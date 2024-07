News Brevi – 30.07.2024

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL 1° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI DI CAMERI – Giovedì 25 luglio 2024, all’interno dell’aeroporto militare di Cameri, ha avuto luogo la cerimonia di cambio comando del 1° Reparto Manutenzione Velivoli di Cameri tra il Comandante uscente, Colonnello Cristiano Realacci e il Comandante subentrante, Colonnello Marco Latela. L’evento è stato presieduto dal Comandante della 2ª Divisione del Comando Logistico, Brigadier Generale Roberto Lo Conte e si è svolto alla presenza delle principali autorità civili e militari del territorio. Nel suo saluto di commiato, il Colonnello Realacci, dopo aver ringraziato le personalità e gli ospiti intervenuti per l’occasione, ha espresso la propria gratitudine nei confronti delle Superiori Autorità, del Comando Aeroporto, dei rappresentanti dell’industria aerospaziale, nonché dei precedenti Direttori, sotto la cui sapiente guida il Reparto è cresciuto, consolidando un’immagine di professionalità e di prestigio. Il Colonnello Realacci ha quindi riservato un caloroso ringraziamento alle donne e agli uomini del 1° Reparto Manutenzione Velivoli per aver saputo “prendere decisioni nei momenti difficili e di incertezza, con la consapevolezza che grazie alla competenza, dedizione e passione i compiti assegnati si sarebbero tramutati in azioni per il raggiungimento degli obiettivi che la Forza Armata ci ha assegnato”, con particolare riferimento “al mantenimento delle oltre 14.000 ore di volo assegnate al velivolo Typhoon per supportare l’operatività dei reparti di volo, in un contesto internazionale sempre più complesso che vede l’Italia rischierata su diversi teatri” e senza dimenticare “l’aumento dei velivoli F-35 che ha imposto un’azione di coordinamento e standardizzazione da parte del 1° RMV con una vision sulle future attività di supporto logistico che possano transitare dalla Ditta al Reparto”. Il Colonnello Latela, nel suo discorso introduttivo, ha espresso un sentito ringraziamento alla propria catena gerarchica per la fiducia accordatagli, sottolineando l’entusiasmo nell’assumere un comando di prestigio “con l’obiettivo di “fare sempre meglio” grazie a una squadra forte e in salute, in un’ottica di miglioramento continuo delle organizzazioni, sempre nel solco della rotta già sapientemente tracciata da coloro che mi hanno preceduto e con il fine ultimo di soddisfare in sicurezza e nei tempi richiesti le esigenze operative dell’Aeronautica Militare, oggi sempre più pressanti alla luce del complesso scenario geo-politico internazionale in cui la Forza Armata, in concorso con le altre istituzioni del Paese, è chiamata a fornire il proprio prezioso contributo” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

WIZZ AIR LANCIA LA SECONDA EDIZIONE DEL PROGRAMMA “AMBASCIATORI DELLA SOSTENIBILITÀ” – Wizz Air ha annunciato l’inizio della seconda edizione del suo programma “Ambasciatori della Sostenibilità WIZZ”. Sulla falsariga della pionieristica prima edizione, i dipendenti della compagnia continueranno a partecipare a progetti locali dedicati alla sostenibilità, promuovendo pratiche ecologiche e condividendo preziose informazioni con tutto il network. A seguito della prima edizione, Wizz Air ha selezionato tre vincitori da tre diverse basi, premiando i dipendenti che hanno raggiunto il massimo coinvolgimento dei colleghi, il maggior numero di campagne educative e l’organizzazione dell’evento di beneficenza più impattante. Per la nuova edizione, gli Ambasciatori della Sostenibilità WIZZ saranno selezionati da 15 diverse basi dell’intera rete di Wizz Air. La nuova edizione inizierà a settembre 2024. Yvonne Moynihan, Corporate and ESG Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Gli Ambasciatori della Sostenibilità WIZZ contribuiscono significativamente alla missione di Wizz Air di tutelare l’ambiente tramite un cambiamento positivo nell’industria dell’aviazione. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti dai nostri Ambasciatori della prima edizione, che hanno dimostrato passione, dedizione e un impegno genuino nell’aumentare la consapevolezza sui temi della sostenibilità ambientale e sociale attraverso la rete di Wizz Air. Guidati dai risultati della prima edizione, siamo entusiasti di annunciare il secondo ciclo del programma di Ambasciatori della Sostenibilità WIZZ per coinvolgere e ispirare ulteriormente il nostro straordinario personale a lavorare per un futuro più verde nell’aviazione. Questa iniziativa evidenzia come le persone siano un pilastro centrale nella nostra Strategia di Sostenibilità, coinvolgendo attivamente i nostri dipendenti e le comunità. Il percorso verso l’azzeramento delle emissioni è un viaggio collettivo che coinvolge tutti gli stakeholder nell’ecosistema dell’aviazione. Ogni piccolo sforzo contribuisce al nostro obiettivo comune di un futuro più verde”.

