News Brevi – 07.06.2024

AEROPORTO DI TRAPANI: TORNA GOFLY CON IL VOLO VERSO FORLI’ – La Summer 2024 dell’aeroporto Vincenzo Florio si arricchisce di una nuova rotta, operata da una nuova compagnia aerea. Sabato 15 giugno, infatti, inizieranno all’aeroporto di Trapani Birgi i voli di GoToFly sulla rotta per Forlì-Ravenna. Sino al 14 settembre ci sarà una frequenza settimanale tutti i sabati, con partenza da Trapani alle ore 09:20. La tariffa promozionale è di 19.90 euro a tratta. Dal 16 settembre, invece, le frequenze diventeranno due settimanali: il lunedì con partenza da Trapani alle ore 9:30 ed il venerdì alle 21:15. I voli saranno operati da Air Mediterranea con B737. “Sino al 15 settembre ai passeggeri che presenteranno in biglietteria la carta di imbarco GoToFly verrà promozionalmente concesso uno sconto del 20% sulla tariffa del parcheggio auto in aeroporto. Lo scorso anno GoToFly aveva già operato da noi con piccoli aeromobili e volumi inferiori, adesso, invece, ci sono tutti i presupposti affinché questa rotta faccia numeri alti con coefficienti di riempimento elevati”, spiega il presidente di Airgest, società di gestione dello scalo Vincenzo Florio, Salvatore Ombra.

