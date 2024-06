SWISS e SBB ampliano l’Air Rail product a Geneva Airport

Swiss International Air Lines (SWISS) e Swiss Federal Railways (SBB) lavorano continuamente per perfezionare il loro portafoglio comune di prodotti e servizi e per rafforzare ulteriormente i collegamenti tra il trasporto aereo e quello ferroviario. Nell’ambito di questi sforzi, la principale compagnia aerea svizzera e SBB stanno espandendo il loro SWISS Air Rail intermodal product da Geneva Airport. Il nuovo collegamento delle città della Svizzera occidentale di Vevey, Montreux, Sion, Sierre, Visp e Brig allo SWISS route network consentirà ai clienti SWISS che arrivano in Svizzera di viaggiare senza problemi verso diverse famose località di vacanza del Canton Vallese come Crans-Montana, Verbier, Zermatt e Saas-Fee. Le nuove opzioni SWISS Air Rail possono essere prenotate a partire dall’11 giugno.

“La nostra partnership strategica di successo con SBB offre un notevole valore aggiunto ai nostri clienti”, afferma Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer, SWISS. “Questa interconnessione intelligente tra trasporto aereo e ferroviario offre un’esperienza di viaggio complessiva senza soluzione di continuità e quindi più rilassante. Si adatta pienamente ai tempi e soddisfa una reale esigenza del cliente. Sono quindi lieta che ora possiamo offrire ai nostri viaggiatori SWISS questo servizio Air Rail verso un numero ancora maggiore di destinazioni in Svizzera”.

“L’ampliamento dell’offerta SWISS Air Rail verso queste nuove destinazioni nei cantoni Vaud e Vallese è un ottimo esempio di mobilità multimodale orientata al cliente che offre evidenti vantaggi per i clienti”, aggiunge Véronique Stephan, Member of the SBB Management Board and Head of Passenger Services Markets. “Lavorando insieme, noi e SWISS costruiamo ulteriori ponti tra il trasporto aereo e quello ferroviario e consentiamo ai nostri clienti condivisi di spostarsi agevolmente e comodamente dall’aeroporto alle Alpi. Li invitiamo insieme a bordo”.

Oltre a garantire collegamenti ferroviari il più agevoli possibile tra ulteriori punti della Svizzera (in particolare località turistiche) e la rete globale di rotte SWISS, SWISS Air Rail continua a concentrarsi sulla fornitura di collegamenti ferroviari diretti e sull’ottimizzazione del servizio clienti in caso di irregolarità operative. SWISS Air Rail può essere prenotato insieme ad un volo SWISS su www.swiss.com o tramite qualsiasi agenzia di viaggi. I clienti possono semplicemente indicare una delle stazioni ferroviarie disponibili come punto di partenza o di destinazione e quindi prenotare l’intero viaggio aereo più treno in un unico passaggio.

Al momento di intraprendere il viaggio il viaggiatore dovrà effettuare solo una volta il check-in e gli verrà poi rilasciata la carta d’imbarco (che include il biglietto ferroviario) direttamente da SWISS. Se preferiscono, i clienti SWISS Air Rail possono utilizzare il loro biglietto ferroviario anche un giorno dopo l’arrivo con SWISS (o un giorno prima della partenza con SWISS), il che offre loro una maggiore flessibilità nella pianificazione del viaggio.

Ai clienti SWISS su tutte le tratte SWISS Air Rail viene inoltre offerta una garanzia di coincidenza in caso di ritardo. Se sono soci Miles & More, i clienti guadagneranno miglia e punti anche per i loro viaggi in treno, con le miglia e gli importi dei punti assegnati determinati dal volo in coincidenza e dalla classe di viaggio aereo. Gli ospiti SWISS First e SWISS Business viaggiano in treno in first class.

Questa ulteriore espansione porta l’intermodal SWISS Air Rail network a 17 destinazioni. SWISS Air Rail è già disponibile da e per Geneva Cornavin (Geneva main station), Fribourg, Bern, Interlaken, Lausanne, Lucerne, Lugano, Bellinzona e Basel in Svizzera, Munich in Germania e Bregenz in Austria.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)