Delta Air Lines annuncia i risultati finanziari del trimestre chiuso a giugno 2024

Delta Air Lines ha riportato oggi i risultati finanziari per il secondo trimestre, chiuso a giugno 2024, e ha fornito le sue prospettive per il trimestre di settembre.

“Grazie all’incredibile lavoro delle nostre 100.000 persone, Delta offre performance operative leader del settore e un best-in-class service per i nostri clienti. Abbiamo registrato ricavi record per il trimestre di giugno e un pre-tax income di 2 miliardi di dollari, con un operating margin del 15%. I nostri dipendenti sono i migliori del settore e siamo lieti di riconoscere i loro sforzi con oltre 640 milioni di dollari accumulati nella prima metà per la partecipazione agli utili del prossimo anno”, ha affermato Ed Bastian, Delta’s chief executive officer. “Per il trimestre di settembre, prevediamo un double-digit operating margin e un pre-tax profit di circa 1,5 miliardi di dollari. Con ottimi risultati nel primo semestre e visibilità nella seconda metà, rimaniamo fiduciosi nella nostra full-year guidance”.

GAAP Financial Results per il secondo trimestre 2024:

– Operating revenue pari a 16,7 miliardi di dollari.

– Operating income pari a 2,3 miliardi di dollari, con operating margin del 13,6%.

– Pre-tax income di 1,8 miliardi di dollari, con un pre-tax margin del 10,6%.

– Earnings per share di $2,01.

– Operating cash flow di 2,5 miliardi di dollari.

Adjusted Financial Results per il secondo trimestre 2024:

– Operating revenue pari a 15,4 miliardi di dollari, il 5,4% in più rispetto al trimestre di giugno 2023.

– Operating income pari a 2,3 miliardi di dollari, con operating margin del 14,7%.

– Pre-tax income di 2,0 miliardi di dollari, con pre-tax margin del 13,0%.

– Earnings per share di $2,36.

– Operating cash flow di 2,5 miliardi di dollari.

– Free cash flow di 1,3 miliardi di dollari.

Riguardo la giudance per il terzo trimestre 2024, Delta prevede un total revenue anno su anno in crescita del 2% – 4%, operating margin 11% – 13%, earnings per share $1,70 – $2,00.

Per l’intero FY 2024, Delta prevede earnings per share $6 – $7, free cash flow $3 miliardi – $4 miliardi.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)