KUWAIT: VISITA DEL GENERALE FIGLIUOLO AL CONTINGENTE ITALIANO – Il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, Comandante Operativo di Vertice Interforze (COVI), ha concluso una visita ufficiale di due giorni in Kuwait, dove ha incontrato diverse autorità politiche e militari e fatto visita all’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air Kuwait (IT NCC Air/TFA-K) rischierata nella base aerea di Ali al Salem. Insieme all’Ambasciatore d’Italia Lorenzo Morini, il Comandante del COVI è stato ricevuto dall’Assistant Undersecretary for Foreign Procurement, la Dott.ssa Shamayel Ahmad Khaled Al Sabah. Presenti all’incontro anche l’Addetto militare per la Difesa, il Colonnello Michele Rega e il parigrado Paolo Castelli, comandante del contingente italiano. Con la Dott.ssa Al Sabah è stato tracciato un quadro della generale situazione di sicurezza nella regione e si è parlato di futuri sviluppi in tema di cooperazione militare bilaterale tra Italia e Kuwait, Paesi uniti nell’impegno comune di contrastare il terrorismo nell’ambito della Coalizione globale per la lotta al Daesh. Il Generale Figliuolo ha sottolineato quanto l’Italia si sia impegnata concretamente, con l’operazione “Levante”, per portare aiuti umanitari alle popolazioni colpite dalla guerra in corso in Palestina. Ha inoltre evidenziato lo sforzo italiano per contribuire alla pace e alla sicurezza mediante una presenza militare che vede le Forze Armate italiane schierate in Iraq e Kuwait con l’operazione “Prima Parthica”, così come nello Stretto di Hormuz, in quello di Bab el-Mandeb, nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden e sino alle coste del Corno d’Africa con le operazioni di difesa marittima “Aspides”, EUNAVFOR “Atalanta” e Combined Task Force 153. Successivamente, la delegazione ha raggiunto il Comando Interforze del Kuwait, dove il Generale Figliuolo ha incontrato il suo omologo, il Brigadier Generale Mubarak AlZuabi, con il quale si è discusso di addestramento in campo aeronautico e di alta formazione di Ufficiali kuwaitiani presso le Accademie e gli istituti di formazione militari italiani. La visita è proseguita presso la sede dell’Ambasciata italiana. “È un onore incontrare tutti coloro che rappresentano l’Italia nel mondo”, ha detto il Generale Figliuolo salutando il personale civile e militare presente. Nel portare i saluti del Ministro della Difesa Guido Crosetto, ha manifestato loro il proprio compiacimento per il dialogo continuo e costruttivo con le autorità kuwaitiane, che ha come perno la “squadra Italia” e la forte sinergia tra gli Esteri e la Difesa. I velivoli italiani dell’Aeronautica Militare, durante solo quest’anno, hanno effettuato più di 3.000 ore di volo nei cieli del Kuwait e dell’Iraq (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IBERIA E VOLARIS SIGLANO UN ACCORDO DI CODESHARE – Iberia e Volaris hanno raggiunto un ampio accordo di codeshare attraverso il quale aumenteranno la connettività tra Europa e Messico. Grazie a questa alleanza, i clienti provenienti dall’Europa potranno connettersi con 25 ulteriori destinazioni all’interno del Messico operate da Volaris, e viceversa, da queste 25 destinazioni messicane potranno connettersi con i voli Iberia tra Città del Messico e Madrid. Questa maggiore connettività completerà perfettamente la capacità record che Iberia ha implementato quest’anno per creare un ponte tra Europa e Messico. Nello specifico, la compagnia aerea spagnola effettua tre voli giornalieri, il che significha più di 772.000 posti durante tutto l’anno, il 17% in più rispetto al 2019. Inoltre, la rotta tra la Spagna e il Messico è operata interamente con l’A350, l’aereo più grande della flotta, con 348 posti distribuiti nelle cabine Business, Premium Economy ed Economy, per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Secondo i termini dell’accordo, Iberia inserirà il proprio codice sui voli operati da Volaris tra 25 destinazioni domestiche e Città del Messico, che si collegheranno con la rotta Iberia. L’obiettivo è snellire il processo di prenotazione e garantire efficienza operativa, semplificando i processi e riducendo le complessità per entrambe le parti. “Con questo accordo di collaborazione riaffermiamo il nostro impegno nei confronti del Messico, uno dei nostri principali mercati. Grazie ad esso, offriamo una migliore connettività a tutti i clienti che viaggiano in Messico con Iberia e allo stesso tempo rendiamo più semplice per tutti i passeggeri dal Messico viaggiare verso l’Europa in modo più comodo ed efficiente”, ha affermato María Jesús López Solás, Direttore Commerciale, Clienti e Sviluppo Rete e Alleanze di Iberia. “Firmando questo accordo di codeshare con Iberia offriamo ai passeggeri una maggiore varietà di opzioni per esplorare il Messico. Questa alleanza amplierà la connettività via Città del Messico, raggiungendo 25 destinazioni domestiche all’interno della nostra rete”, ha commentato Holger Blankenstein, presidente esecutivo di Volaris. Le destinazioni incluse in questo accordo di codeshare in Messico sono: Acapulco, Cancún, Chetumal, Chihuaha, Ciudad Juárez, Cozumel, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, Huatulco, Ixtapa Zihuatañejo, La Paz, Los Mochis, Mazatlán, Mérida, Mexicali, Monterrey, Oaxaca , Puerto Vallarta, Puerto Escondido, San Juan del Cabo, Tapachula, Tijuana, Tuxla Gutiérrez e Villahermosa. Si prevede che i voli in codeshare tra Iberia e Volaris possano essere disponibili a luglio.

IL DG ENAC E PRESIDENT ECAC PRESIEDE LA PRIMA RIUNIONE PREPARATORIA DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA ECAC 2025 – Il Direttore Generale Enac Alessio Quaranta, in qualità di Presidente European Civil Aviation Conference ECAC, presiede oggi e domani a Parigi, il primo incontro preparatorio per la Conferenza Diplomatica che si terrà nei primi mesi del 2025. La Conferenza avrà come punto centrale l’approvazione di una Convenzione che attribuisca personalità giuridica al Segretariato ECAC, per consentirgli di adempiere efficacemente al proprio mandato e ai propri obblighi nei confronti della Conferenza e, di conseguenza, semplificare l’esecuzione delle decisioni prese dai Direttori Generali dell’Aviazione Civile degli Stati Membri. La missione dell’ECAC è la promozione dello sviluppo armonizzato di un sistema di trasporto aereo europeo sicuro, efficiente e sostenibile. La delegazione Enac presente al meeting di Parigi è composta dal Direttore Risorse Umane, Avv. Arianna Ciani e dalla Dott.ssa Claudia La Valle, membri del gruppo LEGS dell’ECAC, incaricato della redazione del testo della Convenzione e dal Dott. Luca Demicheli, delegato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

