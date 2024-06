ITA Airways lancia il nuovo volo diretto Roma Fiumicino – Dubai nella stagione winter 2024/2025

ITA Airways annuncia il nuovo volo diretto fra Roma Fiumicino e Dubai che sarà operato a partire dal prossimo 27 ottobre con frequenza giornaliera.

Il nuovo collegamento fra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti è la prima novità di ITA Airways per la prossima stagione invernale 2024/2025.

“L’apertura di questo nuovo volo Roma – Dubai rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di crescita della nostra Compagnia”, ha dichiarato Antonino Turicchi Presidente di ITA Airways. “Nei primi quattro mesi del 2024 abbiamo registrato risultati molto soddisfacenti, anche oltre le attese, con oltre 5 milioni di passeggeri trasportati, migliorando del 29% il dato registrato nell’anno precedente e riuscendo così a generare ricavi maggiori del 38% rispetto allo stesso periodo del 2023 grazie alle performance del settore intercontinentale, che ha riportato una crescita dei ricavi di oltre il 50% a confronto con il primo quadrimestre 2024. Inoltre il nostro load factor medio si è attestato al 78%, 3,6 punti percentuali in più rispetto allo scorso anno, con picchi dell’82% sul settore intercontinentale, risultato che ha più che compensato una leggera riduzione dei prezzi medi. E i dati sono incoraggianti anche per la stagione estiva, in cui prevediamo di trasportare oltre il 25% in più di passeggeri rispetto allo scorso anno. Da gennaio ad aprile 2024 le nostre operazioni hanno inoltre registrato il 99,9% di regolarità e circa l’85% di puntualità in arrivo a 15 minuti. Questi risultati – ha aggiunto il Presidente – ci hanno permesso di andare avanti ed investire nello sviluppo della Compagnia verso due obiettivi per noi fondamentali: ritagliarci un ruolo da protagonisti nel trasporto aereo e nel tessuto economico nazionale e consegnare al Paese un vettore con solide prospettive. Con il collegamento tra Roma e Dubai vogliamo contribuire ad incrementare i flussi turistici e gli scambi commerciali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti”.

Il volo fra Roma e Dubai, in vendita dalla prossima settimana su tutti i canali della Compagnia, avrà una frequenza giornaliera e sarà operato con il seguente orario:

Roma Fiumicino – Dubai operativo dal 27 ottobre con partenza alle ore 10:40 e l’arrivo a Dubai alle ore 19:50 (local time).

Dubai – Roma Fiumicino, operativo dal 28 ottobre con partenza alle 01:50 e l’arrivo a Roma alle 06:00 (local time).

“Il nuovo collegamento Roma – Dubai rappresenta un importante prodotto per la Compagnia che aggiunge al proprio network un mercato strategico come quello degli Emirati Arabi Uniti, strategico non solo per il traffico point-to-point, ma anche permettendo alla propria clientela di raggiungere altre destinazioni domestiche, internazionali e intercontinentali dal proprio hub di Roma Fiumicino, combinando così viaggi di turismo e d’affari. Dubai da sempre è una delle capitali mondiali del business e del turismo lesure. Il nuovo volo diretto riflette l’impegno di ITA Airways nel fornire soluzioni di viaggio ottimali, aumentando le possibilità per i passeggeri di viaggiare su questa rotta e conferma la centralità dello sviluppo del network intercontinentale nelle strategie commerciali della Compagnia.

Per garantire un’eccezionale esperienza di viaggio, i nuovi voli saranno operati con la punta di diamante della flotta di ITA Airways, il nuovo Airbus A321neo, che offre autonomia e prestazioni di assoluto livello. Efficiente e silenzioso, il nuovo A321neo vanta consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto inferiori di oltre il 20%. Si tratta del primo aeromobile narrow body configurato con tre cabine separate: Business Class (12 posti), Premium Economy (12 posti) ed Economy (141 posti di cui 12 dedicati alla Comfort Economy). Tra gli elementi distintivi del nuovo A321neo spiccano la Cabina Airspace con nuovi colori e nuovi materiali, i sedili di ultima generazione, il nuovo lighting interno personalizzato ITA Airways e le cappelliere XL. Inoltre, ogni poltrona è dotata di sistema di intrattenimento con video e audio “on demand” di ultima generazione, schermo touch-screen da 17,3’’ (Business), 15,6’’ (Premium Economy) e 13,3’’ (Economy) a bassa riflettenza e risoluzione 4K per una user experience semplice, fluida e intuitiva”, afferma ITA Airways.

“Nell’attuale stagione estiva ITA Airways opera 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. La Compagnia ha recentemente inaugurato nuovi voli diretti da Roma Fiumicino a Chicago (aprile 2024) e Toronto (maggio 2024), e introdurrà nuovi voli da Roma Fiumicino per Riyadh il prossimo 2 giugno, Accra il 6 giugno, Dakar e Kuwait City a luglio e Jeddah ad agosto 2024.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.ita-airways.com, chiamare il Customer Information Assistance Office, o recarsi presso le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)