Qatar Airways diventa Principal Partner di FC Internazionale Milano

Qatar Airways sta rafforzando la sua partnership con FC Internazionale Milano (Inter) in qualità di Official Main Training Kit Partner, oltre a rimanere Official Airline Partner della squadra.

“Il consolidamento di questa collaborazione simboleggia un impegno verso l’eccellenza e la performance, a partire dall’essenziale preparazione pre-campionato del team.

Il logo Qatar Airways sarà ben visibile su tutto l’abbigliamento da allenamento e sulle maglie da riscaldamento in tutte le competizioni, tra cui Serie A, Coppa Italia, FIFA Club World Cup 2025™ e UEFA Champions League. L’ampliamento della partnership riguarda tutte le squadre, compresa Inter Women e il settore giovanile dell’Inter, e comprende tutte le business unit dell’accordo esistente con Qatar Airways, tra cui:

– L’Hamad International Airport, recentemente nominato da Skytrax World’s Best Airport.

– Il Qatar Duty Free, recentemente nominato da Skytrax World’s Best Airport Shopping,

– Qatar Airways Privilege Club (il programma Frequent Flyer).

– Qatar Airways Holidays“, afferma Qatar Airways.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Ing. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Il consolidamento della nostra alleanza con l’Inter come Official Main Training Kit Partner, riflette i successi condivisi durante la nostra prima stagione insieme. Abbiamo visto la squadra diventare campioni d’Italia, mentre noi quest’anno ci siamo conquistati il titolo di Miglior Compagnia Aerea del Mondo. Speriamo di continuare a costruire insieme questo successo sul campo e nei cieli, rimanendo impegnati a unire i tifosi dell’Inter, e siamo entusiasti di sostenere la squadra in un altro entusiasmante anno”.

L’Amministratore Delegato di FC Internazionale Milano, Alessandro Antonello, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare il potenziamento della partnership con Qatar Airways, che riflette il successo del nostro rapporto nella scorsa stagione. Durante il nostro primo anno insieme, Qatar Airways si è integrata completamente nella famiglia Inter, condividendo la gioia per il trionfo dello Scudetto e organizzando una serie di iniziative uniche per i nostri tifosi. In qualità di Official Main Training Kit Partner, Qatar Airways diventerà ora una parte ancora più integrante del nostro club, accompagnando i nostri giocatori in ogni sessione di allenamento e godendo di una visibilità globale durante il riscaldamento pre-partita della squadra. Ci auguriamo di poter raggiungere nuovi ed entusiasmanti traguardi con Qatar Airways”.

“Sulla scia del successo del volo della squadra a Riyadh per la Supercoppa Italiana nel gennaio 2024, Qatar Airways ha ripetutamente dimostrato il suo impegno a sostenere le aspirazioni competitive dell’Inter. Il viaggio con Qatar Airways insieme ai Campioni d’Italia continuerà con la prossima stagione calcistica e sul palcoscenico mondiale per la nuova competizione per club più importante della FIFA che si svolgerà negli Stati Uniti: la FIFA Club World Cup 2025™.

In qualità di vincitrice del titolo di Skytrax World’s Best Airline per l’ottava volta, Qatar Airways continuerà a supportare i viaggi internazionali dei tifosi dell’Inter per assistere alle gare della leggendaria squadra italiana allo Stadio San Siro. Inoltre, la compagnia aerea continuerà a mostrare la propria visibilità intorno allo stadio dell’Inter, offrendo al contempo emozionanti attivazioni per coinvolgere i tifosi, che fondono il mondo dello sport, dell’arte e del design, consolidando ulteriormente il legame tra Qatar Airways e la città di Milano“, prosegue Qatar Airways.

La compagnia aerea opera attualmente da tre aeroporti in Italia, con 21 voli settimanali da Milano Malpensa, 21 voli settimanali da Roma Fiumicino e 7 voli da Venezia Marco Polo.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)