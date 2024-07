News Brevi – 10.07.2024

SOCCORSO AEREO CON ELICOTTERO DELL’AERONAUTICA MILITARE IN SARDEGNA – È decollato intorno alle 16:15 di ieri l’elicottero HH-139B dell’80° Centro SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Decimomannu (CA), per effettuare il recupero di una donna infortunata nei pressi di Supramonte di Orgosolo (NU). L’equipaggio in prontezza d’allarme, che aveva ricevuto poco prima l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), si è diretto verso il luogo del recupero, per soccorrere l’escursionista belga rimasta ferita in una zona impervia della Gola di Gorropu (NU) e impossibilitata a raggiungere autonomamente la strada percorribile dai mezzi di soccorso. Dopo essere stata immobilizzata dal team intervenuto, che includeva anche tecnici del CNSAS e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, l’infortunata è stata recuperata a bordo dell’elicottero, atterrato in un’area sicura lì vicino, per poi essere elitrasportata all’Ospedale San Francesco di Nuoro, su indicazione della centrale operativa del 118. Dopo essere tornati a prendere col verricello l’aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare e alcuni tecnici rimasti a terra nella zona del recupero, elicottero ed equipaggio al completo sono rientrati alla base di Decimomannu poco prima delle 18:30, tornando subito disponibili per il pronto impiego in caso di necessità. Il 15° Stormo garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno sia di notte. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita, mentre in estate svolgono anche attività Antincendio Boschivo (AIB) nell’ambito degli assetti forniti dalla Difesa per questa campagna. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’82° Centro SAR di Trapani, l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma), l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia (Ravenna). I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, oltre che dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL 70° STORMO DI LATINA – Martedì 9 luglio, presso l’Aeroporto “E. Comani” di Latina, dove ha sede il 70° Stormo dell’Aeronautica Militare, ha avuto luogo il passaggio di consegne tra il Colonnello Giuseppe Bellomo e il Colonnello Simone Mettini. L’evento è stato presieduto dal Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3°Regione Aerea Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, e si è svolto alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose della città di Latina, nonché da una rappresentanza dello Stormo ed allievi frequentatori. Il momento emblematico della cerimonia è stato il passaggio della Bandiera d’Istituto del Reparto, decorata con una Medaglia d’Oro al Merito Aeronautico, tra i due ufficiali. Questo gesto ha formalizzato il cambio, sancito ufficialmente dalla lettura dell’Ordine del Giorno che ha decretato l’avvicendamento. Il Colonnello Bellomo, nel suo discorso di saluto, ha in primo luogo espresso parole di gratitudine verso tutto il personale del 70° Stormo per il supporto e la dedizione dimostrati durante il suo comando. Due anni intensi, all’insegna della continuità sugli ambiziosi progetti avviati dai predecessori, che hanno visto lo Stormo profondamente rinnovato nelle infrastrutture e potenziato nello sviluppo delle nuove competenze del personale che ha concluso obiettivi dati nel tempo dalle superiori autorità. Il nuovo comandante, il Colonnello Mettini, nel suo discorso di insediamento, visibilmente emozionato per la fiducia riposta in lui dalle superiori Autorità, ha sottolineato che lo Stormo fornirà al Paese sempre più piloti pronti ad operare in contesti internazionale e fortemente integrati tra le varie componenti della difesa, nonché pronti ad operare con sistemi d’arma moderni e complessi di cui la Forza Armata si sta dotando. Ha poi preannunciato che il suo periodo al comando sarà caratterizzato da una ventata di innovazione che punterà al cambiamento delle metodologie didattiche, inglobando l’utilizzo di nuove tecnologie ormai entrate a pieno titolo nella vita quotidiana, quali la realtà aumentata e l’intelligenza artificiale. Il colonello Mettini, proveniente dal VI Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica, ha così assunto il comando del 70° Stormo, scuola di volo punto di riferimento per l’intera Arma Azzurra e il sistema Paese, che garantisce la selezione e l’addestramento dei futuri piloti dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché cadetti di altre Nazioni. Il 70° Stormo, è posto alle dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e 3a Regione Aerea con sede a Bari e ha rilasciato, sino ad oggi, oltre 15.000 brevetti di pilotaggio, realizzando un totale di circa 500.000 ore di volo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC: RIUNIONE SUI RECENTI SVILUPPI DEL REGOLAMENTO “ReFuelEU Aviation” – Enac informa: “I recenti sviluppi del Regolamento “ReFuelEU Aviation”, la definizione di “Una roadmap per i Sustainable Aviation Fuels in Italia” e l’aggiornamento dello “State Action Plans on CO2 Emission Reduction”: questi i temi principali dell’8° Tavolo Tecnico dell’Osservatorio Nazionale sui SAF – Sustainable Aviation Fuels, organizzato dall’Enac, quale Autorità Nazionale Competente (ANC) per l’attuazione del Regolamento (EU) 2023/2405 ReFuelEU Aviation. La riunione, che si è svolta presso la sede Enac di Roma, con partecipazione anche da remoto, è stata l’occasione per un costruttivo confronto tra l’Ente e gli stakeholder con l’obiettivo di dare avvio alle attività propedeutiche all’implementazione di questo Regolamento che rappresenta un ulteriore passo verso la mobilità aerea del futuro, più sostenibile e green. All’incontro sono intervenuti il Vicedirettore Generale ing. Fabio Nicolai, il Direttore Centrale Standard Tecnici e Operatività Aeronautica ing Carmela Tripaldi, l’avv. Andrea Marotta Direttore Ambiente e Mobilità Sostenibile, l’ing. Vittorio Cipolla e la dott.ssa Francesca Mizzoni”.

