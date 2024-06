Etihad Airways e Aeroporti di Roma celebrano il decino anniversario del volo Roma – Abu Dhabi

Etihad Airways ha celebrato oggi il decimo anniversario del volo Roma-Abu Dhabi, con una celebrazione all’aeroporto di Fiumicino.

Con una mossa strategica volta a migliorare le opzioni di viaggio, Etihad Airways annuncia che la rotta Roma-Abu Dhabi diventerà doppia giornaliera a partire dal 1° novembre 2024. Questo aumento offrirà ai passeggeri maggiore flessibilità e comodità, rafforzando l’impegno di Etihad per un servizio e una connettività eccezionali.

Gregoire Becouze, Regional General Manager Europe, ha osservato: “Il volo Roma-Abu Dhabi è stato una pietra miliare delle nostre operazioni europee negli ultimi dieci anni. Celebrare questo anniversario è una testimonianza della nostra dedizione nel fornire esperienze di viaggio di livello superiore e nel rafforzare i collegamenti internazionali. Esprimiamo la nostra gratitudine ad ADR per la loro preziosa collaborazione e attendiamo con ansia molti altri anni di successo insieme”.

I viaggiatori che volano con Etihad Airways hanno ora l’opportunità di sperimentare lo state-of-the-art Zayed International Airport di recente apertura ad Abu Dhabi. Questa struttura moderna offre servizi di prima classe e connettività senza interruzioni. Da Abu Dhabi i passeggeri possono connettersi alla crescente rete di destinazioni di Etihad, compresi gli hotspot di viaggio che non sono direttamente accessibili da Roma Fiumicino, come Bangkok, Kuala Lumpur, Mumbai o Sydney.

L’Ambassador of the United Arab Emirates to Italy, His Excellency Abdulla Ali AlSubousi, ha commentato: “Negli ultimi dieci anni Etihad Airways ha svolto un ruolo fondamentale nel rafforzare i legami tra le nostre due grandi nazioni, facilitando i viaggi, il commercio e promuovendo legami culturali più profondi. Congratulazioni a Etihad Airways per questo traguardo significativo. Possano i cieli futuri essere pieni di molti altri voli di successo e di partnership fruttuose”.

“Esprimiamo le nostre più sentite congratulazioni a Etihad Airways per questo significativo traguardo”, ha affermato Federico Scriboni, Aviation Business Development Director, Aeroporti di Roma. “La regione del Medio Oriente rappresenta un mercato rilevante e in crescita per l’Aeroporto di Fiumicino: dopo aver raggiunto il record storico con 1,6 milioni di passeggeri da/per la Penisola Arabica nel 2023, nei primi 5 mesi del 2024 apprezziamo un’ulteriore crescita del +27% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il successo del volo Roma-Abu Dhabi, con 11 frequenze settimanali nell’estate 2024, è una buona conferma del trend di sviluppo in atto”.

La stessa Abu Dhabi è una destinazione vivace, che offre ricche esperienze culturali, sistemazioni di lusso e una varietà di attività ricreative. Dagli splendidi monumenti architettonici agli eventi di fama mondiale, Abu Dhabi offre un’esperienza di viaggio indimenticabile per tutti i visitatori.

Maggiori informazioni possono essere trovate su etihad.com.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Aeroporti di Roma – Photo Credits: Etihad Airways – Aeroporti di Roma)