno realizzati ad Angers, in Francia. Il refurbishment degli Embraer 190 inizierà presso l’HOP! maintenance site a Clermont-Ferrand dopo l’estate”.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)