EASA: ELETTI I NUOVI CHAIR E DEPUTY CHAIR – L’EASA Management Board ha eletto Koen Milis, Director General of the Belgian Civil Aviation Authority, come nuovo Chair, in una votazione tenutasi durante la riunione semestrale ordinaria del 6-7 giugno 2024. Anelia Marinova, Director General of the Bulgarian Civil Aviation Administration, è stata eletta Deputy Chair. Il Chair e il Deputy Chair sono eletti dall’EASA Management tra i Board members. Il loro mandato dura quattro anni. L’elezione si è resa necessaria poiché i precedenti titolari lasciano il Management Board.

DELTA AIR LINES NELLA TOP 5 DEL RETURNONLEADERSHIP RANKING – Indiggo, in collaborazione con Fortune, ha pubblicato il suo ReturnOnLeadership (ROL100) ranking, con Delta Air Lines che occupa il quarto posto assoluto. Il ROL100 ranking cattura il rendimento della leadership delle 100 migliori aziende della classifica Fortune 500. Delta si è classificata più in alto di qualsiasi altra compagnia aerea nell’elenco ed è stata l’unica compagnia aerea inclusa nella top 5. ReturnOnLeadership misura la leadership sulla base di quattro fattori fondamentali: connessione allo scopo, chiarezza strategica, allineamento della leadership e azione mirata. Le classifiche sono guidate dall’intelligenza artificiale, indipendenti dal settore e basate su un’analisi testuale dei documenti degli investitori per determinare la chiarezza della strategia e valutare come i dipendenti percepiscono lo scopo dell’azienda. Il quarto posto di Delta nella classifica 2024 è in aumento di 15 punti rispetto alla classifica 2023.

LA RIQUALIFICAZIONE DELLA QANTAS ADELAIDE LOUNGE E’ PRONTA AL DECOLLO – I clienti Qantas che viaggiano attraverso Adelaide riceveranno un upgrade alla loro esperienza in aeroporto con la costruzione di una nuova area lounge che inizierà questo mese. Lo sviluppo include una nuova Domestic Business Lounge che si ispira al Parco Nazionale Flinders Chase di Kangaroo Island e una ristrutturazione completa dell’attuale Qantas Club e della Chairmans Lounge. La prima fase di costruzione prevede l’allestimento del Qantas Club, la cui apertura è prevista per metà novembre, la nuova Domestic Business Lounge accoglierà i suoi primi clienti a metà del 2025. Mentre l’impronta dello spazio lounge rimarrà la stessa, attraverso la riprogettazione degli spazi attualmente sottoutilizzati, la capienza totale aumenterà di oltre il 10%. Gli interni della nuova zona lounge saranno ispirati alla bellezza dell’Australia Meridionale, attingendo ai paesaggi, alla cultura e ai cibi e ai sapori iconici dello stato. La riqualificazione fa parte dell’investimento di 100 milioni di dollari della compagnia aerea per l’aggiornamento e il potenziamento della sua rete globale di lounge. Phil Capps, Qantas Executive Manager for Product and Service, ha affermato: “La nostra filosofia di design locale fa sì che il nuovo Adelaide Lounge Precinct celebrerà il meglio del South Australia. Dall’arredamento e dalle opere d’arte fino al cibo e alle bevande di prima qualità, vogliamo offrire ai nostri clienti un assaggio dell’Australia Meridionale ogni volta che volano con noi. I nostri clienti possono anche aspettarsi di vedere più funzionalità che ci hanno detto di apprezzare di più”. Durante tutta la fase di costruzione, l’attuale Qantas Club continuerà ad operare per i clienti idonei da un’ora prima del primo servizio operato da Qantas fino all’ultima partenza.