VISITA ISTITUZIONALE DEL RPESIDENTE ENAC PRESSO LA TSA DEGLI STATI UNITI – Il Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma a Washington dove, su invito della Transportation Security Administration (TSA), ha visitato i laboratori dell’agenzia americana, parte del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS). Il Presidente Pierluigi Di Palma: “Questa visita istituzionale presso la Transportation Security Administration rappresenta una grande opportunità per conoscere le nuove tecnologie in materia di aviation security e per consolidare le relazioni e la cooperazione in materia aeronautica tra Italia e Stati Uniti”. In occasione della visita, promossa da Steven Petrick, rappresentante della TSA in Italia, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Security Sebastiano Veccia hanno incontrato, tra gli altri, Gary Renfrow, TSA Assistant Administrator International Operations, Anthony Q Monreal, TSA Deputy Assistant Administrator International Operations, e Nancy Nykamp, TSA Assistant Administrator Intelligence and Analysis, con i quali è anche avvenuto lo scambio di crest e medaglie istituzionali. La TSA sviluppa le politiche chiave per proteggere il sistema trasportistico degli Stati Uniti e, in particolare, la security aeroportuale, quale responsabile del controllo di passeggeri e bagagli in oltre 450 aeroporti USA.

EASYJET: I PILOTI FORNISCONO AI PASSEGGERI I RISULTATI DELLE PARTITE DELLE FASI FINALI DI EURO 2024 – easyJet informa: “Mentre Euro 2024 raggiunge le fasi finali, easyJet ha annunciato che manterrà aggiornati i passeggeri con gli ultimi risultati delle partite di semifinale e finale a bordo. “Con l’Inghilterra e l’Olanda pronte a scontrarsi questa sera per il posto restante nella finale contro la Spagna, i vincitori della semifinale di ieri sera, ai clienti easyJet a bordo dei voli da e per questi paesi durante le partite verranno forniti i punteggi direttamente dal Centro di Controllo delle Operazioni della compagnia aerea all’Aeroporto di Londra Luton. I punteggi vengono trasmessi tramite messaggi ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System), l’unico modo per comunicare con gli aerei di easyJet che volano a 38.000 piedi, in modo che possano poi essere annunciati dal cockpit ai passeggeri. Per coloro che desiderano restare al passo con l’azione dopo l’atterraggio e non vogliono conoscere il risultato, ci sarà anche un ‘Match of the Day’ style spoiler alert prima di qualsiasi annuncio”. Bart Prudon, easyJet’s Director of Flight Operations, ha dichiarato: “Essendo la compagnia aerea leader in Europa che opera centinaia di voli dalle quattro nazioni rimanenti, i nostri piloti garantiranno che centinaia di tifosi che volano durante le partite finali del torneo possano ricevere i punteggi”. easyJet ha aggiunto centinaia di posti aggiuntivi dal Regno Unito alla Germania prima dell’inizio del torneo, per offrire una scelta più ampia ai clienti, visto l’aumento della domanda da parte dei clienti per voli da e per le città tedesche che ospitano le partite del Campionato Europeo.

