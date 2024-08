News Brevi – 06.08.2024

AERONAUTICA MILITARE: ADDESTRAMENTO NEL SETTORE DELLE FORZE DI PROTEZIONE E SPECIALI – Da giugno ad agosto, presso le aree addestrative del 16° Stormo “Protezione delle Forze” di Martina Franca (TA) e della Scuola Volontari Aeronautica Militare (SVAM) di Taranto, si è tenuto il corso di qualifica “Difesa Locale” per gli Allievi Marescialli provenienti dalla Scuola Marescialli AM di Viterbo e appartenenti al 25° Corso “Normale”, unitamente ad alcuni frequentatori del 21° Corso Marescialli “Interni” e a cinque Marescialli provenienti dai Reparti Operativi dell’AM, ed il corso di acquisizione della specialità “Forze di Protezione e Speciali” a beneficio del 28° corso Volontari in Ferma Iniziale (VFI). I Marescialli e gli Allievi Marescialli, già in possesso della categoria “Operazioni” e specialità “Forze di Protezione e Speciali”, dal 17 giugno hanno iniziato a seguire le lezioni teorico-pratiche. Le attività addestrative, tenute dal personale “Fuciliere” del Gruppo Addestramento dello Stormo pugliese, polo nazionale di addestramento e formazione aeronautico nel settore della Force Protection for Air Operations, sono state suddivise in moduli e hanno avuto una durata di 7 settimane. Durante il percorso istruttivo sono state trattate materie professionali militari che, tra l’altro, hanno riguardato il “combattimento urbano”, la “force protection”, le esercitazioni di “tiro reale”, la difesa personale e le attività di lotta ai droni e micro-droni, denominata Counter-Unmanned Aerial System (C-UAS). I 26 frequentatori hanno seguito le lezioni con partecipazione e motivazione, implementando e affinando le loro conoscenze teorico-pratiche in ambito “protezione delle forze”. Successivamente, potranno essere inseriti nei dispositivi di difesa delle installazioni aeronautiche in Italia e nei Teatri Operativi, laddove necessario. Gli istruttori del Gruppo Addestramento del 16° Stormo hanno tenuto, inoltre, appositi moduli addestrativi ai frequentatori del 28° corso Volontari in Ferma Iniziale (VFI). Il corso di specialità, iniziato il 15 luglio scorso, ha avuto una durata di 3 settimane ed ha fatto seguito alla fase di addestramento basico eseguita a cura della SVAM di Taranto. In questo periodo i corsisti hanno potuto seguire anche lezioni teoriche di difesa Chimica, Batteriologica, Radiologica e Nucleare (CBRN), di impiego armi individuali e di squadra e di difesa personale. Queste ultime, sono state seguite da attività pratiche presso la locale palestra e il poligono di tiro (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI LUGLIO 2024 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di luglio 2024. A luglio 2024 sono state effettuate 77 consegne a 40 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 59 aerei. Consegne nel 2024 ad oggi: 400 aeromobili a 70 clienti nell’anno.

RYANAIR LANCIA UNA NUOVA PROMOZIONE FLASH DI 48 ORE – Ryanair ha lanciato oggi (6 agosto) una promozione di 48 ore che offre uno sconto del 15% sulle tariffe per i viaggi nei mesi di settembre e ottobre. Questa promozione a tempo limitato è disponibile per le prenotazioni già da adesso fino alla mezzanotte di domani (7 agosto) su ryanair.com. Jade Kirwan, Head of Comms di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare che abbiamo lanciato una promozione flash di 48 ore con uno sconto del 15% sui voli autunnali. Ora è il momento perfetto per pianificare in anticipo e prenotare il tuo viaggio autunnale acquistando un volo Ryanair a prezzi vantaggiosi verso una delle oltre 250 destinazioni del network Ryanair. Con il 15% di sconto sulle tariffe, non vorrai perdertela. Prenota da ora fino alla mezzanotte di domani (7 agosto) per viaggiare a settembre e ottobre”.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, ITA Airways ha deciso di estendere la sospensione dei voli da e per Tel Aviv fino all’8 agosto compreso. La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”.