AERONAUTICA MILITARE: ESERCITAZIONE MEDEVAC IN KUWAIT – Nei giorni scorsi, presso l’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air Kuwait si è svolta un’esercitazione di evacuazione aeromedica volta a testare le procedure, il coordinamento e le tempistiche di reazione degli assetti deputati a intervenire in caso di trasporti sanitari d’urgenza. Contestualmente, è stata anche simulata un’emergenza a terra dell’aeroplano, ponendo in essere le previste procedure di abbandono del velivolo, con estrazione di equipaggio privo di sensi ad opera dei Fire Fighter americani. L’esercitazione è stata condotta dal Task Group MEDAL con equipaggio e velivolo C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa e con il coinvolgimento del personale sanitario del Role1/ASU, dei Fucilieri dell’Aria della Force Protection Unit e del personale del supporto logistico Joint Multimodal Operational Unit. L’IT NCC Air è stato costituito il 17 ottobre 2014 e posto alle dipendenze – per gli aspetti nazionali – del Comando Operativo di Vertice Interforze. Partecipa all’operazione “Prima Parthica/Ineherent Resolve” nell’ambito della Coalizione internazionale anti-ISIS, garantendo unicità di comando per gli assetti forniti dall’Aeronautica Militare, schierati in Kuwait e Iraq e impegnati in attività di ricognizione, sorveglianza e sostegno logistico (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON TRAVELFUSION – Ryanair ha annunciato una nuova partnership “Approved OTA Aggregator” con Travelfusion, il più grande aggregatore di voli al mondo, che sarà ora autorizzato a offrire i voli low cost di Ryanair alla propria rete di partner OTA, garantendo la massima trasparenza dei prezzi. Il CMO di Ryanair, Dara Brady, ha affermato: “Siamo entusiasti di collaborare con il più grande aggregatore di voli al mondo, Travelfusion. Questo nuovo entusiasmante accordo autorizza Travelfusion a offrire i voli low cost di Ryanair alla propria rete globale di partner OTA collegati, garantendo la piena trasparenza dei prezzi. In qualità di “Aggregatore OTA approvato”, questo accordo garantisce inoltre che i clienti che prenotano un volo Ryanair tramite uno dei partner OTA di Travelfusion avranno accesso al proprio account myRyanair senza dover completare la verifica del cliente di Ryanair e riceveranno tutti gli aggiornamenti essenziali sui voli direttamente da Ryanair. Non vediamo l’ora di lavorare con Travelfusion e di costruire su questa nuova fantastica partnership”. Eytan Bicaci Baruh, Vice President Commercial di Travelfusion, ha dichiarato: “Travelfusion è lieta di annunciare la nuova partnership con Ryanair. Questo accordo storico consentirà a Travelfusion, il più grande aggregatore di voli al mondo, di collaborare con la compagnia aerea numero 1 in Europa, con l’obiettivo di fornire ai nostri clienti il miglior rapporto qualità-prezzo e la più ricca offerta di contenuti possibile. Non vediamo l’ora di lavorare insieme per rendere le tariffe e ancillaries Ryanair disponibili a tutte le agenzie approvate all’interno della nostra rete globale di OTA, OBT, TMC e tour operator connessi. Questo accordo segna una vera pietra miliare nel continuo percorso di Travelfusion per raggiungere una copertura globale nei contenuti di volo e offrire il miglior valore, accessori e funzionalità possibili ai nostri clienti”.

