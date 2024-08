Vueling riduce le emissioni di CO2 per passeggero del 9,5% e progredisce nei suoi obiettivi di decarbonizzazione

Vueling, parte di IAG e che quest’anno festeggia il ventesimo anniversario, ha presentato il suo primo rapporto ESG (Environmental, Social and Governance), ovvero un rating di sostenibilità che esprime l’impatto ambientale, sociale e di governance, relativo all’anno 2023. I risultati più significativi evidenziano un forte impegno verso un’aviazione più sostenibile. In particolare: una riduzione del 9,5% delle emissioni di CO2 per passeggero rispetto al 2019 e una diminuzione del 59% dei rifiuti prodotti a bordo.

Per quanto riguarda l’impatto socioeconomico, il report evidenzia che la compagnia aerea ha contribuito alla creazione di 167.736 posti di lavoro e all’aumento di 10.741 milioni di euro del PIL dei principali mercati in cui opera (Spagna, Francia, Italia e Regno Unito). Il rapporto sottolinea anche l’impegno della compagnia nella promozione del talento femminile, della diversità e dell’inclusione, con un comitato direttivo che lo scorso anno ha raggiunto il 57% di presenza femminile e la totale parità di genere nell’intera forza lavoro.

Come parte di IAG (che è stato il primo gruppo di vettori aerei a impegnarsi a raggiungere emissioni nette zero entro il 2050), Vueling nel 2023 ha raggiunto i seguenti obiettivi:

– Ridurre le emissioni di CO2 del 9,5% per passeggero/km rispetto al 2019, avvicinandosi agli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal gruppo IAG.

– Fornire 1.285 tonnellate di carburante per l’aviazione sostenibile (SAF), ovvero un aumento di quattro volte rispetto ai volumi registrati nel 2022. La compagnia continua a lavorare per promuovere l’uso di carburante sostenibile, considerando che la produzione attuale è inferiore allo 0,5% della domanda globale.

– Ridurre i rifiuti a bordo del 59% rispetto al 2019, soprattutto grazie alle iniziative in fatto di riciclo attivate sui propri voli.

Vueling è un player chiave nei trasporti in Spagna, così come nel resto dell’Europa, del Nord Africa e del Medio Oriente, contribuendo allo sviluppo economico e sociale delle regioni in cui opera. Su questi fronti nel 2023 Vueling ha:

– Creato 167.736 posti di lavoro nei mercati in cui opera

– Contribuito al PIL con 10.741 milioni di euro nei principali Paesi in cui opera (Spagna, Francia, Italia e Regno Unito).

Per quel che riguarda l’impatto sociale, spiccano i progressi dell’azienda nella promozione della diversità e dell’inclusione, con l’empowerment femminile e l’uguaglianza di genere come elementi chiave della cultura aziendale.

Vueling collabora inoltre regolarmente con ONG e fondazioni impegnate in cause umanitarie, facilitando la circolazione di persone e materiali a scopo benefico, nonché con organizzazioni che contribuiscono allo sviluppo e al miglioramento della qualità della vita dei bambini in situazioni di vulnerabilità. Tra le più rivelanti azioni intraprese:

– Raggiungere il 44% di rappresentanza femminile nelle posizioni di senior management e leadership e il 57% di rappresentanza nel comitato direttivo.

– Sensibilizzare le nuove generazioni sulle pari opportunità e ispirarle attraverso progetti in collaborazione con istituzioni e fondazioni che promuovono la parità di genere.

– Contribuire a salvare vite umane in collaborazione con ONT, organizzazione spagnola che si occupa del coordinamento e della supervisione delle attività di donazione e trapianto di organi, trasportando d’urgenza 156 organi nel 2023, che si aggiungono agli oltre 900 dell’ultimo decennio e diventando la compagnia aerea leader nel trasporto di organi in Spagna.

– Trasportare risorse in luoghi colpiti da disastri naturali, come la Turchia, la Siria o il Marocco colpiti da terremoti.

“La nostra missione è collegare persone e luoghi e perciò stiamo lavorando per sviluppare soluzioni che ci permettano di farlo in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Siamo orgogliosi dei progressi compiuti nel 2023, soprattutto in termini di riduzione delle emissioni e in merito all’impegno verso l’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione. Continuiamo a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi a breve e a lungo termine, per avere un impatto positivo sul mondo che lasceremo alle generazioni future e creare una società con maggiori opportunità e aperta al mondo”, ha dichiarato Sandra Hors, Chief Communications, Public Affairs & Sustainability Officer.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)