DELTA: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – Delta informa: “I voli Delta tra New York-JFK e Tel Aviv saranno sospesi fino al 31 agosto, a causa del conflitto in corso nella regione. Le vendite di questi voli sono sospese. I clienti interessati dal cambio di programma riceveranno notifiche tramite l’app Fly Delta e le informazioni di contatto elencate nella loro prenotazione. I posti sulle Delta partner airlines Air France ed EL AL Israel Airlines rimangono prenotabili su delta.com e tramite Delta Reservations quando disponibili. Delta monitora costantemente l’ambiente di sicurezza in evoluzione e valuta le nostre operazioni in base alle linee guida sulla sicurezza e ai report di intelligence e comunicherà eventuali aggiornamenti se necessario. È stato emesso un travel waiver per tutti i clienti che hanno prenotato un viaggio da/per TLV prima del 10 settembre 2024”.

EMIRATES SUPPORTA LA SMILEANGEL FOUNDATION IN CINA – Emirates informa: “Emirates ha promesso di supportare la SmileAngel Foundation per fornire pasti ai bambini e alle loro famiglie durante il loro charity parent-child summer camp. Emirates ha provveduto a fornire 1.440 pasti per oltre 40 persone al campo che è iniziato il 31 luglio e durerà fino all’11 agosto a Pechino. I pasti sono stati attentamente selezionati per i loro benefici nutrizionali per supportare il benessere dei bambini”. Adam Li, Emirates’ Vice President in China, ha commentato: L’impegno di Emirates in Cina non si limita a fornire world-class onboard and on-ground experiences, crediamo anche nel potere di restituire sostenendo gli sforzi di sensibilizzazione della comunità che guidano un cambiamento positivo. La SmileAngel Foundation ha fatto enormi progressi nell’offrire supporto ai bambini e siamo orgogliosi di stabilire questa partnership con la fondazione e di contribuire ai loro sforzi continui che si allineano con i nostri valori fondamentali”.

NORWEGIAN GROUP TRASPORTA UN RECORD DI 2,85 MILIONI DI PASSEGGERI A LUGLIO – A luglio Norwegian ha trasportato 2.526.093 passeggeri, mentre Widerøe ne ha trasportati 331.035, per un totale di 2.857.128 per l’intero Gruppo. Per Norwegian, ciò rappresenta una crescita del 9% rispetto a luglio dell’anno scorso e il numero più alto di passeggeri dal 2019. I ricavi unitari hanno eguagliato la cifra record di luglio dell’anno scorso. “Sono molto soddisfatto dell’incredibile lavoro svolto da tutti i nostri colleghi durante il mese di viaggio più intenso dell’anno. Il loro duro lavoro si riflette in tutti i nostri numeri, incluso un numero record di passeggeri che hanno scelto di viaggiare con il Gruppo. Per Norwegian, sono particolarmente soddisfatto di aver ottenuto un load factor migliorato rispetto all’anno scorso, aumentando allo stesso tempo la capacità del 10%. Siamo entusiasti di vedere un solido slancio di prenotazioni per agosto e per la stagione autunnale”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. La capacità di Norwegian in ASK è in aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il traffico passeggeri in RPK è in aumento del 10% rispetto a luglio 2023. Il load factor è aumentato di 0,1 punti percentuali a luglio 2023, al 92,5%, in aumento di oltre 8 punti percentuali rispetto al mese precedente. A luglio Norwegian ha operato con una regolarità, ovvero la quota di scheduled flights in corso, del 99,5%. La puntualità, ovvero la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario programmato, è stata del 67,6%, in calo di 5,6 punti percentuali rispetto a luglio dell’anno scorso. Tuttavia, il 93% di tutti i voli è arrivato entro 60 minuti dall’orario di arrivo programmato. A luglio, lo spazio aereo europeo è stato fortemente congestionato con diverse restrizioni ATC. Ciò ha portato a una puntualità inferiore al solito per le compagnie aeree europee. La compagnia aerea ha operato una media di 87 aeromobili a luglio. Widerøe ha registrato numeri di traffico forti per il mese di luglio con un miglioramento significativo rispetto allo scorso anno. Il load factor per la compagnia aerea regionale è aumentato di 4 punti percentuali rispetto a luglio dell’anno scorso, all’83,5%. “Siamo soddisfatti della continua performance positiva di Widerøe. Questo luglio Widerøe ha avuto un load factor record per il mese di luglio. Ciò dimostra che i passeggeri apprezzano il livello di servizio costantemente elevato che i nostri colleghi di Widerøe stanno offrendo. Non vediamo l’ora di migliorare costantemente l’esperienza di viaggio in tutto Norwegian Group per i nostri passeggeri”, ha proseguito Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