RYANAIR FESTEGGIA 30 MILIONI DI PASSEGGERI ALL’AEROPORTO DI BIRMINGHAM – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato oggi di aver trasportato oltre 30 milioni di passeggeri attraverso l’aeroporto di Birmingham da quando ha iniziato le operazioni da/per Birmingham nel 1987. Ryanair è stata la prima compagnia aerea low cost ad operare all’aeroporto di Birmingham ed ha ampliato la sua presenza da un’unica rotta da/per Knock a un’operazione di 50 rotte che collega 17 paesi in tutta Europa, sostenuta dai 7 aerei Ryanair con base a Birmingham. Quest’estate Ryanair opera il suo programma più ampio di sempre all’aeroporto di Birmingham, con oltre 400 voli settimanali su 50 rotte, incluse 9 nuove rotte per Agadir, Berlino, Budapest, Marrakech, Paphos, Parigi, Siviglia, Tirana e Valencia”.

LEONARDO: LORENZO MARIANI AL NATO SUMMIT DEFENCE INDUSTRY FORUM – Si è tenuto a Washington tra l’8 e il 10 luglio, presso la U.S. Chamber of Commerce, il NATO Summit Defense Industry Forum, che ha riunito rappresentanti delle industrie di settore insieme a stakeholder governativi. L’evento, che ha visto la partecipazione del Condirettore Generale di Leonardo Lorenzo Mariani, ha avuto luogo in concomitanza con il Summit per il 75° anniversario dell’Alleanza Atlantica. Il Forum ha previsto una serie di panel dedicati ad argomenti di attualità per il settore, seguiti da una sessione plenaria a cui hanno partecipato il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg, il National Security Advisor degli Stati Uniti, Jake Sullivan, e la Deputy Secretary for Defense degli Stati Uniti, Kathleen Hicks. In relazione allo scenario geopolitico globale, caratterizzato da crescenti instabilità e da costanti sviluppi in campo tecnologico, i gruppi di lavoro hanno affrontato cinque macro-temi cardine, quali Munitions and air defense production capabilities; Preparing the future with multi-domain operations; Strengthening cyber defense; Adopting and adapting artificial intelligence; Space capabilities and NATO security. Intervenendo al panel sul tema Strengthening cyber defense, Lorenzo Mariani ha spiegato l’importanza di un approccio mirato Zero Trust – modello per la progettazione e l’implementazione di sistemi informatici, basato sul “non fidarsi mai e verificare sempre” – con particolare riferimento alla supply chain. Ha, poi, evidenziato il forte rilievo da attribuire alla collaborazione transatlantica, attraverso una maggiore condivisione di requisiti e tecnologie. Un contesto nel quale emerge la necessità di un processo condiviso, che favorisca una rapida integrazione delle tecnologie disruptive nei sistemi in utilizzo, anche con riferimento al contributo delle piccole e medie imprese (PMI). A margine dell’evento, Mariani ha sottolineato l’importanza del Forum per lo “scambio di idee e proposte su come ottenere in tempi più rapidi soluzioni che permettano una vera resilienza cyber dei sistemi impiegati dai Paesi dell’Alleanza, favorendo lo sviluppo tecnologico e il coinvolgimento dell’industria”. Secondo Mariani, “l’Italia ha una forte propensione all’innovazione e una recente storia di crescita nel dominio cyber. Con le sue soluzioni nei campi dell’intelligenza artificiale, cloud computing, zero trust identification, multi-domain security, Leonardo giocherà un ruolo fondamentale in questo mercato, anche attraverso mirate operazioni di Mergers and Acquisitions e con il pieno coinvolgimento delle PMI di settore”.

IBERIA CELEBRA 85 ANNI DI VOLI A VALENCIA – Questo luglio segna 85 anni dal primo volo tra Valencia e Madrid. “Era il 27 luglio 1939 quando un Junkers JU-52 proveniente dalla penisola iberica collegò per la prima volta entrambe le città. Un mese dopo la compagnia inaugurò il suo servizio tra Valencia e Barcellona. L’aereo Junkers JU-52 aveva 3 motori e la sua autonomia massima era di 880 chilometri. La sua velocità di crociera era di 238 chilometri orari e la sua tangenza di servizio di 6.800 metri. Ogni volo aveva un equipaggio di 2 piloti e una capacità compresa tra 14 e 16 passeggeri. Iberia Regional Air Nostrum opera sulla rotta Madrid-Valencia dal 1995, un anno dopo la fondazione della compagnia. Dal maggio 1998 questo collegamento opera con il codice Iberia, nell’ambito del contratto di franchising tra le due società. Attualmente Air Nostrum offre 42 voli settimanali, 6 giornalieri tra le due città, facilitando non solo le opzioni punto a punto, ma consentendo anche i collegamenti con i voli in coincidenza che Iberia Group ha nel T4 di Madrid. In questo modo i viaggiatori hanno a loro disposizione i voli di Iberia Group, 142 destinazioni in 48 paesi. Inoltre, in codice condiviso con i partner di Iberia Group, vengono offerti collegamenti verso altre 384 destinazioni in 81 paesi. Il 78% dei viaggiatori provenienti da Valencia utilizza l’hub di Madrid per connettersi con altre destinazioni. Nello specifico, il 33% lo fa con voli a lungo raggio, il 23% con voli verso destinazioni europee e il 22% con voli domestici. In totale, entro il 2024 Iberia offrirà 217.000 posti tra le due città”, afferma Iberia. “Il popup store della compagnia ha portato la cultura e la gastronomia valenciana nella Gran Vía 48 durante tutta la giornata e, all’ora di pranzo, il ristorante Berlanga ha deliziato i presenti con autentiche paella valenciane per celebrare questa data speciale. All’evento ha partecipato anche Paula Llobet, Assessore al Turismo, Innovazione e Acquisizione di Investimenti della Comunità Valenciana”, conclude Iberia.

