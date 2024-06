ITA Airways lancia la nuova offerta dedicata al trasporto degli animali a bordo

ITA Airways lancia la nuova offerta “Portalo con te, da oggi hai ancora più peso e più spazio”, dedicata ai proprietari di animali domestici.

“Da oggi in virtù dell’autorizzazione da parte di ENAC (leggi anche qui), su tutti i voli nazionali della Compagnia il peso massimo dell’animale in cabina viene incrementato del 25% passando da 8 a 10Kg, oltre ai 2 kg del trasportino.

La nuova offerta di ITA Airways è nata per venire incontro alla sempre maggiore richiesta della clientela, al fine di garantire il massimo comfort durante le fasi del volo.

Il servizio prevede la prenotazione dei sedili adiacenti al finestrino per le seguenti nuove dimensioni consentite:

– Peso max incluso trasportino 12 kg

– Peso dell’animale 10 kg

– Larghezza max 30 cm

– Altezza max 24 cm

– Profondità 40 cm

Fin dalla sua nascita ITA Airways ha posto una particolare attenzione alle esigenze dei passeggeri che viaggiano con un animale al seguito, pianificando offerte sempre più tailor made per un servizio efficiente ed ottimale dedicato agli animali domestici a bordo”, afferma ITA Airways.

“Grazie al nuovo servizio di ITA Airways anche gli animali avranno una carta d’imbarco dedicata, che verrà consegnata al banco check-in. Il personale di terra provvederà inoltre a compilare a mano la carta d’imbarco inserendo il nome dell’animale e la tratta operata.

In questa prima fase l’incremento della capacità del 25% interesserà solo i voli nazionali del network di ITA Airways e non comprenderà i voli in connessione con altre compagnie aeree.

Per i voli internazionali e intercontinentali del network della Compagnia, rimarranno invariate sia il peso dell’animale sia le dimensioni del trasportino.

Per ulteriori informazioni sul nuovo servizio è possibile visitare il sito web di ITA Airways al seguente link: https://www.ita-airways.com/it_it/fly-ita/organize-your-trip/pets.html“, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)