BELL TEXTRON: ORDINI E CONSEGNE DURANTE APSCON 2024 – Bell Textron Inc., una società Textron Inc., ha annunciato all’APSCON 2024 che il San Diego Fire-Rescue Department ha firmato un purchase agreement per un SUBARU Bell 412EPX, per migliorare le sue operazioni antincendio e di soccorso. “Bell è entusiasta di collaborare con San Diego Fire-Rescue mentre espande la flotta di sicurezza pubblica della sua città”, ha affermato Lane Evans, managing director, North America. “Il SUBARU Bell 412EPX combina ciò che molte unità di sicurezza pubblica stanno cercando: high-altitude power, increased weight capabilities e interni spaziosi. La piattaforma continua a essere molto ricercata nel settore, soprattutto per coloro che hanno il compito di combattere gli incendi boschivi”. L’accordo di acquisto firmato dall’Air Operations Unit arriva mesi dopo che Bell ha annunciato la consegna di successo di tre SUBARU Bell 412EPX alle California law enforcement divisions, uno al San Diego County Sheriff’s Department e due al San Bernardino County Sheriff’s Department. Bell Textron Inc. ha inoltre annunciato il signed purchase agreement di un Bell 505 alla City of Peoria, Arizona, durante APSCON 2024, segnando il primo elicottero ad unirsi alla neonata Joint Aviation Unit del Peoria Police and Fire Department’s, che supporterà le missioni antincendio e di polizia. “Siamo entusiasti che il Peoria Police and Fire Department abbia scelto Bell per guidare la creazione della loro aviation unit”, afferma Lane Evans, managing director, North America. “Il Bell 505 è un velivolo dinamico che ha dimostrato il suo successo come ultimate public safety enhancement per le unità di polizia in tutto il mondo”. Bell Textron Inc. ha annunciato la consegna di due Bell 407GXi alla Louisiana State Police durante APSCON 2024, portando il numero totale di velivoli Bell a nove. “La Louisiana State Police è un cliente Bell di lunga data e siamo onorati che abbiano scelto il Bell 407GXi per espandere ulteriormente la loro flotta”, ha affermato Lane Evans, managing director, North America. “Continuiamo a vedere una crescente necessità della piattaforma Bell 407GXi nell’ambito della sicurezza pubblica per le sue avanzate capacità”. I nuovi Bell 407GXi si uniranno agli altri sette velivoli Bell dell’Air Support Unit, tra cui un Bell 407GXP, due Bell 430, un Bell UH-1H, un Bell UH-1V, un Bell Huey II e un Bell 206L-IV Long Ranger.

