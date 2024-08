News Brevi – 08.08.2024

IL SERVIZIO FAST TRACK DI TELEPASS ARRIVA NELL’AEROPORTO DI NAPOLI – Un accesso prioritario e gratuito ai controlli di sicurezza del varco Fast Track presso l’aeroporto di Napoli dedicato ai clienti Telepass. “È questo il nuovo servizio “Fast Track” che Telepass – società italiana del Gruppo Mundys, leader nella smart mobility e nel telepedaggio in Italia e in Europa – ha lanciato in vista delle partenze estive e messo a disposizione dei propri clienti nei principali aeroporti italiani. Come in autostrada, dove Telepass dal 1990 permette di transitare senza fermarsi nelle corsie dedicate, il nuovo servizio consente ai clienti di passare i controlli di sicurezza attraverso l’accesso prioritario e gratuito al varco Fast Track, una corsia preferenziale che permette di raggiungere in modo facile e veloce l’area di imbarco, riducendo i tempi di attesa e garantendo un’esperienza di viaggio ancora più semplice: per i clienti Telepass basterà presentarsi al varco mostrando la carta d’imbarco e il QR code del Fast Track di Telepass dalla schermata del proprio telefono”, afferma Telepass. “Un nuovo servizio per i nostri clienti che amano viaggiare con semplicità ed efficienza. Vogliamo continuare a tenere fede alla promessa fatta agli automobilisti: farli passare in un “beep” per valorizzare al meglio il loro tempo. Il nuovo servizio si sposa perfettamente con la nostra missione di promuovere una mobilità sempre più fluida, che potenzia le persone in movimento, non solo in autostrada e in città, ma da oggi anche in aeroporto. Offriamo un’esperienza completa e digitale che può accompagnare le persone in tutte le fasi del viaggio: dall’acquisto del biglietto aereo al pagamento del parcheggio convenzionato in aeroporto, passando per il fast track e, una volta a destinazione, al pagamento dei taxi e dei mezzi di trasporto. Vogliamo continuare a rafforzare la qualità e la capillarità della nostra offerta e nei prossimi mesi ci saranno ulteriori novità importanti”, ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales and Marketing Officer. “Il servizio, gratuito per i clienti Plus e omaggiato per quelli Base fino al 31 dicembre 2024, consente di richiedere in App fino a un massimo di 5 Fast Track. Nei prossimi giorni, il servizio sarà attivato anche in altri aeroporti italiani”, conclude Telepass (Ieri il servizio è stato lanciato anche negli Aeroporti di Milano e all’Aeroporto di Torino: leggi anche qui).

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA CATANZARO A PALERMO – Si è concluso nella serata di ieri il trasporto sanitario d’urgenza di un paziente di 72 anni, dall’aeroporto di Lamezia Terme all’aeroporto di Palermo-Punta Raisi, effettuato con un velivolo da trasporto militare Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il volo sanitario ha permesso di trasferire rapidamente l’uomo dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro, dove era ricoverato, all’Azienda Ospedaliera Specialistica ARNAS Civico di Palermo. Il volo, definito in questo caso “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti. Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. Una volta arrivati all’aeroporto di destinazione, un’ambulanza era già in attesa per trasferire il paziente in ospedale. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare il velivolo e ripartito alla volta di Ciampino, per riprendere il servizio di prontezza operativa. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BOEING: MESSAGGIO DEL CEO AI DIPENDENTI – Il Presidente e CEO di Boeing, Kelly Ortberg ha condiviso oggi il seguente messaggio con tutti i dipendenti: “Non posso dirvi quanto sono orgoglioso ed emozionato di essere un membro del team Boeing. Sebbene abbiamo chiaramente molto lavoro da fare per ripristinare la fiducia, sono sicuro che lavorando insieme, torneremo a essere il leader del settore che tutti ci aspettiamo. Ripristinare la fiducia inizia con il rispetto dei nostri impegni, che si tratti di costruire aeromobili commerciali sicuri e di alta qualità, di fornire prodotti per la difesa e lo spazio che consentano ai nostri clienti di soddisfare la loro missione o di fornire assistenza ai nostri prodotti per mantenere i nostri clienti operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Significa anche rispettare i nostri impegni reciproci e lavorare in modo collaborativo in Boeing per raggiungere i nostri obiettivi. La vita delle persone dipende da ciò che facciamo ogni giorno e dobbiamo tenerlo a mente in ogni decisione che prendiamo. Poiché ciò che facciamo è complesso, credo fermamente che dobbiamo avvicinarci alle linee di produzione e ai programmi di sviluppo in tutta l’azienda. Ho intenzione di stabilirmi a Seattle in modo da essere vicino ai commercial airplane programs. Infatti, oggi sarò nello stabilimento di Renton, a parlare con i dipendenti e a scoprire le sfide che dobbiamo superare, esaminando anche i nostri piani di sicurezza e qualità. Presto visiterò molti dei nostri siti e non vedo l’ora di incontrare i colleghi in tutto il mondo. Parlando con i nostri clienti e partner del settore fino a oggi, posso dirvi che, senza eccezioni, tutti vogliono che abbiamo successo. In molti casi, hanno bisogno che abbiamo successo. Questa è una grande base su cui costruire. Sarò trasparente con voi a ogni passo del percorso, condividendo notizie sui progressi e su dove dobbiamo migliorare le cose. Inizierete a vedere i miei routine report tramite e-mail e il nostro BNN channel, che vi forniranno aggiornamenti tempestivi su ciò che vedo e sento sul campo dai nostri colleghi e dai nostri stakeholder. Nel corso della mia carriera nel settore aerospaziale negli ultimi tre decenni, ho avuto il piacere di lavorare con The Boeing Company e sono sempre rimasto colpito dai grandi dipendenti qui. Abbiamo ciò che serve per vincere e sono impegnato a lavorare con voi per focalizzare l’azienda in un modo che ci renda tutti orgogliosi di far parte di Boeing. Grazie per il vostro supporto e non vedo l’ora di iniziare”.

