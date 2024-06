British Airways aggiunge Ivalo al suo Network per l’inverno

British Airways ha aggiunto la Lapponia alla sua lista di destinazioni. In partenza da London Gatwick, il 3 dicembre 2024 verranno lanciati nuovi voli bisettimanali che porteranno i clienti a Ivalo, che ospita l’aeroporto più settentrionale della Finlandia.

Ivalo accoglie visitatori da tutto il mondo, in particolare durante i mesi invernali, per godersi il freddo e le attività natalizie. È conosciuta come la porta di accesso a Saariselkä, un villaggio turistico che attrae coloro che amano gli sport invernali, dallo sci ai safari in motoslitta, alle gite in slittino e alle racchette da neve.

I voli saranno operati da BA Euroflyer, la filiale a corto raggio di British Airways con base al South Terminal di London Gatwick. I clienti possono portare l’attrezzatura da sci o snowboard come parte del bagaglio registrato purché la borsa rientri tra 190 x 75 x 65 cm.

I voli verranno effettuati due volte a settimana fino al 14 febbraio 2025, con aeromobile Airbus A320.

Tom Stoddart, CEO di BA Euroflyer, ha dichiarato: “Il nostro BA Euroflyer network continua a crescere e siamo entusiasti di una nuova aggiunta al nostro programma invernale, insieme a quelli di Innsbruck e Ginevra. La Lapponia è sinonimo di inverno e Ivalo è ricoperta di neve per gran parte dell’anno, quindi i clienti possono aspettarsi un Natale bianco, con un po’ di rosso e blu spruzzato da British Airways per buona misura”.

Ivalo si unisce a Tromsø in Norvegia, annunciata la scorsa settimana come nuova rotta che si unirà all’orario invernale da London Heathrow questo dicembre.

(Ufficio Stampa British Airways)