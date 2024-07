La Grecia sceglie l’F-35 Lightning II

Il governo greco ha finalizzato la sua intenzione di acquistare 20 aerei Lockheed Martin F-35 Lightning II, firmando una Letter of Offer and Acceptance (LOA) attraverso l’U.S. government Foreign Military Sale. La LOA include anche un’opzione per altri 20 aerei.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla Grecia”, ha affermato l’Air Force Lt. Gen. Mike Schmidt, director and program executive officer, F-35 Joint Program Office. “L’F-35 fornirà capacità eccezionali all’Hellenic Air Force, creerà l’interoperabilità tra i nostri alleati e rafforzerà l’efficacia per tutta la NATO”.

“Per diversi decenni, l’Hellenic Air Force è stata nostra partner ed è per noi un onore continuare questa relazione mentre la Grecia diventa la diciannovesima nazione ad aderire al programma F-35”, ha affermato Bridget Lauderdale, Lockheed Martin’s vice president and general manager of the F-35 program. “L’F-35 è l’unico caccia adatto a rafforzare la sovranità e la capacità operativa della Grecia con gli alleati”.

“Ad oggi, gli F-35 operano da 32 basi in tutto il mondo, con 10 nazioni che utilizzano gli F-35 sul territorio nazionale. Ci sono quasi 1.000 aerei operativi con più di 860.000 ore di volo in tutta la flotta.

Rafforzando ulteriormente la partnership internazionale e rafforzando le capacità di difesa della Grecia, le Hellenic Armed Forces operano anche F-16, C-130 ed elicotteri Hawk. Attualmente la Grecia sta aggiornando una parte della sua F-16 fleet alla advanced “Viper” configuration, mentre la sua Hercules fleet supporta i critical airlift mission requirements. La Grecia ha recentemente firmato una LOA per acquisire 35 UH-60M Black Hawk, oltre alla sua flotta esistente di S-70B e ai nuovi MH-60R maritime helicopters”, conclude Lockheed Martin.

