Emirates porta a Jeddah una dedicated lounge experience

Emirates ha aperto ufficialmente le porte della sua prima lounge nella regione presso il King Abdulaziz International Airport in Jeddah, Arabia Saudita. La nuova lounge dedicata della compagnia aerea ospiterà i clienti che volano sui suoi tre servizi giornalieri con A380.

“Con un investimento di 20 milioni di AED (5,4 milioni di dollari USA), la lounge di 900 metri quadrati, situata nel nuovo Terminal 1 dell’aeroporto, soddisferà i passeggeri di First e Business class della compagnia aerea, nonché i membri Emirates Skywards Platinum e Gold, con la capacità di ospitare oltre 190 ospiti contemporaneamente, in una varietà di opzioni di posti a sedere.

L’investimento riflette l’impegno della compagnia aerea a far crescere progressivamente la propria presenza nel Regno dell’Arabia Saudita, supportando gli aviation goals di Saudi Vision 2030 e la continua dedizione della compagnia nel garantire un’esperienza attenta e accogliente a terra per i clienti che volano da uno dei mercati più importanti di Emirates a livello globale. Quest’anno, Emirates celebra anche una pietra miliare nelle sue operazioni in Arabia Saudita, segnando 35 anni di servizio a Jeddah”, afferma Emirates.

All’apertura ufficiale della lounge hanno partecipato His Excellency Nasser Huwaiden Al Ketbi, Consul General of UAE in Jeddah, His Excellency Engr. Raed bin Ibrahim Al-Mudaiheem, Chairman of the Board of Directors of Jeddah Airports Company (JEDCO), Mohammed Mattar, Divisional Senior Vice President Airport Services at Emirates, Eng. Mazen Johar, CEO of JEDCO, Sami Aqil Abdulla, Senior Vice President Airport Services for Outstations and Business Support, Jabr Al-Azeeby, Vice President Commercial Operations for Emirates in Saudi Arabia, Amer Al Arai, Airport Services Manager for Emirates at King Abdulaziz International Airport.

Mohammed Mattar, Divisional Senior Vice President Airport Services at Emirates, ha commentato: “Jedda è stata la nostra prima porta d’ingresso nel Regno 35 anni fa, quindi è giusto che il King Abdulaziz International Airport, una struttura di livello mondiale, sia il primo aeroporto nella regione al di fuori di Dubai a disporre di una lounge dedicata Emirates. La lounge, comodamente situata al centro del Terminal 1, è splendidamente progettata per offrire ai nostri clienti un’esperienza leader del settore e l’ospitalità tipica di Emirates dal momento in cui entrano. Ringraziamo le autorità aeroportuali per il loro supporto nell’aiutarci ad aprire le nostre porte per accogliere ufficialmente i clienti e offrire loro un’esperienza di viaggio memorabile a terra”.

L’Eng. Mazen Johar, CEO of JEDCO, ha dichiarato: “Il lancio della lounge Emirates presso il King Abdulaziz International Airport riflette la relazione strategica lunga 35 anni volta a fornire molteplici opzioni di viaggio ai passeggeri attraverso i tre voli giornalieri della compagnia aerea. La lounge rappresenta un’aggiunta significativa ai servizi e supporta gli sforzi di sviluppo globale dell’aeroporto, volti a fornire un’esperienza di viaggio piacevole e senza interruzioni per i passeggeri provenienti da tutto il mondo”.

“La nuova lounge presenta un design rinnovato e sofisticato, ancorato a elementi contemporanei con influenze del design regionale. Lo spazio accogliente offre una varietà di configurazioni di posti a sedere, tra cui sala da pranzo, salotto e spazi tranquilli per il relax. All’interno della lounge, i clienti possono aspettarsi una vasta gamma di opzioni per la ristorazione, docce, una sala di preghiera e altri servizi.

Il buffet offre un’ampia varietà di prelibatezze mediorientali, locali e internazionali tra cui scegliere.

La lounge si trova al terzo piano della King Abdulaziz International Airport Terminal 1 Departure Area, a soli 10 minuti a piedi dall’ingresso del terminal e a 3-5 minuti a piedi dai gate d’imbarco A28B e A38B, dove i tre voli giornalieri sono situati durante il giorno.

Oltre alla nuova lounge presso King Abdulaziz International Airport, la compagnia aerea attualmente gestisce sette lounge nei tre concourses a DXB e altre 32 nel network Emirates.

Emirates facilita il turismo e il commercio nel Regno dal 1989 e attualmente serve quattro gateway – Riyadh, Jeddah, Medina e Dammam – con più di 70 voli settimanali, inclusi tripli voli giornalieri per Jeddah con i suoi Airbus A380“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)