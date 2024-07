IATA: la domanda per l’Air Cargo è aumenta a giugno

L‘International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati per i global air cargo markets relativi al mese di giugno 2024 che mostrano una continua forte crescita annuale della domanda. Ciò ha contribuito a una eccezionale first half-year performance per l’air cargo, con volumi superiori al 2023, al 2022 e persino ai livelli record del 2021.

La domanda totale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata del 14,1% rispetto ai livelli di giugno 2023 (15,6% per le operazioni internazionali). Questo è il settimo mese consecutivo di crescita a due cifre anno su anno.

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è aumentata dell’8,8% rispetto a giugno 2023 (10,8% per le operazioni internazionali). La total half-year (H1) demand è aumentata del 13,4% rispetto all’H1 2023, del 4,3% rispetto all’H1 2022 e dello 0,02% rispetto all’H1 2021.

“La air cargo demand è aumentata a giugno. Una forte crescita in tutte le regioni e nelle principali rotte commerciali si sono combinate per una performance da record nel primo semestre in termini di CTK. I vincoli del trasporto marittimo e un settore dell’e-commerce in forte espansione sono tra i principali motori di crescita. Nel frattempo, il settore è rimasto ampiamente invulnerabile alle continue sfide politiche ed economiche. L’air cargo sembra essere su solide basi per continuare la sua forte performance nella seconda metà del 2024”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno visto una crescita della domanda del 16,1% anno su anno per l’air cargo a giugno. L’Intra-European air cargo è aumentato del 16,7% rispetto a giugno 2023, il sesto mese consecutivo di crescita annuale a due cifre. Le rotte Europa-Medio Oriente ed Europa-Asia hanno visto un aumento della domanda rispettivamente del 30,2% e del 20,3%. La capacità a giugno è aumentata del 9,1% su base annua.

(Ufficio Stampa IATA)