EASYJET LANCIA L’INIZIATIVA “RETURNSHIP” PER CABIN CREW – easyJet sta lanciando una nuova campagna di reclutamento per cabin crew con più di 50 anni, persone che cambiano carriera e coloro che desiderano tornare ‘unretire’, tra coloro che sono incoraggiati a candidarsi. La compagnia aerea ha lanciato una nuova iniziativa denominata “Returnships”, dopo che una nuova ricerca ha mostrato che tre quarti degli over 50 (74%) hanno concordato che questo era il momento perfetto per una nuova carriera e il 67% ha preso in considerazione il ritorno al lavoro. Come parte della campagna, la compagnia aerea offrirà free online cabin crew career info sessions e una hands-on cabin crew training taster session presso il suo London Gatwick cabin crew training centre, per dare a coloro che stanno considerando una nuova carriera l’opportunità di scoprire di più sul lavoro dai crew training and recruitment experts della compagnia aerea. “Da quando ha lanciato la sua prima campagna nel 2022 per dimostrare che chiunque con le giuste competenze, indipendentemente dall’età, può diventare assistente di volo, la compagnia ha visto il numero di nuove assunzioni di età superiore ai 50 anni più che raddoppiare, mentre il numero di over 60 che si sono uniti all’equipaggio di volo è aumentato di quattro volte. easyJet vuole incoraggiare un numero maggiore di questa fascia demografica esperta e qualificata a candidarsi per le centinaia di ruoli di assistente di volo disponibili per il 2025 in molte delle basi easyJet nel Regno Unito, per portare la loro preziosa esperienza alla professione. Una nuova ricerca della compagnia aerea su 2.000 britannici over 50 ha rivelato che il 67% degli over 50 ha preso in considerazione l’idea di tornare al lavoro e quasi la metà (46%) ha preso in considerazione una nuova carriera. L’iniziativa “Returnship” di easyJet offrirà a coloro che sono curiosi di questa carriera ma pensano che possa essere fuori dalla loro portata, l’opportunità di saperne di più sul lavoro e sul processo di candidatura direttamente dai recruitment and training experts di easyJet, nonché di ascoltare le testimonianze di quegli assistenti di volo che hanno fatto il passo a 50 anni”, afferma easyJet. Michael Brown, Director of Cabin Services at easyJet, ha affermato: “Da quando abbiamo lanciato la nostra campagna per incoraggiare più over 50 e persone che hanno cambiato carriera a diventare assistenti di volo, siamo stati felicissimi della fantastica risposta, con molti altri che si sono uniti a noi e vogliamo che continui così. Essere cabin crew può essere un lavoro per chiunque abbia le competenze, indipendentemente dall’età, motivo per cui è importante che, attraverso iniziative come la nostra campagna “Returnship”, affrontiamo le idee sbagliate sul lavoro e ampliamo gli orizzonti per persone ancora più talentuose in cerca di una nuova opportunità, che possano portare la loro vasta esperienza di vita nel settore. Quindi, se sei appassionato di lavorare con le persone e desideri un lavoro che sia diverso ogni giorno, allora ti incoraggiamo assolutamente a candidarti e non vediamo l’ora di darti il benvenuto a bordo come parte del team”. Gli eventi Returnship di easyJet sono ora attivi. Per saperne di più sul ruolo di cabin crew in easyJet, visitare https://careers.easyjet.com/en/career-areas/cabin-crew.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, ITA Airways ha deciso di estendere la sospensione dei voli da e per Tel Aviv fino al 10 agosto compreso. La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”.

