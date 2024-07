ITA Airways inaugura il nuovo collegamento verso il Senegal

È partito ieri da Roma Fiumicino il primo volo diretto di ITA Airways verso Dakar, la capitale del Senegal.

Presenti alla cerimonia del taglio del nastro presso il Terminal E dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino Tommaso Fumelli, Vice President Italy Sales ITA Airways; Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma; Ngor Ndiaye, Ambasciatore del Senegal in Italia; Consigliere Mario Bartoli, Capo dell’Ufficio per i Paesi dell’Africa Centrale e Occidentale della Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali del MAECI; Ascenzo Forte, Responsabile Direzione Relazioni istituzionali e Comunicazione di ENAC e Raffaello Biselli, Assessore Commercio e Mercati, attività produttive e Suap del Comune di Fiumicino.

“Inauguriamo il primo volo verso Dakar, seconda destinazione nel mercato dell’Africa subsahariana in meno di un mese”, ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways e CEO di Volare. “Prosegue così il nostro piano di sviluppo del network estivo che sta già registrando ottimi risultati in termini di prenotazioni. Il nuovo volo, oltre a sviluppare la nostra rete di medio raggio raggiungibile con il nuovissimo A321neo, contribuirà ad incrementare gli scambi commerciali e culturali tra i due Paesi e ad alimentare il traffico sia leisure che business”.

“Lo sviluppo dei collegamenti verso l’Africa Subsahariana è un obiettivo strategico per ADR ed il nuovo collegamento con il Senegal di ITA Airways va esattamente in questa direzione”, ha dichiarato Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma. “Il volo per Dakar contribuirà ad accrescere l’interscambio economico tra i due Paesi, favorendo la crescita del traffico nei segmenti turistici, corporate ed etnici, questi ultimi sostenuti dalla cospicua presenza della comunità senegalese in Italia”.

“Sono molto lieto e orgoglioso di essere qui con voi oggi per il primo volo inaugurale di ITA Airways a destinazione di Dakar”, ha dichiarato Ngor Ndiaye, Ambasciatore del Senegal in Italia. “Il Senegal e l’Italia intrattengono relazioni esemplari nei campi diplomatico, economico, culturale e scientifico, relazioni che, sono convinto, si svilupperanno sempre di più grazie a questi quattro voli diretti alla settimana. Grazie a ITA Airways, trarremo il massimo potenziale in termini di scambi commerciali e turistici”.

“Il nuovo collegamento Roma – Dakar, un tesoro situato sulla punta occidentale dell’Africa, che affascina non solo per la straordinaria bellezza naturale, ma anche per la sua vivace cultura, segue la recente apertura dei voli verso Accra, la capitale del Ghana.

Il nuovo collegamento è operativo con la seguente programmazione:

Roma – Dakar con quattro frequenze settimanali, con partenza da Roma Fiumicino alle 14:55 e arrivo in Senegal alle 18:55 (ora locale).

Dakar – Roma con quattro frequenze settimanali, con partenza dall’Aeroporto Internazionale di Dakar Blaise Diagne alle 23:40 (ora locale) e arrivo a Roma Fiumicino la mattina seguente alle 7:20 (ora locale).

I voli su Dakar saranno operati con il nuovo Airbus A321neo, di nuova generazione e tecnologicamente avanzato. L’A321neo è l’aeromobile più grande della famiglia A320neo di Airbus e offre autonomia e prestazioni di assoluto livello. Efficiente e silenzioso, il nuovo A321neo vanta consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto inferiori del 20%. Si tratta del primo aeromobile narrow body configurato con tre cabine separate: Business Class (12 posti), Premium Economy (12 posti) ed Economy (141 posti di cui 12 dedicati alla Comfort Economy). Gli interni di cabina, interamente disegnati da Walter de Silva, incarnano perfettamente l’eleganza e lo stile tipicamente italiani”, afferma ITA Airways.

“Nella corrente stagione Summer ITA Airways opererà 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali e volerà inoltre verso 12 ulteriori destinazioni stagionali, selezionate tra le mete più gettonate del turismo del Mediterraneo, incluse la Grecia, la Spagna, la Croazia e le isole italiane, raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate.

È possibile acquistare i nuovi voli sui canali di vendita ITA Airways, tramite il sito ufficiale www.ita-airways.com, il Customer Center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – ADR – Photo Credits: ITA Airways – ADR)