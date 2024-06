Diamond Aircraft e airBaltic: gli electric aircraft si uniranno alla Pilot Academy

Diamond Aircraft annuncia la firma di una letter of intent (LOI) con airBaltic Training, una filiale della compagnia aerea lettone airBaltic, per l’acquisizione di tre all-electric eDA40 e due DA42-VI aircraft. Pertanto, la flotta dell’airBaltic Pilot Academy raggiungerà 15 velivoli in totale. La firma è avvenuta al Baltic International Airshow di Liepaja (Lettonia). Questa mossa strategica sottolinea l’impegno di airBaltic per l’aviazione sostenibile e l’espansione della sua Pilot Academy.

“L’eDA40, che sarà il primo EASA/FAA certified electric airplane nella sua categoria, segna un passo importante verso lo zero-emission flight training. Utilizza motori elettrici avanzati con efficienza superiore al 94% e dual winding/controller per una migliore affidabilità e sicurezza. Il suo all-electric design garantisce zero emissioni e livelli di rumore più bassi, rendendolo perfetto per un eco-friendly pilot training. Inoltre, l’eDA40 è dotato di dual string battery system e di fast charging system in grado di ricaricare l’aereo in 20-30 minuti, riducendo i tempi di inattività e aumentando l’efficienza dell’addestramento”, afferma Diamond Aircraft.

Pauls Calitis, Chief Operations Officer, airBaltic, afferma: “L’imminente arrivo di questi velivoli innovativi rappresenta una pietra miliare significativa nella nostra missione di fornire una formazione sostenibile e di alto livello per i futuri piloti. Ci impegniamo ad espandere la nostra flotta con tecnologie all’avanguardia per soddisfare la crescente domanda di professionisti dell’aviazione altamente qualificati. Pertanto, abbiamo deciso di continuare la nostra collaborazione di successo con il nostro partner a lungo termine Diamond Aircraft, concordando congiuntamente la consegna di altri cinque velivoli, gradualmente fino al 2030. L’airBaltic Pilot Academy, che ha recentemente celebrato l’aggiunta del suo 10th Diamond DA40 NG aircraft, continua a investire in tecnologie di addestramento avanzate”.

“Siamo entusiasti di annunciare che il nostro cliente a lungo termine airBaltic Training acquisirà il nostro all-electric eDA40 e altri DA42-VI aircraft. Questo investimento sottolinea il loro impegno nell’adottare tecnologie all’avanguardia e sostenibilità nel flight training”, afferma Jane Wang, Sales Director Diamond Aircraft Austria. “Siamo ansiosi di continuare la nostra forte partnership e di sostenere la loro crescita negli anni a venire”.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits Diamond Aircraft)