In volo con vini italiani e cucina thailandese: la nuova offerta di Thai Airways International

THAI annuncia la sua nuova offerta culinaria di bordo, con l’obiettivo di offrire ai suoi passeggeri un’esperienza gastronomica di altissimo livello. Con un’attenzione particolare alla qualità, alla freschezza e alla presentazione, THAI continua a stabilire nuovi standard nel settore dell’aviazione.

“Thai Airways International ha annunciato con entusiasmo il lancio di un esclusivo menu di bordo, presentato durante l’evento “TASTE OF THAI TALES”. L’evento, presieduto da Chai Eamsiri, CEO di THAI, insieme ai dirigenti della compagnia, si è svolto presso la sede centrale di THAI. Questo nuovo menu, progettato per migliorare l’esperienza culinaria dei passeggeri, è stato meticolosamente curato dalla rinomata chef Duangporn (Bo) Songvisava (nominata miglior chef donna in Asia nel 2013 e protagonista del quarto episodio della quinta stagione di Chef’s Table su Netflix).

Il nuovo menu rappresenta un passo avanti nell’offrire ai passeggeri un’esperienza di volo unica, coinvolgendo i sei sensi Ayatana: vista, gusto, olfatto, udito, tatto e sensibilità”, afferma Thai Airways.

“Ispirata alla ricca cultura culinaria tailandese, la chef Songvisava, proprietaria del prestigioso ristorante Bo.Lan a Bangkok, ha selezionato ingredienti locali per creare un menu internazionale disponibile nelle classi THAI Royal First e Royal Silk sui voli per l’Europa, l’Australia e il Giappone.

Questo impegno sottolinea la dedizione di THAI nel sostenere i produttori locali e promuovere la gastronomia tailandese come forma di soft power a livello globale.

Una novità entusiasmante è l’introduzione di vini italiani a bordo, in aggiunta ai vini francesi precedentemente serviti. Questa scelta è stata guidata dal Top Management di THAI che ha selezionato con cura una varietà di vini italiani di alta qualità per accompagnare i nuovi piatti. Il personale di bordo ha ricevuto una formazione approfondita per consigliare al meglio gli abbinamenti tra pietanze e vino, garantendo un’esperienza culinaria indimenticabile. Questa nuova proposta non solo arricchisce il servizio offerto ai passeggeri, ma celebra anche la tradizione vitivinicola italiana, riconosciuta e amata a livello internazionale.

THAI si impegna a offrire un’esperienza di volo indimenticabile, continuando a innovare i propri servizi per la massima soddisfazione dei passeggeri, dimostrando ancora una volta il suo impegno nel migliorare continuamente la qualità del servizio e nel sorprendere i propri clienti con novità esclusive e raffinate”, conclude Thai Airways.

(Ufficio Stampa Thai Airways International – Photo Credits: Thai Airways International)