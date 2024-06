Emirates lancia servizi giornalieri per Bogotà via Miami

Emirates ha avviato i suoi attesi servizi verso la capitale colombiana Bogotà, espandendo la rete sudamericana della compagnia aerea a quattro destinazioni e raggiungendo 19 punti nelle Americhe.

Il lancio dei servizi verso l’ultima destinazione di Emirates è stato celebrato al gate A14 dell’El Dorado International Airport all’arrivo del volo EK213 da Miami. Una cerimonia e uno scambio simbolico di doni hanno commemorato l’occasione alla presenza di una delegazione di autorità e VIP.

Tra i dirigenti di Emirates che erano a bordo del volo figuravano Nabil Sultan, Emirates’ Executive Vice President Passenger Sales and Country Management e Salem Obaidalla, Emirates Senior Vice President Commercial Operations – Americas. L’Emirates senior executive delegation era accompagnata da international media e sono stati raggiunti in aeroporto da Scott Lantz, Area Manager Mexico and Colombia, da Colombian Vice Ministers, Ambassadors e altri ospiti.

Il servizio giornaliero, via Miami, è operato con un Boeing 777, che offrirà servizi premium sui suoi servizi giornalieri per Bogotà. Emirates è diventata anche la prima compagnia aerea ad offrire First Class services sulla popolare rotta tra Miami e Bogotá.

Dopo la cerimonia, Emirates ha presentato il suo aereo Boeing 777-300ER in configurazione a tre classi a dignitari, rappresentanti governativi, media, ospiti e membri del settore dei viaggi. L’aereo dispone di otto suite private in First Class, 42 posti completamente reclinabili in Business Class e 304 posti spaziosi in Economy Class.

All’inizio dei voli per Bogotá, Nabil Sultan, EVP Passenger Sales e Country Management, Emirates, ha dichiarato: “L’aggiunta di Bogotá alla nostra rete rafforza il nostro profondo impegno nei confronti del Sud America e nell’espansione della nostra portata in questo importante continente. Lo status di Bogotà come destinazione chiave per il tempo libero e gli affari ne fa un punto di accesso che desideravamo da tempo servire e i nuovi voli diventeranno un canale per potenziare i flussi commerciali, migliorare l’accesso al mercato e aprire percorsi di investimento in una serie di settori tra la Colombia e gli UAE. Siamo inoltre entusiasti di fornire i nostri servizi premium tra Miami e Bogotá e di introdurre per la prima volta in assoluto un’offerta di First Class su questa famosa rotta. Ciò ci consente di offrire un’esperienza di viaggio esclusiva per i clienti, contribuendo ad attirare più visitatori tra gli Stati Uniti e la Colombia. Vorremmo ringraziare l’Aeronáutica Civil de Colombia, El Dorado International Airport e tutte le parti interessate in Colombia, negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi Uniti per aver reso possibile l’aggiunta di Bogotá alla nostra rete globale”.

Sergio Paris Mendoza, Director General of Aeronáutica Civil de Colombia, ha commentato: “La Colombia, la porta del Sud America, si collega per la prima volta con il Medio Oriente attraverso la rotta Bogotà-Miami-Dubai operata da Emirates. Attraverso i servizi di Emirates siamo lieti di avere l’opportunità di aumentare il turismo e il commercio in entrata tra la Colombia e il Medio Oriente”.

Natali Leal, OPAIN General Manager, ha affermato: “Diamo il benvenuto a Emirates nell’El Dorado. Con il loro arrivo, consolidiamo la nostra posizione come uno dei principali terminal aerei dell’America Latina e porta d’accesso alla Colombia. Ora, con questa nuova compagnia aerea, possiamo offrire migliori connessioni ed esperienze per i nostri viaggiatori. Attualmente, 40 milioni di passeggeri viaggiano attraverso El Dorado ogni anno e siamo pronti ad accogliere nuovi viaggiatori desiderosi di sperimentare Emirates. Offriamo il nostro più caloroso benvenuto con l’impegno di essere i vostri partner nel fornire esperienze uniche e memorabili”.

Il volo giornaliero Emirates EK213 parte da Dubai alle 02:15 e arriva a Miami alle 10:05. Il volo parte quindi da Miami alle 12:05, con arrivo a Bogotá alle 14:55. Il volo di ritorno, Emirates EK214, parte da Bogotà alle 17:19 e arriva a Miami alle 22:15. Il volo parte quindi da Miami alle 00:45 del giorno successivo, con arrivo a Dubai alle 23:00. Tutti gli orari sono locali.

I biglietti per Bogotà possono essere prenotati su emirates.com, sull’app Emirates o tramite agenti di viaggio.

Il nuovo servizio giornaliero per Bogotà fornirà ai viaggiatori provenienti dalla Colombia un comodo accesso a Dubai, via Miami, nonché connettività verso destinazioni popolari in Estremo Oriente, Asia occidentale e Africa.

Grazie al recente accordo di codeshare con Avianca, i clienti Emirates che volano dal suo network e da Dubai via Madrid, Barcellona o London Heathrow possono volare direttamente verso tre punti in Colombia e godere di una connettività senza soluzione di continuità, oltre ad altri vantaggi di viaggio. I voli in codeshare che saranno disponibili per i clienti includono da Madrid a Bogotá, Medellin o Cali; da Barcellona a Bogotà; da London Heathrow a Bogotá.

Per supportare la circolazione di merci e merci in tutto il mondo, i nuovi servizi con i Boeing 777-300ER offriranno anche fino a 20 tonnellate di capacità cargo su ogni volo, aprendo l’accesso a più mercati globali per le esportazioni colombiane.

I passeggeri dei voli in entrambe le direzioni tra Dubai e Bogotà devono soddisfare le norme di ingresso per gli Stati Uniti ed essere in possesso dei documenti richiesti, a causa delle procedure di immigrazione a Miami. I cittadini colombiani e degli Emirati Arabi Uniti possono godere dell’ingresso senza visto per un massimo di 90 giorni rispettivamente a Dubai e Bogotà, grazie agli accordi reciproci sui visti in vigore tra i due paesi.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)