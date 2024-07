easyJet e UNICEF avviano una raccolta fondi estiva per consentire a tutti i bambini di andare a scuola e di avere accesso all’istruzione

easyJet e UNICEF hanno lanciato la raccolta fondi estiva “Every Child Can Fly” a bordo degli aerei della compagnia per supportare l’impegno di UNICEF di consentire a tutti i bambini di avere accesso all’istruzione, anche in situazioni di emergenza.

“A partire da oggi, oltre 29 milioni di clienti in volo con easyJet quest’estate potranno effettuare donazioni attraverso le raccolte del personale di cabina a bordo di 190.000 voli in 33 Paesi, contribuendo così a raccogliere fondi di prima necessità per cambiare la vita di milioni di bambini.

Si stima infatti che, a causa di conflitti ed emergenze, attualmente circa 226 milioni di bambini in tutto il mondo non abbiano accesso a un’istruzione di qualità. I fondi raccolti attraverso le raccolte a bordo potranno quindi dare un importante contributo all’obiettivo di UNICEF di fornire l’accesso a opportunità di apprendimento e all’istruzione digitale a milioni di bambini in tutto il mondo.

Le donazioni dei clienti easyJet potranno aiutare l‘UNICEF ad acquistare oltre 2.000 tende per creare spazi sicuri per l’apprendimento o a fornire più di 20.000 kit “school-in-a-box” per aiutare almeno 830.000 bambini a portare avanti la loro istruzione durante emergenze e conflitti. Tra questi ci sono bambini come Mohammad Salem, 10 anni, di Abyan nello Yemen, che dice: “Anche se la scuola è senza elettricità, ci vado perché imparo qualcosa di nuovo ogni giorno. Ci hanno distribuito borse, penne e matite colorate per disegnare”, ha detto Mohammad, aggiungendo che questi strumenti, in futuro, lo aiuteranno a realizzare il suo sogno. “Un giorno diventerò un pilota”, ha detto”, afferma easyJet.

Valeria Cerri, Regional Cabin Services Manager Italy & Spain, ha commentato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di lanciare oggi a bordo la nostra raccolta fondi estiva ‘Every Child Can Fly’: milioni di clienti che voleranno con noi quest’estate avranno l’opportunità di aiutare l’UNICEF a continuare a fare la differenza per i bambini e le loro famiglie in tutto il mondo, contribuendo a fare in modo che ogni bambino abbia accesso a un’istruzione di qualità. Tutto questo è reso possibile dal nostro fantastico equipaggio che si dedica con passione e dedizione alla raccolta fondi per l’UNICEF e siamo incredibilmente grati a tutti i nostri clienti che hanno già effettuato una donazione per la loro gentilezza e generosità.”

Fabrizio Bertolelli, Head of Corporate Partnerships presso il Comitato Italiano dell’UNICEF, ha dichiarato: “Quest’estate i clienti easyJet hanno l’opportunità unica di aiutare l’UNICEF nel garantire il diritto all’istruzione. Con 226 milioni di bambini in tutto il mondo che non possono accedere a un’istruzione di qualità a causa di conflitti ed emergenze, il bisogno non è mai stato così grande. Oggi più che mai, i bambini e il loro futuro devono essere protetti. Negli ultimi 12 anni, easyJet ha sostenuto l’UNICEF per fornire a milioni di bambini e famiglie aiuti salvavita, garantendo accesso a un’istruzione di qualità. Un enorme ringraziamento a tutti i dipendenti e clienti easyJet per il loro incredibile sostegno”.

Dal 2012, l’equipaggio e i clienti easyJet hanno contribuito a raccogliere oltre 20 milioni di euro per l’UNICEF, consentendo di raggiungere milioni di bambini e famiglie in tutto il mondo, affrontando problemi come la poliomielite, il COVID-19 e l’accesso a un’istruzione di qualità, soprattutto nelle situazioni di emergenza.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)