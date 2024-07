Etihad rafforza il suo impegno in Nord America lanciando voli giornalieri per Boston e portando il suo A350 a Toronto

Etihad Airways annuncia oggi degli aggiornamenti in arrivo sul mercato nordamericano in vista della stagione dei viaggi invernali, rafforzando l’impegno della compagnia aerea nel facilitare esperienze di viaggio senza interruzioni.

“A partire dal 27 ottobre, Etihad aumenterà il suo servizio di voli diretti tra Boston e Abu Dhabi da quattro voli settimanali a uno giornaliero, offrendo ai viaggiatori d’affari e di piacere nordamericani più scelta e flessibilità quando pianificano viaggi negli Emirati Arabi Uniti e oltre, nella regione del Golfo e nel resto del mondo.

La decisione di aumentare i voli per Boston a giornalieri si basa sulle ottime prestazioni della rotta e arriva appena tre mesi dopo che Etihad Airways ha introdotto Boston come quarta destinazione negli Stati Uniti. Boston si è unita a Chicago, New York e Washington D.C., nonché a Toronto, in Canada, espandendo ulteriormente l’impronta nordamericana di Etihad“, afferma Etihad Airways.

“Il nostro servizio per Boston continua a operare bene, con i nostri voli vicini alla capacità massima dal nostro volo inaugurale a Boston questo marzo”, ha affermato Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad. “Avendo già sperimentato una domanda record di passeggeri, siamo entusiasti di investire ulteriormente nel mercato nordamericano espandendo la nostra frequenza di voli da Boston prima del picco della stagione invernale”.

“I voli giornalieri di Etihad dal Boston Logan International Airport ad Abu Dhabi operano con un Boeing 787-9 Dreamliner all’avanguardia, dotato degli acclamati posti Business Studios ed Economy Smart della compagnia aerea. Con 28 posti in Business e 262 posti in Economy, l’aereo è dotato di sistemi di intrattenimento, alimentazione elettrica e connettività Wi-Fi a bordo, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio confortevole e piacevole, completata da un servizio e da un’ospitalità di classe mondiale

Il servizio per Boston è programmato per offrire comodi collegamenti alla crescente rete di Etihad per viaggiatori d’affari e turisti che si collegano a destinazioni negli Emirati Arabi Uniti, nella regione del Golfo e alle 11 rotte non-stop della compagnia aerea verso l’India.

La partnership di Etihad con JetBlue garantisce comodi collegamenti con numerose città in tutto il Nord America, sbloccando infinite possibilità di esplorazione in tutto il continente.

La US Customs and Border Protection (CBP) facility nello Zayed International Airport consente agli ospiti di superare le ispezioni doganali e di immigrazione statunitensi prima dell’imbarco. Una volta effettuati tutti i controlli prima del decollo, i viaggiatori possono semplicemente ritirare i bagagli e partire una volta atterrati negli Stati Uniti. È l’unica CBP facility in Medio Oriente.

Oltre ad aumentare le frequenze dei voli su Boston questo autunno, Etihad inizierà anche a far volare il suo Airbus A350 una volta al giorno verso l’aeroporto di Toronto Pearson in Canada, a partire dal 27 ottobre”, prosegue Etihad Airways.

“L’Airbus A350 sta definendo nuovi standard per i viaggi aerei, con maggiore efficienza e comfort. L’introduzione dell’A350 a Toronto è in linea con la nostra strategia per soddisfare la crescente domanda dei clienti ed espandere la nostra rete”, ha proseguito Arik De.

“Dotato di motori Rolls-Royce Trent XWB, l’Airbus A350 è uno dei tipi di aeromobili più efficienti al mondo, con il 25% in meno di consumo di carburante e di emissioni di CO2 rispetto ai modelli precedenti. L’aereo presenta anche i più nuovi interni di cabina di Etihad ed è intriso di dettagli di design attenti.

La classe Business ospita 44 Business Studios che offrono a ciascun ospite una maggiore privacy all’interno della propria suite. Oltre a essere rivolti in avanti con accesso diretto al corridoio, tutti i posti di classe Business sono progettati per il massimo comfort e si trasformano in un letto completamente piatto da 79 pollici di lunghezza con ampio spazio per riporre oggetti. Le cuffie con cancellazione del rumore e uno schermo TV da 18,5 pollici offrono un’esperienza cinematografica per godersi l’ampia offerta di intrattenimento in volo di Etihad. I Business seats sono dotati di built-in wireless charging dock e di Bluetooth headphone pairing.

Gli ospiti in Business class possono anche scegliere da un menu à la carte attentamente curato o dal servizio “dine anytime” di Etihad. Per ulteriori informazioni su Etihad Airways o per prenotare voli per Boston o Toronto, visitare Etihad.com o prenotare tramite l’app Etihad Airways“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)