DELTA ESTENDE I CORPORATE PRIORITY BENEFITS A LATAM AIRLINES – Delta Air Lines sta espandendo il suo Global Corporate Priority benefits program per includere LATAM Airlines, migliorando ulteriormente l’esperienza di viaggio per i business customers. Questa iniziativa segna un’altra pietra miliare nell’impegno di Delta nell’offrire servizi e vantaggi senza pari ai corporate travelers in tutto il mondo. Da quando è diventata la prima compagnia aerea globale statunitense ad allineare i vantaggi a livello globale per i suoi corporate customers con Air France e KLM nel 2018, e successivamente con Aeromexico e Virgin Atlantic nel 2019, Delta continua a essere leader nel fornire esperienze di viaggio fluide e migliorate per i business travelers. I corporate passengers che viaggiano sui voli Delta e LATAM tra il Sud America e gli Stati Uniti nel giorno del loro viaggio potranno usufruire di vantaggi esclusivi come Priority Boarding, Denied Boarding Prioritization, Downgrade Prioritization, Priority Service Recovery. Questo expanded Global Corporate Priority benefits program si basa sul Corporate Priority program di Delta, lanciato inizialmente nel 2014. Ispirato dal feedback di centinaia di clienti Delta e dai partners joint corporate customers, il programma è stato continuamente perfezionato per soddisfare le mutevoli esigenze dei business travelers. “Siamo entusiasti di estendere i nostri Global Corporate Priority benefits a LATAM Airlines, offrendo ai nostri corporate customers ancora più valore e comodità”, afferma Luciano Macagno, Delta’s Managing Director for Latin America, the Caribbean and South Florida. “Questa espansione è una testimonianza del nostro impegno nel fornire un servizio e vantaggi superiori ai nostri business travelers, assicurando loro la migliore esperienza di viaggio possibile”. I nuovi vantaggi saranno disponibili sui voli LATAM a partire da questo mese, offrendo ai viaggiatori d’affari ancora più motivi per scegliere Delta e i suoi partner per le loro esigenze di viaggio. Delta-LATAM è la principale airline partnership per i viaggi tra Stati Uniti/Canada e Sud America. La joint venture si applica a mercati selezionati tra Nord e Sud America (Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù e Uruguay).

NSPA ASSEGNA A RAYTHEON UN CONTRATTO PER PATRIOT GEM-T – Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto da 478 milioni di dollari dalla NATO Support and Procurement Agency (NSPA) per fornire ulteriori GEM-T missiles alla Germania. Danimarca, Paesi Bassi e Norvegia hanno accettato di partecipare al finanziamento di questo approvvigionamento. “I nostri clienti stanno già realizzando i vantaggi del bundled, multi-national procurement di missili Patriot tramite NSPA, tra cui le economie che offrono una maggiore convenienza e il quadro contrattuale pre-negoziato che accorcia i tempi di acquisizione”, ha affermato Tom Laliberty, president of Land and Air Defense Systems at Raytheon. “Di conseguenza, non solo possiamo supportare meglio gli inventari missilistici per questi partner europei, ma anche rafforzare la nostra cooperazione, la loro interoperabilità e il loro contributo a una missione essenziale della NATO”. GEM-T, il Patriot Advanced Capability 2 (PAC-2) missile interceptor, è il primary effector per il Patriot® air and missile defense system.

CIRRUS AIRCRAFT: MASSIMO COMFORT PER LA SR SERIES G7 – Cirrus Aircraft informa: “abbiamo presentato l’innovativo Cirrus Perspective Touch+™ flight deck sulla SR Series G7. Questa suite avionica avanzata di Garmin ridefinisce l’esperienza di volo, con interfacce touchscreen intuitive, carico di lavoro ridotto per il pilota e maggiore situational awareness. Gli interni rivisitati della SR Series G7, ispirati al design elegante delle automobili, integrano perfettamente lusso, stile, tecnologia e praticità. Ogni dettaglio, dai jack per cuffie alimentati alle 4 porte USB-C illuminate, è stato meticolosamente progettato per ridurre l’ingombro e migliorare l’atmosfera della cabina. Il G7 è fortemente ispirato al Vision Jet. Il throttle and side yoke sono stati importati dall’SF50, rendendolo più naturale ed ergonomico. Lo spazio per le gambe del pilota e del copilota è stato migliorato e uno schermo antiriflesso riprogettato offre maggiore visibilità. La SR Series G7 è dotata di un avviamento a pulsante ispirato all’automotive, rendendo il processo rapido e intuitivo. Con un design elegante, questa caratteristica non solo migliora l’estetica generale del flight deck, ma semplifica anche la pre-flight procedure, consentendo ai piloti di iniziare il loro viaggio con facilità. L’aereo vanta un ampio storage space, incluso un vano bagagli facilmente accessibile. Il design assicura che tutti gli oggetti essenziali siano a portata di mano. Ogni aspetto della SR Series G7 è personalizzabile in base alle preferenze personali. Dal colore degli interni al tipo di pelle utilizzata nei sedili, Cirrus offre una gamma di opzioni per rendere l’aereo su misura. Cirrus offre lo Xi Design studio, che dà accesso diretto al team di progettazione per personalizzare l’aereo fino alle cuciture dei sedili”.