AMERICAN AIRLINES: I VETERANI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE VISITANO LA NORMANDIA E CELEBRANO L’80° ANNIVERSARIO DEL D-DAY – American Airlines informa: “L’arrivo in Normandia è iniziato con l’accoglienza degli eroi da parte dei bambini in età scolare e dei rievocatori della Seconda Guerra Mondiale a Houlgate, seguita da una visita a Le Memorial de Caen, un museo e monumento ai caduti che commemora la Seconda Guerra Mondiale e la Battaglia di Normandia. Una visita alla storica Omaha Beach ha dato il tempo ai veterani di ripercorrere il percorso eroico di coloro che presero d’assalto le spiagge 80 anni fa e di deporre una corona per onorare coloro che non sopravvissero allo sbarco sulla spiaggia. Il pomeriggio è stato trascorso tra i bunker e i crateri delle bombe di Pointe du Hoc e in onore degli U.S. Army Rangers che scalarono le ripide scogliere il 6 giugno 1944. A Utah Beach i veterani hanno reso omaggio deponendo ciascuno una sola rosa in onore dei caduti. Uno storico castello ha fatto da sfondo ad un pranzo speciale al quale hanno partecipato alti dirigenti militari del Dipartimento della Difesa e altri dignitari. Quel pomeriggio a Sainte-Mère-Église migliaia di persone si sono radunate per acclamare il loro arrivo nella città resa famosa dai soldati aviotrasportati che si sono paracadutati nella zona. Gli eventi in Normandia si sono conclusi con una cerimonia che celebra l’80° anniversario dello sbarco presso il cimitero americano della Normandia, dove riposano più di 9.000 militari statunitensi della Seconda Guerra Mondiale. Per questi veterani, rivisitare i luoghi sacri del D-Day è più di un viaggio nella memoria: rappresenta gratitudine e ricordo”.

UNITED LANCIA IL PRIMO MEDIA NETWORK NELL’AIRLINE INDUSTRY – United Airlines ha annunciato oggi il lancio di Kinective Media di United Airlines, il primo media network che utilizza informazioni ricavate dai comportamenti di viaggio per connettere i clienti a pubblicità, contenuti, esperienze e offerte personalizzate e in tempo reale da brand leader. La nuova piattaforma tecnologica offre agli operatori di marketing l’opportunità di ampliare la propria portata su un’ampia gamma di canali, tra cui la pluripremiata app mobile di United e gli schermi di intrattenimento in volo. La compagnia aerea si aspetta che i suoi membri MileagePlus® ricevano ulteriore valore attraverso offerte ed esperienze più personalizzate e in tempo reale, che promuovano una fidelizzazione ancora maggiore. Kinetive Media sta già lavorando con marchi come Norwegian Cruise Line, Macy’s, Chase United Co-Brand Credit Cards, TelevisaUnivision, IHG Hotels & Resorts, nonché con gruppi di agenzie come Dentsu. L’attenzione si concentra sulle relazioni tra brand premium in settori verticali chiave quali vendita al dettaglio, beni di lusso, servizi finanziari, settore automobilistico, marchi dei media e viaggi. Kinetive Media prevede un lancio commerciale formale al Cannes Lions International Festival of Creativity. “Abbiamo creato un adtech-enabled traveler media network unico nel suo genere, in cui i brand hanno già iniziato a connettersi a un pubblico premium su una scala senza pari”, ha affermato Richard Nunn, CEO di MileagePlus. “A differenza di alcune piattaforme multimediali commerciali, United offre ai brand di un’ampia gamma di settori la possibilità di raggiungere clienti in un modo altamente personalizzato e pertinente e stiamo già registrando risultati impressionanti”. I partner Kinetive Media possono scalare i propri contenuti attraverso due dei canali media di maggior impatto di United, tra gli altri: la sua app mobile e il crescente numero di schermi di intrattenimento a bordo della flotta della compagnia aerea, che sono tra le risorse multimediali più indirizzabili del settore.

