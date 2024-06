I massimi esperti aeroportuali si riuniscono a Montreal per il primo ACI World Committee Forum

Airports Council International (ACI) World dà il benvenuto ai migliori esperti aeroportuali di tutto il mondo per l’inaugural ACI World Committee Forum, incentrato sul rafforzamento della collaborazione aeronautica globale.

Questo evento si terrà dal 17 al 21 giugno 2024 a Montreal, la capitale mondiale dell’aviazione civile.

Il forum riunisce oltre 300 committee members da tutti e sei gli ACI World Standing Committees e i loro sottogruppi, per impegnarsi in un dialogo significativo, condividere le migliori pratiche e sviluppare soluzioni innovative alle sfide che l’industria aeronautica deve affrontare oggi.

La plenaria sarà caratterizzata dalle osservazioni di apertura di Luis Felipe de Oliveira, Director General and CEO of ACI World, oltre a una serie di discorsi programmatici approfonditi.

“Questo forum segna una pietra miliare significativa per ACI World e per l’industria aeronautica, nonché per la città di Montreal come capitale mondiale dell’aviazione civile”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira. “Rappresenta un’opportunità senza precedenti per gli esperti del nostro committee experts di collaborare, scambiare le migliori pratiche e promuovere innovazioni che stanno attivamente plasmando gli aeroporti e il più ampio ecosistema dell’aviazione. Inoltre, promuove una maggiore interazione tra i committee experts e l’ICAO, sottolineando l’importanza degli aeroporti nello sviluppo dell’aviazione civile internazionale. Estendiamo la nostra gratitudine ai nostri member experts per il loro prezioso contributo. Insieme allo staff di ACI World e alla collaborazione con i partner dell’aviazione, sviluppiamo risorse tempestive e promuoviamo gli interessi aeroportuali durante le fasi chiave dello sviluppo delle politiche. I nostri comitati stanno davvero sostenendo il cambiamento dietro le quinte per i viaggiatori e le comunità di tutto il mondo”.

I punti salienti della Plenaria includeranno:

Un discorso programmatico di Candace McGraw, ACI World Chair and CEO of Cincinnati/Northern Kentucky International Airport, che offre preziose prospettive sulle tendenze globali dell’aviazione e sulle priorità strategiche.

Un discorso programmatico di Salvatore Sciacchitano, President of the Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO), che discute del futuro della regolamentazione e della cooperazione nel settore dell’aviazione internazionale, sottolineando l’80° anniversario della Convenzione di Chicago e l’ICAO Year of Facilitation.

Approfondimenti di Yves Beauchamp, President and Director General of ADM Aéroports de Montreal, sul ruolo degli aeroporti nel guidare la crescita economica regionale e globale.

Gli ACI World Standing Committees, composti da esperti in aree specifiche dell’industria aeronautica, svolgono un ruolo cruciale nel fornire all’organizzazione una guida su questioni politiche, direzione strategica e priorità.

I comitati sono: Airport Information and Technology, Economics, Environment, Facilitation and Services, Safety and Technical, Airport Security.

Ogni comitato è guidato da ACI airport members con competenze mirate, garantendo una consulenza completa e informata su un’ampia gamma di argomenti critici per il settore dell’aviazione globale.

(Ufficio Stampa ACI World)