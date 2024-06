Lunar e SAS collaborano per lanciare la prima carta di debito scandinava con EuroBonus points

Lunar e SAS hanno stretto una nuova partnership, lanciando la prima carta di debito della Scandinavia che consente di guadagnare punti EuroBonus sugli acquisti giornalieri, senza utilizzare il credito.

“La forte eredità scandinava incontra l’innovazione digitale in questa nuova partnership tra due iconici brand scandinavi. Combinando l’app bancaria innovativa e facile da usare di Lunar con il popolare programma EuroBonus di SAS, ora offriamo agli scandinavi l’accesso alla prima Scandinavian debit card, dove gli utenti possono guadagnare punti EuroBonus sugli acquisti giornalieri.

Con la nuova carta di debito, gli utenti Lunar guadagnano automaticamente punti EuroBonus quando utilizzano la carta. Questo vale per tutto, dalla spesa al supermercato alla cena al ristorante, fino alle esperienze in Danimarca, Svezia, Norvegia e all’estero”, afferma SAS.

“Siamo orgogliosi di avviare una partnership con un brand scandinavo così forte come SAS, poiché i nostri utenti hanno accesso al programma bonus probabilmente più attraente della Scandinavia. Il nostro obiettivo è costruire la migliore banca quotidiana nei paesi nordici per i nostri utenti, consentendo loro di fare scelte intelligenti nella vita quotidiana e ottenere il massimo dal proprio denaro. La partnership è molto interessante per i nostri utenti e apre una vasta gamma di vantaggi”, afferma Ken Villum Klausen, CEO e fondatore di Lunar.

“Attraverso questa partnership, SAS sta creando nuove ed entusiasmanti opportunità attraverso il nostro popolare programma EuroBonus. La collaborazione con un partner scandinavo come Lunar consente ai nostri membri di guadagnare punti senza problemi nella loro vita quotidiana tramite la loro app bancaria e la carta di debito. Prevediamo una crescita significativa per EuroBonus in tutta la Scandinavia e siamo ansiosi di coinvolgere il segmento demografico più giovane che Lunar ha effettivamente raggiunto attraverso la sua piattaforma bancaria digitale”, afferma il CEO di SAS, Anko van der Werff.

“La nuova carta di debito è disponibile per tutti i membri EuroBonus e per gli utenti Lunar in Scandinavia. La carta di debito è disponibile sia come carta fisica che come carta digitale, consentendo agli utenti di utilizzarla quando e dove preferiscono”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)