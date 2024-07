ANA in vetta alla classifica SKYTRAX per i servizi aeroportuali e il personale in Asia

All Nippon Airways (ANA) è stata premiata come migliore compagnia aerea in due categorie ai World Airline Awards di SKYTRAX, organizzazione internazionale indipendente leader nella valutazione del trasporto aereo. ANA ha ricevuto per l’undicesima, e per la quinta volta consecutiva, il premio ‘World’s Best Airport Services’ e per la nona e per la quarta consecutiva, il riconoscimento ‘Best Airline Staff Service in Asia’.

I World Airline Awards si basano sui risultati di un sondaggio online condotto tra i passeggeri di tutto il mondo.

“È un grandissimo onore ricevere ancora una volta da parte di SKYTRAX premi così prestigiosi che testimoniano gli enormi sforzi del nostro personale frontline e lo strenuo impegno di tutti i dipendenti ANA per offrire un’imbattibile customer experience”, ha dichiarato Shinichi Inoue, President e CEO di ANA. “Questa dedizione all’eccellenza del servizio clienti ha portato a una redditività record nello scorso anno finanziario, e continueremo ad offrire esperienze indimenticabili ai nostri passeggeri. Ogni interazione con i nostri clienti è un “momento di verità”, come ha giustamente affermato Jan Carlzon, ex CEO di SAS. Con la sicurezza come priorità assoluta, ci impegneremo a innovare e perfezionare continuamente la nostra offerta di servizi, assicurandoci che ogni singolo touchpoint diventi un’opportunità per creare qualcosa di straordinario e unire il mondo nella meraviglia”.

“World’s Best Airport Services (riconoscimento ricevuto per l’undicesima volta): il premio viene attribuito alla compagnia con il punteggio più alto nella valutazione dei servizi aeroportuali complessivi. ANA si impegna a fornire un servizio attento e personalizzato a ogni passeggero in ogni momento del suo viaggio, compresi i banchi check-in, le lounge e i gate d’imbarco. Inoltre, ANA sta implementando diverse misure per migliorare i servizi aeroportuali e offrire un’esperienza ancora più comoda e confortevole ai passeggeri:

– L’App ANA è stata aggiornata per aumentare la comodità dei servizi digitali del vettore. I passeggeri possono ora effettuare facilmente il check-in e ottenere importanti informazioni sui voli sui loro dispositivi mobili.

– Gli aggiornamenti di “ANA Smart Travel” combinano i servizi digitali di ANA con un servizio clienti attento da parte del personale per garantire un viaggio sempre più agevole.

– L’incremento delle coincidenze dei voli internazionali al Terminal 2 dell’aeroporto di Tokyo Haneda per rendere i viaggi internazionali e nazionali ancora più convenienti. La sala partenze internazionali di ANA, una delle più grandi del Giappone, offre ai passeggeri uno spazio confortevole per rilassarsi prima della partenza.

– La rinnovata ANA SUITE LOUNGE dell’aeroporto di Tokyo Haneda è ora dotata di comodi posti a sedere, spazi privati insonorizzati e altre caratteristiche che migliorano l’esperienza dei viaggiatori nazionali.

Best Airline Staff Service in Asia (premio ricevuto per la nona volta): questo riconoscimento viene assegnato alla compagnia aerea asiatica con la più alta qualità di servizio al passeggero da parte del personale aeroportuale e degli assistenti di cabina. Il premio riconosce il costante impegno del personale aeroportuale e degli assistenti di cabina ANA per quanto riguarda il servizio ai passeggeri.

ANA continua a impegnarsi per offrire un servizio eccezionale:

– Un sistema centralizzato di gestione delle informazioni consentirà di coordinare i dati dei passeggeri tra i vari dipartimenti, permettendo di offrire servizi più personalizzati a ciascun viaggiatore, sia a terra che in volo.

– Le competizioni sulle abilità relative al customer service per i dipendenti ANA negli aeroporti in Giappone e all’estero rafforzano l’impegno nei confronti del servizio e migliorano le competenze del personale nell’assistenza ai clienti.

– Il corso “Master of Announcements” per gli assistenti di cabina mira a migliorare la qualità degli annunci in volo, assicurando la trasmissione di informazioni pertinenti e accurate nel tempo limitato di un volo”, afferma ANA.

“ANA Group, riconosciuto da SKYTRAX come compagnia aerea 5-Star per 11 anni consecutivi dal 2013, continuerà a perseguire la sicurezza e l’alta qualità del servizio come priorità assoluta”, conclude ANA.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)