DELTA INIZIA I VOLI DA SEATTLE A TAIPEI – Delta ha annunciato oggi l’intenzione di richiedere l’approvazione dell’U.S. Department of Transportation per operare un nuovo volo tra Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) e Seattle-Tacoma International Airport (SEA). La mossa fa seguito al recente Federal Aviation Administration (FAA) Reauthorization Bill, che autorizza cinque nuovi voli presso DCA con status oltre il perimetro. Il Delta President, Glen Hauenstein, ha fatto l’annuncio a Seattle in una conferenza stampa per lanciare il volo diretto inaugurale di Delta per Taipei (TPE), segnando la prima operazione della compagnia aerea verso TPE dal 2017. “Seattle è un hub cruciale per Delta”, ha affermato Hauenstein. “Con il lancio di oggi verso Taipei rafforziamo ulteriormente il ruolo di Seattle come principale gateway del Pacifico. Aggiungendo un volo diretto per la capitale della nostra nazione Washington, D.C., i clienti di Seattle avranno la concorrenza e la scelta aggiuntiva che meritano”. A causa della federal perimeter rule a DCA, ai vettori è vietato volare oltre 1.250 miglia con pochissime eccezioni. SEA è il più grande mercato oltre il perimetro, con un solo vettore che fornisce servizi a DCA. Delta ha diritto a presentare domanda per una delle nuove coppie di slot, che verranno assegnate tramite un processo di richiesta formale gestito dal DOT. Delta ha celebrato il suo 90° anniversario a Seattle nel dicembre 2023, una storia che risale all’inizio delle operazioni da parte di Northwest Airways (in seguito Northwest Airlines) nel 1933. Oggi, la compagnia aerea vanta 3.000 dipendenti con base a Seattle che operano quasi 170 partenze nei giorni di punta da SEA verso più di 50 destinazioni in tutto il mondo, tra cui Amsterdam (AMS), Tokyo (HND) e Cancun (CUN). La compagnia aerea continuerà a sfruttare il suo slancio in SEA: il servizio due volte al giorno per Dallas/Fort Worth (DFW) verrà lanciato l’8 luglio e il servizio giornaliero per Miami (MIA) inizierà il 21 dicembre.

LUFTHANSA TECHNIK SHENZEN DIVENTA VERDE CON LA ELECTRIC SHUTTLE BUS INITIATIVE – Lufthansa Technik Shenzhen diventa verde con la nuova Electric Shuttle Bus Initiative. “Siamo entusiasti di condividere che Lufthansa Technik Shenzhen ha compiuto un altro passo verso la sostenibilità con l’introduzione del nostro nuovo electric shuttle bus. Abbiamo celebrato l’arrivo del nuovo autobus con un incontro presso la nostra azienda. Sostituendo il nostro vecchio autobus con questa alternativa ecologica, non solo valorizziamo la comodità dei nostri dipendenti, ma contribuiamo anche a una significativa riduzione delle emissioni. Noi di Lufthansa Technik Shenzhen ci impegniamo a promuovere cambiamenti positivi e ad abbracciare soluzioni ecologiche per un domani migliore”, afferma Lufthasnsa Tehnick.

RTX FORNISCE BLUE CANYON SATELLITES PER LA NASA POLAR CLIMATE MISSION – Blue Canyon Technologies, small satellite manufacturer and mission services provider di RTX, ha stabilito una comunicazione con entrambi i CubeSat per la NASA PREFIRE (Polar Radiant Energy in the Far InfraRed Experiment) mission. La missione PREFIRE misurerà la quantità di calore che la Terra emette nello spazio dall’Artico e dall’Antartide. Blue Canyon ha fornito due heritage 6U CubeSats per la missione, gestita dal Jet Propulsion Laboratory della NASA per lo Science Mission Directorate dell’Agenzia. L’analisi delle misurazioni di PREFIRE informerà climate and ice models, contribuendo a migliorare le proiezioni di come il riscaldamento influenzerà la perdita di ghiaccio marino, lo scioglimento delle calotte glaciali e l’innalzamento del livello del mare. Il PREFIRE project è stato sviluppato congiuntamente dalla NASA e dalla University of Wisconsin-Madison. Il JPL ha fornito il thermal infrared spectrometer payload, l’University of Wisconsin-Madison elaborerà i dati raccolti dagli strumenti.