RYANAIR CELEBRA 30 ANNI E 30 MILIONI DI PASSEGGERI ALL’AEROPORTO DI PRESTWICK – Ryanair ha celebrato il trasporto di 30 milioni di passeggeri attraverso Prestwick nei suoi 30 anni di attività. Ryanair è stata la prima compagnia aerea low cost a operare a Prestwick, a partire dal suo primo volo dall’aeroporto di Dublino nel 1994. Ryanair ora opera 10 rotte da/per Prestwick, collegando 3 paesi in tutta Europa con i suoi 2 aeromobili basati a Prestwick. Questa estate Ryanair opererà oltre 80 voli settimanali da/per Prestwick, che coprono 10 rotte tra cui Alicante, Barcellona, Faro, Murcia, Pisa e Tenerife. Jade Kirwan, Ryanair’s Head of Communications, ha affermato: “Siamo lieti di festeggiare 30 anni e 30 milioni di passeggeri Ryanair all’aeroporto di Prestwick. Questa importante pietra miliare simboleggia l’impegno continuo, la crescita e gli investimenti di Ryanair a Prestwick, dove Ryanair opera dal 1994. Questa estate Ryanair opererà 80 voli settimanali su 10 rotte sui nostri 2 aeromobili basati a Prestwick. Siamo orgogliosi di gestire il nostro Ryanair Training Centre a Prestwick, dove stiamo formando la prossima generazione di aircraft mechanics and aircraft sheet metal workers, con oltre 400 nuovi tirocinanti che ogni anno completano il nostro programma”.

PROMOZIONE PER AIRJAPAN – AirJapan informa: “AirJapan offrirà uno sconto del 10% sul biglietto di andata e ritorno, con codice promozionale, per le rotte Bangkok – Narita e Singapore – Narita. Questa offerta speciale si applica agli acquisti da oggi fino al 16 agosto 2024. AirJapan è una nuova opzione di ANA Group per i viaggiatori d’affari e di piacere, offrendo un elevato livello di comfort a tariffe convenienti. I biglietti e i servizi aggiuntivi possono essere acquistati sul sito Web di AirJapan: https://www.flyairjapan.com/”.

ANA HOLDINGS RIPORTA I RISULTATI FINANZIARI PER I TRE MESI CHIUSI IL 30 GIUGNO 2024 – ANA HOLDINGS INC. comunica i risultati finanziari per i tre mesi conclusi il 30 giugno 2024. “Quando siamo entrati in questo anno fiscale, siamo stati lieti di vedere l’aumento della domanda passeggeri nel mercato internazionale, in parte favorito dai tassi di cambio delle valute estere. Ciò ha anche contribuito a mantenere rendimenti elevati. Di conseguenza siamo stati in grado di raggiungere un fatturato record per il primo trimestre”, ha affermato Kimihiro Nakahori, Executive Vice President and Group Chief Financial Officer. “L’espansione strategica in Europa è in linea con il nostro piano annuale, ci posiziona per soddisfare efficacemente la domanda crescente, introduce nuovi passeggeri al nostro pluripremiato servizio e offre ai viaggiatori l’opportunità di creare le proprie esperienze”. Nel primo trimestre del FY2024, ANA Holdings ha riportato operating revenue pari a 516,7 miliardi di yen (+55,7%), operating income pari a 30,3 miliardi di yen, ordinary income pari a 36,8 miliardi di yen, net income attribuibile agli azionisti pari a 24,7 miliardi di yen. Per i servizi passeggeri internazionali, guidati dall’elevata domanda in entrata in Giappone, il numero di passeggeri e i ricavi hanno superato il risultato dello stesso periodo dell’anno scorso. ANA ha ripreso e aumentato i voli sulle rotte cinesi, che erano state lente a riprendersi dalla pandemia di COVID-19, e ha avviato il code sharing con Air India. Inoltre, operando la rotta Narita – Honolulu con l’Airbus A380 “FLYING HONU” due volte al giorno, ha raggiunto il numero più alto di passeggeri sulla rotta verso le Hawaii durante le vacanze. Il servizio passeggeri domestico ha riportato passeggeri e ricavi in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

