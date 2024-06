ITA Airways si impegna con SBTi a fissare i target a medio termine di riduzione delle emissioni

ITA Airways annuncia l’adesione alla Science Based Targets initiative (SBTi), un’iniziativa globale nata per ridurre le emissioni di gas serra (GHG) e promuovere la sostenibilità ambientale.

La SBTi, nata nel 2015 e promossa da importanti organizzazioni internazionali quali il Carbon Disclosure Project (CDP), il Global Compact delle Nazioni Unite, We Mean Business Coalition, il World Resources Institute (WRI) e il World Wide Fund for Nature (WWF), ha come missione principale supportare le aziende nel definire obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 in linea con le evidenze scientifiche attuali e gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

“ITA Airways, con l’adesione a SBTi, si impegna volontariamente a presentare, entro i prossimi 24 mesi, target di riduzione specifici riguardo a:

Scopo 1: emissioni di CO2 direttamente controllate dall’azienda.

Scopo 2: emissioni indirette legate alla produzione di elettricità, vapore o calore.

Scopo 3: emissioni indirette provenienti dalla propria catena del valore.

Per raggiungere questi risultati, la Compagnia si concentrerà sull’individuazione e lo sviluppo di obiettivi di riduzione a medio termine (Near-Term Reduction Targets), che rappresentano un punto di partenza cruciale per definire strategie climatiche ancora più ambiziose.

Il processo di adesione alla SBTi seguirà i seguenti passaggi chiave:

– COMMIT: invio di una lettera di impegno per la definizione di target in linea con gli SBTi.

– DEVELOP: calcolo delle emissioni di gas serra aziendali (carbon footprint) dei 3 Scopi secondo lo standard GHG Protocol.

– SUBMIT: presentazione dei target a SBTi per la validazione ufficiale.

– COMMUNICATE: pubblicazione dei target entro due anni dalla firma della lettera di impegno.

– DISCLOSURE: dichiarazione pubblica delle emissioni e dei progressi verso il raggiungimento dei target di riduzione definiti”, afferma ITA Airways.

“L’adesione a questo progetto testimonia ulteriormente l’importanza della sostenibilità nella strategia di ITA Airways e la serietà dell’impegno della Compagnia nei confronti del Pianeta”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)