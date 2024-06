Emirates e Condor siglano un accordo di codeshare

Emirates e Condor hanno firmato una reciprocal codeshare partnership che inizierà a partire da ottobre 2024, soggetta alle approvazioni governative. Il nuovo accordo offrirà collegamenti senza soluzione di continuità e scelte ampliate per i clienti Emirates in connessione su Condor-operated flights via Germany verso destinazioni popolari a Maiorca e nelle Isole Canarie, nonché punti internazionali nel Nord, Centro e Sud America e nei Caraibi.

La partnership ampliata vedrà Condor inserire il proprio codice “DE” sui voli operati da Emirates oltre Dubai verso alcune delle più attraenti località turistiche globali, offrendo nuove opzioni di viaggio per i clienti Condor verso molte destinazioni uniche in Medio Oriente, Africa, Asia centrale e subcontinente indiano. L’attivazione del codeshare coincide con il lancio della rotta Berlino-Dubai di Condor questo ottobre.

L’accordo è stato firmato da Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, e da Peter Gerber, CEO of Condor, allo IATA Annual General Meeting in Dubai. Alla cerimonia della firma hanno partecipato anche i membri degli executive management teams di ciascuna compagnia aerea.

Adnan Kazim ha commentato: “Siamo lieti di rafforzare ulteriormente la nostra partnership con Condor, una delle compagnie aeree leisure più popolari in Germania, per offrire ai loro clienti un maggiore accesso e forti opportunità di connessione verso destinazioni uniche nella nostra rete. I passeggeri potranno inoltre godere dell’eccezionale servizio Emirates e della rinomata ospitalità a bordo durante tutto il viaggio da Dubai. Emirates ha attualmente accordi di cooperazione commerciale in essere con 161 interline, codeshare and intermodal partners, espandendo la portata della sua rete a oltre 1.650 città”.

“La partnership con Emirates, una delle compagnie aeree leader a livello mondiale, rappresenta un’importante pietra miliare strategica per Condor e per i nostri clienti. Siamo lieti di poter offrire una connettività ancora migliore intensificando la nostra partnership interline esistente in un codeshare. I nostri ospiti potranno godere di una scelta molto più ampia di voli verso ancora più destinazioni con il comfort a cui sono abituati e beneficiare del meglio di entrambe le compagnie aeree su tutti i voli”, ha affermato Peter Gerber.

“Il nuovo accordo di codeshare con Condor sottolinea la nostra strategia volta a creare un significativo valore aggiunto per i nostri clienti attraverso solide partnership. Ad esempio, con il lancio del volo giornaliero di Condor tra Berlino e Dubai a partire da ottobre, offriremo un codeshare giornaliero tra la capitale tedesca e il nostro hub. Inoltre, i nostri oltre 1,4 milioni di membri Skywards in Germania possono guadagnare miglia Emirates sui voli Condor e prenotare voli Condor con miglia Skywards”, aggiunge Volker Greiner, Emirates Vice President North & Central Europe.

Nel novembre 2023, Emirates e Condor hanno stipulato un reciprocal interline agreement che ha potenziato la connettività per i clienti su 70 rotte operate da entrambe le compagnie aeree in Europa, Africa, Asia, Australasia e Medio Oriente, con una single ticket fare and baggage policy. I due vettori hanno inoltre firmato un accordo sull’Emirates Skywards frequent flyer program che consente ai membri Emirates Skywards di guadagnare e riscattare Miglia su tutti i voli operati da Condor.

I biglietti possono essere prenotati su www.emirates.com, www.condor.com, con agenzie di viaggio online e tutti i principali GDS tramite agenti di viaggio.

(Ufficio Stampa Emirates – Condor – Photo Credits: Emirates – Condor)

Emirates riceve numerositi ospiti presso il suo A380 a ILA Berlin

Emirates ha dato il benvenuto al Dr. Volker Wissing, Federal Minister for Digital and Transport; al Dr. Robert Habeck, Federal Minister for Economic Affairs and Climate Action; al Brandenburg’s Minister President, Dietmar Woidke; a Franziska Giffey, Senator for Economic Affairs, Energy and Public Enterprises and Mayor of Berlin, a H.E. Ahmed Alattar, Ambassador of the United Arab Emirates to the Federal Republic of Germany, presso l’Emirates A380 in static display. Sono stati tutti accolti ufficialmente da Volker Greiner, Emirates Vice President North & Central Europe.

“L’A380 di Emirates è stato ancora una volta una vera attrazione per i visitatori, accogliendo numerose delegazioni nazionali e internazionali di alto profilo e oltre 1.800 ospiti commerciali nel primo giorno dell’air show.

Rafforzando il contributo attivo della compagnia aerea come espositore per ridurre le proprie emissioni di carbonio all’ILA Berlin 2024, il volo di posizionamento da Berlino a Dubai lunedì è stato operato con blended fuel contenente SAF puro”, afferma Emirates.

“Emirates torna all’ILA Berlin con il suo A380 a quattro classi in mostra statica per tutti e cinque i giorni, dal 5 al 9 giugno, riaffermando il suo impegno di lunga data nei confronti della principale fiera aerospaziale dell’UE. L’ammiraglia di Emirates è l’aereo più grande e l’unico Airbus A380 esposto al Berlin ExpoCenter Airport.

L’A380 di Emirates è parte integrante di ILA Berlin dal 2010, sottolineando l’impegno di lunga data della compagnia aerea nei confronti del mercato tedesco ed europeo, che si espande in decenni di connettività, partnership strategiche e vantaggi reciproci. La Germania è uno dei mercati più importanti per Emirates da oltre 35 anni. La compagnia aerea fa parte dei cieli, delle città e delle comunità tedesche dal 1987 e continua a impegnarsi a sostenere il turismo e l’economia locale sul mercato”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates)