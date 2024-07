easyJet: terzo trimestre con profitti in crescita del 16%

easyjet, nel suo Trading Update per il terzo trimestre, chiuso il 30 giugno, informa: “easyJet registra un miglioramento del profitto del 16% anno su anno.

Q3 headline profit before tax pari a £236 milioni, +£33 milioni anno su anno. Crescita passeggeri +8% anno su anno. easyJet holidays registra un profitto di £73 milioni (Q3’23 £49 milioni)”.

“L’utile nel terzo trimestre di easyJet è migliorato di 33 milioni di sterline su base annua, poiché la domanda per il primary airport network di easyJet continua a crescere. Il numero di passeggeri è aumentato dell’8%.

Al 30 giugno 2024 la posizione di cassa netta era di 456 milioni di sterline (146 milioni di sterline al 31 marzo 2024). Tutti i 16 aeromobili, come previsto, sono stati presi in consegna, con l’ultimo ricevuto a luglio. Le prenotazioni per il Q4 continuano a crescere, con il 69% ora venduto, +1 ppt anno su anno, con il 7% in più di capacità in vendita. Ciò significa che easyJet ha attualmente venduto 1,5 milioni di posti in più per l’estate rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con un rendimento totale sostanzialmente invariato anno su anno.

Guardando al Q1’25, la capacità in vendita è aumentata di circa il 5% con il 20% del programma attualmente venduto, +2 ppt anno su anno”, prosegue easyJet.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha affermato: “La nostra forte performance nel trimestre è stata guidata da un numero maggiore di clienti che hanno scelto easyJet per la nostra impareggiabile rete di destinazioni e il rapporto qualità-prezzo. Questo risultato è stato raggiunto nonostante la Pasqua sia caduta a marzo di quest’anno, dimostrando la continua importanza del viaggio e questo significa che rimaniamo sulla buona strada per offrire un’altra estate da record, avvicinandoci di un passo ai nostri obiettivi a medio termine”.

“I ricavi sono aumentati dell’11% a £2,631 miliardi, principalmente a causa di un aumento dei passeggeri dell’8%, della crescita degli ancillary revenue per posto e della continua crescita di easyJet holidays.

L’airline headline cost per seat ex fuel nel trimestre è aumentato dell’1%, poiché i disruption costs sono notevolmente migliorati anno su anno (una riduzione del 33% degli eventi) compensati dall’aumento dell’1% dell’average sector length, poiché abbiamo aumentato la nostra quota di rotte turistiche più lunghe.

Durante il terzo trimestre easyJet ha volato 28,1 milioni di posti, con un aumento del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando easyJet ha volato 26,2 milioni di posti. Il load factor era del 90% (terzo trimestre FY23: 90%), con load factor in aumento al 92% a giugno. Il numero di passeggeri nel trimestre è aumentato a 25,3 milioni (terzo trimestre FY23: 23,5 milioni).

Outlook positivo per il FY24 La compagnia prevede una capacità di circa 100 milioni di posti per il FY24″, conclude easyJet

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)