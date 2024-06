Etihad Airways ed Egyptair firmano un protocollo d’intesa per approfondire la loro relazione

Etihad Airways ed Egyptair hanno segnalato l’intenzione di rafforzare la loro partnership firmando un Memorandum of Understanding (MoU).

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “Questo accordo contribuirà ad approfondire ulteriormente il nostro codeshare con Egyptair aprendo viaggi senza soluzione di continuità per gli ospiti di entrambe le compagnie aeree attraverso le nostre reti. Inoltre pone le basi per la cooperazione tra i nostri frequent flyer programs e ci consentirà di esplorare la collaborazione su campagne di marketing congiunto e promozioni, progettate per stimolare e premiare i nostri clienti”.

Yehia Zakaria, Presidente e CEO di Egyptair, ha dichiarato: “Questo protocollo d’intesa rafforza la nostra partnership strategica con Etihad Airways e sottolinea il nostro impegno nel fornire ai nostri stimati clienti un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità e l’accesso a una rete più ampia. Sono fiducioso che questa partnership con Etihad Airways non solo porterà benefici ai nostri passeggeri, ma favorirà anche una relazione più forte tra Egitto ed Emirati Arabi Uniti. Non vediamo l’ora di iniziare una collaborazione di successo, volando insieme verso nuovi traguardi”.

L’accordo di codeshare esistente offre ai clienti di entrambe le compagnie aeree una migliore connettività verso destinazioni attraverso le reciproche reti, tra l’Egitto e gli Emirati Arabi Uniti, oltre Il Cairo in Africa e oltre Abu Dhabi in Asia. L’accordo consente agli ospiti di prenotare l’intero viaggio con un unico biglietto e di far registrare il bagaglio fino alla destinazione finale.

Questo protocollo d’intesa vedrà una estensione del codeshare tra le due compagnie aeree, offrendo ai viaggiatori di Egyptair un accesso unico al network di Etihad oltre a diverse destinazioni in Asia e Australia già esistenti. Allo stesso modo offre ai clienti di Etihad un accesso senza interruzioni ad ulteriori destinazioni nel network di Egyptair, oltre alle rotte già previste.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)