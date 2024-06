Tecnam: RACWA aggiunge il P-Mentor alla sua flotta

Tecnam ha annunciato che una delle più grandi organizzazioni australiane di addestramento al volo, con più di 30 velivoli, il Royal Aero Club of Western Australia (RACWA), che celebrerà il suo 95° anniversario ad agosto, aggiungerà il Tecnam P-Mentor alla sua flotta tramite un long term cross hire agreement. Le consegne inizieranno con due IFR certified, auto pilot equipped, two-seat, Rotax powered, aircraft, a partire dal luglio 2024, che accelereranno il programma di modernizzazione della flotta di addestramento del club.

Walter De Costa, Tecnam Global Sales & Marketing Director, ha dichiarato: “Sin dal suo lancio nel 2022, il P-Mentor è stato, per una buona ragione, un grande seller. Le scuole di volo possono condurre ab initio, private, commercial, and instrument training tutto sullo stesso velivolo, godendo di costi operativi eccezionalmente bassi. Siamo lieti che RACWA abbia scelto Tecnam, questa è la seconda scuola di volo in Australia a scegliere il P-Mentor e ne seguiranno sicuramente altre”.

Alan Wilson, CEO di RACWA, ha dichiarato: “RACWA sta attraversando un entusiasmante periodo di rinnovamento della flotta e avere un aereo efficiente, moderno e sofisticato come il Tecnam P-Mentor è una gradita aggiunta alla nostra flotta. Il P-Mentor completerà il nostro programma di volo sia per studenti che per i membri ed è direttamente allineato al nostro percorso volto a ridurre la nostra impronta di carbonio. Siamo rimasti colpiti dal supporto che abbiamo ricevuto da Tecnam e dalla forte esperienza dei team locali nei componenti e nel supporto tecnico”.

Michael Loccisano, CEO di Hallmarc Aviation, ha dichiarato: “Dal momento in cui Tecnam ha annunciato il P-Mentor certificato FAA/EASA IFR, sapevamo che sarebbe stato il sostituto perfetto per le flotte di addestramento legacy in Australia. Nessun altro velivolo da addestramento certificato può eguagliare il suo progresso tecnologico, i bassi costi di acquisizione e i bassi costi operativi, le caratteristiche di sicurezza, la facilità di volo, il design accattivante, i tempi brevi di consegna e il supporto locale. La possibilità per gli studenti di passare senza problemi dalla flotta Tecnam, fino ad arrivare ad un 11-seat commuter airliner, è un grande vantaggio per le scuole di volo e per i loro studenti che hanno in mente una carriera commerciale”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)