IL PALERMO FC PRESENTA A NEW YORK IL SUO HOME KIT, IN UN EVENTO IN COLLABORAZIONE CON NEOS – Palermo FC e PUMA hanno presentato ieri a New York il nuovo Home Kit, con l’iconica maglia rosa, per la stagione calcistica 2024/25. “Per la prima volta in 124 anni di storia del club rosanero, il lancio del nuovo home kit è avvenuto in America e in particolare nel cuore di Manhattan, con un evento aperto al pubblico e dedicato ai supporters del Palermo che vivono in America, in rappresentanza di tutti i tifosi rosanero nel mondo. L’evento di presentazione dei kit è stato reso possibile grazie anche alla collaborazione con Neos, la compagnia area di Alpitour World che proprio un mese fa ha inaugurato la nuova tratta aerea diretta tra Palermo e New York, l’unica tra la Sicilia e gli Stati Uniti, con l’obiettivo di avvicinare il più possibile l’isola alla più grande comunità di siciliani all’estero. Un lavoro di gruppo che conferma le strategie di posizionamento del brand Palermo sul piano internazionale, già avviato negli scorsi anni con l’associazione della maglia rosanero con icone internazionali, lo sviluppo del nuovo e-commerce ufficiale del club e la distribuzione mondiale dei kit da parte di PUMA, compresa la realizzazione di una speciale capsule collection creata apposta per la settimana della moda di Parigi a inizio 2024”, afferma il comunicato.

ACCORDO IN OTTICA TRADE TRA SGI AG E REP AIR GSA – Siglato nei giorni scorsi l’accordo di cooperazione tra Swiss Group International AG (SGI AG) e Rep Air, GSA con sede a Napoli: al via in autunno i nuovi collegamenti aerei tra l’Italia e l’Egitto operati da Sky Vision Airlines e Star East Airline. A partire dalla fine di ottobre 2024, lo scalo di Sharm el-Sheikh sarà collegato con gli aeroporti di Bergamo, Napoli, Bari e Catania grazie ad una intensa programmazione che si spingerà, con diverse modulazioni, fino a tutto il 2025. “La nostra partnership con Rep Air rappresenta un passo significativo nell’espansione delle nostre operazioni di volo e nell’offrire ai nostri passeggeri ancora più opzioni di viaggio”, spiega Amr Aboukoura, Amministratore Delegato di Swiss Group International AG. “Siamo convinti che questa collaborazione sarà di grande beneficio per entrambe le compagnie e per il mercato. Non vediamo l’ora di offrire ai nostri passeggeri esperienze di volo eccellenti”. “Siamo onorati di rappresentare SGI AG in Italia, partner con un indiscusso posizionamento ed un alto livello di prodotto e servizi”, commenta Giuseppe Scandurra, CEO di RepAir GSA. “La programmazione già confermata per la fine del 2024 e tutto il 2025 ci permetterà di diventare uno dei principali riferimenti del mercato sull’asse Italia/Sharm el-Sheikh”.