EASYJET AUMENTA I POSTI SULLE ROTTE VERSO GLI EVENTI SPORTIVI – easyJet informa: “easyJet ha stilato una nuova lista di tornei sportivi europei alternativi, votata dal pubblico britannico. Con i principali tornei internazionali ed eventi sportivi che si svolgono in tutta Europa quest’estate, lo studio di 2.000 britannici amanti dello sport condotto dalla compagnia aerea ha rivelato una nuova lista di eventi sportivi meno noti e imperdibili in tutto il continente, alcuni dei quali offrono persino l’opportunità di prendervi parte. easyJet ha aumentato i suoi posti di circa il 20% sulle rotte verso destinazioni europee che ospitano eventi sportivi quest’estate, tra cui i recenti campionati di calcio Euro 2024 in Germania e le Olimpiadi di Parigi, per offrire ai clienti una scelta ancora più ampia”. Sophie Dekkers, Chief Commercial Officer, easyJet, ha commentato: “È stato fantastico poter supportare i fan che quest’anno viaggiano in Europa per assistere alle competizioni ospitate, ma c’è un’enorme opportunità oltre agli eventi principali di esplorare l’Europa attraverso lo sport, speriamo che il nostro elenco di esperienze alternative evidenzi la fantastica scelta là fuori nella nostra rete. Lo sport è senza dubbio una grande celebrazione di culture e comunità e con la nostra impareggiabile rete di corto raggio che offre oltre 1.000 rotte verso 35 paesi, easyJet è nella posizione perfetta per portare i clienti a una straordinaria gamma di eventi”.

TEXTRON DICHIARA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – Textron informa: “Il Board of Directors of Textron Inc. ha dichiarato un dividendo trimestrale di $0,02 per azione sulle azioni ordinarie della società. Tutti i dividendi saranno pagati il 1° ottobre 2024 ai titolari registrati alla chiusura delle attività il 13 settembre 2024”.

TEXTRON AVIATION AMPLIA L’OFFERTA DI SERVIZI INCLUDENDO IL CESSNA CITATION 560XL SERIES LANDING GEAR REPAIR PROCESS – Textron Aviation ha annunciato oggi l’ampliamento della sua offerta di servizi per includere un nuovo standard repair process per Cessna Citation 560XL series aircraft main landing gear (MLG). La nuova soluzione, sviluppata in collaborazione con l’affiliata dell’azienda, Able Aerospace Services, consente riparazioni MLG significative senza una sostituzione completa, offrendo ai clienti un’ulteriore opzione tempestiva e conveniente. I clienti Beechcraft, Cessna e Hawker ricevono supporto, manutenzione e modifiche direttamente dalla fabbrica da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc., attraverso il suio global network of service and parts centers, mobile service units and 24/7 1CALL AOG (aircraft-on-ground) support. “La nostra priorità è offrire la migliore esperienza di aviazione ai nostri clienti e avere la possibilità di riparare il main landing gear offre ai clienti ulteriore flessibilità durante la manutenzione dei loro aeromobili”, ha affermato Brian Rohloff, senior vice president, Customer Support. “Questo investimento in una nuova soluzione per gli aeromobili Citation 560XL supporta la riduzione dei costi operativi e la riduzione al minimo dei tempi di fermo degli aeromobili”. Textron Aviation ha inizialmente annunciato MLG repair capabilities su Cessna Citation CJ series aircraft nel 2020.

GENESIS ADOTTA L’ASSET TRANSFER SYSTEM DI GE AEROSPACE – Genesis, leading full-service aircraft leasing company, ha implementato l’Asset Transfer System (ATS) di GE Aerospace per migliorare l’efficienza operativa della sua solida flotta di oltre 60 aeromobili commerciali. Dall’implementazione dell’ATS alla fine del 2023, questo software best-in-class ha consentito a Genesis di semplificare il processo di transazione, accelerare il trasferimento dei record e rafforzare il suo impegno per un servizio clienti di qualità superiore. “In Genesis ci impegniamo a fornire soluzioni e servizi superiori ai nostri airline customers. L’implementazione di ATS di GE Aerospace ci ha consentito di servire meglio i nostri clienti e contemporaneamente accelerare le nostre operazioni”, ha osservato Brian Dowling, Chief Technical Officer, Genesis. “Siamo estremamente soddisfatti delle prestazioni e dell’affidabilità della piattaforma ATS e non vediamo l’ora di sfruttarla ulteriormente man mano che la nostra attività si espande e cresce”. “Siamo entusiasti che Genesis si unisca alla nostra crescente famiglia di utenti ATS. La loro rapida adozione e l’implementazione di successo della piattaforma sono una vera testimonianza del valore che ATS può apportare al settore del leasing aeronautico”, ha affermato Andrew Coleman, General Manager of GE Aerospace, Saa.