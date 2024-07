Norwegian Group riporta buoni risultati e passeggeri in crescita nel secondo trimestre 2024

Norwegian Group ha conseguito un operating profit (EBIT) di 593 milioni di NOK nel secondo trimestre 2024. Il trimestre è stato caratterizzato da una forte capacità e crescita dei passeggeri, ma anche da una domanda leggermente inferiore che ha influito sui prezzi dei biglietti. Nel trimestre, la compagnia ha ottenuto buoni risultati dal punto di vista operativo, con un miglioramento del livello dei costi e un forte cash flow.

“Per il secondo trimestre 2024, Norwegian Group ha registrato un operating profit (EBIT) di 593 milioni di NOK, corrispondente a un operating margin del 6,3%. Il profit before tax (EBT) è stato pari a 477 milioni di NOK per il trimestre. La posizione di liquidità è migliorata a 11,5 miliardi di NOK alla fine del trimestre, in aumento di 1,1 miliardi rispetto al trimestre precedente. A fine trimestre la flotta comprendeva 86 aerei, di cui 22 velivoli 737 MAX 8 di ultima tecnologia. La flotta Widerøe comprendeva 49 aerei”, afferma Norwegian Group.

“Abbiamo realizzato buone operazioni nel secondo trimestre, nel mezzo di una frenetica accelerazione della stagione estiva, e sono lieto che Norwegian a maggio sia stata ancora una volta nominata la compagnia aerea più puntuale d’Europa. Sia Norwegian che Widerøe stanno registrando una forte crescita dei passeggeri. Con un numero crescente di rotte, frequenze e destinazioni, non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“Nel secondo trimestre Norwegian Group ha trasportato 7,3 milioni di passeggeri, di cui 6,3 milioni erano passeggeri di Norwegian e 1,0 milioni di Widerøe. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il numero di passeggeri è aumentato di 680.000 e 122.000 rispettivamente per Norwegian e Widerøe. Il load factor trimestrale per Norwegian è stato dell’82,4%, in calo di due punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Per Widerøe, il load factor trimestrale è stato del 70,2%, un miglioramento di oltre cinque punti percentuali rispetto allo scorso anno. Il secondo trimestre 2024 ha segnato il primo trimestre in cui Widerøe opera nell’ambito dei nuovi public service obligation (PSO) tender contracts, entrati in vigore dal 1° aprile.

La puntualità, ovvero la quota di voli in partenza 15 minuti prima dell’orario previsto, è stata rispettivamente dell’80,8 e del 91,4% per Norwegian e Widerøe. La regolarità, la quota dei voli effettuati, è stata pari al 99,2 e al 97,4%. Cirium, la società di consulenza aeronautica globale, ha nominato a maggio Norwegian Air Shuttle (DY) la compagnia aerea europea più puntuale e la terza compagnia aerea low cost più puntuale a livello globale.

Norwegian ha lanciato un totale di 27 nuove rotte per il prossimo programma invernale. Le nuove rotte includono Dubai, Agadir e Hurghada, oltre alle rotte dalle città europee alle popolari destinazioni per le vacanze invernali Tromsø e Harstad/Narvik“, prosegue Norwegian Group.

“I clienti Norwegian e Widerøe apprezzano molto la rete di rotte attraente e in crescita del gruppo. L’acquisizione di Widerøe e il collegamento di route network altamente complementari garantiranno ulteriormente che le compagnie aeree rimangano partner di viaggio preferiti in tutti i paesi nordici. Si prevede che la produzione complessiva di Norwegian nel 2024 crescerà di circa il 12% rispetto all’anno precedente. Si prevede che la crescita rallenterà il prossimo anno a causa dei ritardi nella consegna degli aerei da parte di Boeing. Per l’estate 2025, si prevede attualmente che la Norwegian fleet aumenterà fino a superare i 90 aerei”, conclude Norwegian Group.

(Ufficio Stampa Norwegian Group – Photo Credits: Norwegian Group)