LEONARDO E AID COLLABORANO PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA – Leonardo annuncia una nuova collaborazione con Agenzia Industrie Difesa (AID) volta a rafforzare l’innovazione tecnologica e operativa nel settore della difesa e della sicurezza. Il focus della partnership sarà lo sviluppo congiunto, in via prioritaria per la Difesa italiana, di munizionamento di artiglieria da 155 mm convenzionale. Questa collaborazione, che durerà 18 mesi e che potrà essere ulteriormente rinnovata, si propone di sfruttare le competenze e le risorse di entrambe le organizzazioni per sviluppare soluzioni avanzate mirate a migliorare le l’operatività delle Forze Armate italiane, e per incrementare la capacità produttiva nazionale in parallelo alla filiera esistente. Leonardo metterà a disposizione le sue competenze tecnologiche e la sua esperienza in progetti di grande complessità. L’azienda si occuperà della design authority della munizione, effettuerà la valutazione e la qualifica presso i poligoni nazionali ed esteri, e inoltre progetterà e metterà in servizio la preserie di produzione. Fornirà supporto, infine, nella formazione e nell’addestramento del personale. AID apporterà il suo know-how nella gestione delle infrastrutture, degli impianti e macchinari e delle risorse logistiche. Avrà inoltre la responsabilità della produzione e assemblaggio del lotto preserie nonché della successiva fase di produzione in serie. La nuova sinergia tra Leonardo e AID genererà vantaggi significativi per il settore della difesa italiana, non solo potenziandone le capacità operative, ma anche creando altre opportunità per l’industria della difesa e per la ricerca scientifica in Italia. Inoltre, i progetti sviluppati insieme saranno orientati anche a promuovere l’innovazione e la competitività a livello internazionale.

DELTA: NUOVA CAMPAGNA PER “PARIS 2024” – Delta informa: “Delta celebra il viaggio verso la vittoria nella sua nuova campagna che dà vita al suo mantra “Keep Climbing” attraverso la lente dei più grandi atleti del mondo. Basandosi sulla partnership pluriennale di Delta con il Team USA, la creatività si concentra sul tema dei viaggi epici e mette in mostra lo spirito indomabile e la spinta verso la grandezza che i dipendenti Delta condividono con il Team USA”. “In quanto compagnia aerea ufficiale del Team USA, l’obiettivo di Delta è quello di mettere in contatto questi atleti con i loro sogni di medaglia d’oro e supportarli in ogni fase del loro viaggio verso i Giochi Olimpici e Paralimpici”, ha affermato Alicia Tillman, Chief Marketing Officer, Delta. “Abbiamo deciso di creare una campagna che non si concentri solo sulla destinazione, ma evidenzi anche come ogni atleta ha raggiunto questo punto. Questi luoghi catturano le gioie, le sfide e l’incessante ambizione necessaria per continuare a scalare, perché nessuno arriva in cima rimanendo fermo”.

L’U.S. ARMY SELEZIONA LA RCADE DEFENSE ANALYSIS SOLUTION DI RAYTHEON – Raytheon, una società di RTX, si è aggiudicata un contratto dall’U.S. Army Futures Command (AFC) Futures and Concepts Center (FCC) per condurre theater level concept experimentation and mission analysis, per supportare l’agile learning del future battlefield. “In base al contratto, un team Raytheon utilizzerà il suo Rapid Campaign Analysis and Demonstration Environment, noto come RCADE, per sviluppare large-scale theater scenarios, per aiutare a valutare i concetti di operazioni in un multi-domain conflict. I dati quantitativi e i risultati degli scenari aiuteranno a identificare le capacità necessarie per avere successo. RCADE fa parte dell’integrated ecosystem of modeling and simulation capabilities di Raytheon, alimentato da analisi, modelli e dati del mondo reale. Crea un ambiente di sperimentazione in cui i clienti possono esplorare scenari, valutare come le diverse variabili influiscono sui risultati della missione e iterare rapidamente le loro opzioni con maggiore velocità”, afferma RTX.

BOMBARDIER ANNUNCIA IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO TRIENNALE PER GLI UNIFOR LOCAL 112 AND 673 EMPLOYEES – Bombardier informa: “Bombardier ha annunciato oggi che gli Unifor’s Locals 112 and 673 members, che lavorano presso l’Aircraft Assembly Center della società nella Greater Toronto area, hanno votato a favore della ratifica di un rinnovato 3-year collective agreement. Bombardier è impegnata nel sito e nel continuo successo della sua industry-leading Global family of aircraft, per la quale le normali operazioni di assemblaggio riprenderanno oggi”.

RTX TESTA UN NUOVO BATTLE MANAGEMENT CONCEPT – Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha dimostrato con successo un mobile, distributed command and control durante una serie di fires, networking and mission command experiments alla INDOPACOM Valiant Shield exercise. Collins ha collaborato con la U.S. Army 1st Multi-Domain Task Force per condurre gli esperimenti, all’interno di un ground vehicle, per riconfigurare e implementare rapidamente le capacità in base all’evoluzione delle esigenze della missione. Valiant Shield è un biennial field training che sviluppa le competenze nel mondo reale.