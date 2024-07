LOT Polish Airlines modernizza ed espande la Business Lounge a Varsavia

LOT Polish Airlines rinnoverà completamente e amplierà in modo significativo la Polonez Business Lounge nell’area Schengen del Warsaw Chopin Airport, l’hub globale della compagnia aerea. I lavori inizieranno questo mese e saranno completati entro dicembre 2024, mentre la lounge rimarrà operativa. La lounge sarà caratterizzata da un design moderno che unisce funzionalità e comfort, riflettendo al tempo stesso la nuova identità del brand della compagnia aerea e l’ospitalità polacca. Inoltre, la lounge crescerà di oltre 150 metri quadrati per un totale di 860 metri quadrati.

LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, raggruppa la grande maggioranza di tutti i voli domestici e internazionali all’aeroporto Chopin di Varsavia. Ad esempio, gli ospiti dall’Italia possono trasferirsi senza problemi sui voli LOT successivi, ad esempio all’interno della Polonia e dell’Europa, ma anche verso l’Asia centrale, il Medio Oriente, l’India, l’Estremo Oriente e il Nord America.

La Polonez Business Lounge si trova vicino agli Schengen gates, al piano partenze. È aperta tutti i giorni dalle 5:00 alle 23:00. Hanno diritto all’accesso i passeggeri della LOT Business Class, i soci Miles & More con status HON Circle, Senator o Frequent Traveller e gli ospiti con status Star Alliance Gold. Gli ospiti possono usufruire di numerosi servizi come la connessione Wi-Fi gratuita, pasti caldi e freddi e snack, due bar, docce e la Salon Yonelle Spa con trattamenti gratuiti.

“Il nostro impegno ambizioso è non solo quello di offrire ai nostri ospiti un servizio perfetto in volo, ma anche di continuare a farlo senza problemi a terra. Siamo quindi molto lieti di rendere la nostra business lounge nell’area Schengen dell’aeroporto Chopin di Varsavia ancora più bella, comoda e spaziosa”, afferma Amit Ray, Director Italy, DACH Markets and India and Head of Global Corporate and Strategic Sales at LOT Polish Airlines. “Per LOT Polish Airlines, la ristrutturazione della Polonez Business Lounge è un altro passo importante verso un maggiore comfort degli ospiti. Proprio l’anno scorso abbiamo annunciato che avremmo aperto la nostra lounge a Chicago O’Hare Airport e riprogettato completamente gli interni della nostra Boeing Dreamliner fleet”.

Oltre alla Polonez Business Lounge, LOT Polish Airlines gestisce anche la LOT Business Lounge Mazurek nell’area non Schengen dell’aeroporto Chopin. Questa lounge offre una gamma di servizi altrettanto ampia ed è aperta tutti i giorni dalle 6:15 alle 23:00.

Ulteriori informazioni sui voli LOT Polish Airlines e sulle due lounge a Warsaw Chopin Airport possono essere trovate su www.lot.com.

(Ufficio Stampa LOT Polish Airlines – Photo Credits: LOT Polish Airlines)