IBERIA OPERERA’ UN CENTINAIO DI OPERAZIONI CHARTER AD AGOSTO – Iberia ha aumentato i voli charter quest’estate e nel mese di agosto opererà quasi un centinaio di voli speciali. Sono 99 i decolli che esulano dalla programmazione regolare e sono operati per compagnie di crociere, tour operator e agenzie di viaggio, oltre a diversi eventi, tra cui il ritorno degli atleti spagnoli da Parigi. Inoltre, Iberia realizzerà un’operazione speciale per trasferire il gruppo della Vuelta a España di ciclismo da Granada a Vigo, tra le tappe 9 e 10 della manifestazione. Iberia continuerà ad offrire il suo servizio durante il mese di agosto alle compagnie di crociera. Tra le destinazioni di queste operazioni figurano Amburgo, Atene, Catania, Trieste, Venezia, Bari e Copenaghen. Sono mantenuti anche i voli speciali per il tour operator Sama Travel, ma con cambio di destinazione: Istanbul e Izmir (Turchia).

QANTAS: UPGRADE SULLA FY23 EXECUTIVE REMUNERATION – Il Board ha finalizzato le sue decisioni in relazione alla remunerazione dei dirigenti per il FY23. “A settembre dell’anno scorso, il Board ha annunciato che ci sarebbe stata una riduzione del 20% degli incentivi a breve termine per il FY23 per i membri del Group Management Committee, date le sfide che Qantas stava affrontando e in riconoscimento dell’impatto sui clienti e sul brand degli eventi cumulativi. Il Board ha anche sospeso la consegna del saldo dell’incentivo a breve termine per il FY23 per i dirigenti senior. Questo è stato dettagliato nel Remuneration Report nel 2023 Annual Report. Gli eventi che hanno danneggiato Qantas e la sua reputazione e causato notevoli danni ai rapporti con clienti, dipendenti e altri stakeholder sono stati dovuti a una serie di fattori. Il Board ha anche preso in considerazione le informazioni emerse come parte della Governance Review per giungere a queste decisioni, che sono state pubblicate oggi. Sebbene non vi siano stati illeciti deliberati, la revisione ha rilevato che sono stati commessi errori dal Board e dalla dirigenza che hanno contribuito ai significativi problemi di reputazione e di servizio clienti del Gruppo. Ulteriori dettagli saranno inclusi nel Remuneration Report nel 2024 Annual Report”, afferma Qantas Group.

IL QANTAS BOARD PUBBLICA UN GOVERNANCE REVIEW UPDATE – Il Qantas Board ha pubblicato un report in seguito a una revisione di questioni chiave di governance. “La revisione, iniziata nell’ottobre 2023 e che ha preso in considerazione questioni dei 12 mesi precedenti, ha esaminato attentamente i processi decisionali e di governance del Board che hanno portato alla perdita di fiducia tra gli stakeholder. La revisione ha coinvolto input esterni e interni su diverse questioni chiave di governance distinte identificate dal Board. Il Board ha nominato l’esperto consulente aziendale Tom Saar per rivedere queste questioni e presentare aree di miglioramento. La revisione ha rilevato che sono stati commessi errori dal Board e dal management che hanno contribuito ai significativi problemi di reputazione e di servizio clienti del Gruppo. Non sono stati riscontrati illeciti deliberati. Il Board, guidato dal Chairman Richard Goyder e dal Chairman Elect John Mullen, e il management team, si sono impegnati a implementare azioni per affrontare tutte le 32 raccomandazioni nel report, con molte azioni già completate o in corso. Queste azioni si aggiungono alle modifiche organizzative, tra cui la nomina di due nuovi Independent Non-Executive Directors, l’inizio di una transizione verso un nuovo Chairman e il rinnovo del senior management, con l’inizio anticipato di un nuovo Group Chief Executive Officer”, afferma Qantas Group. “Il Qantas Chairman Richard Goyder ha annunciato nell’ottobre 2023 che si sarebbe ritirato prima dell’AGM nell’ottobre 2024. Goyder ha confermato che il suo ultimo giorno con Qantas come Chairman and Non-Executive Director sarà lunedì 16 settembre 2024. John Mullen, entrato a far parte del Board ad aprile di quest’anno e Chairman Elect, assumerà quindi il ruolo di Chairman. La posizione di Mullen nel Board sarà sottoposta al voto degli azionisti durante l’AGM”, prosegue Qantas Group. Il Qantas Chairman Elect, John Mullen, ha affermato: “La revisione fornisce una chiara direzione al Board e al management per costruire una Qantas migliore e più forte e ripristinare l’orgoglio per la compagnia aerea nazionale. È importante che il Board capisca cosa è andato storto e impari dagli errori del passato, poiché è chiaro che abbiamo deluso gli australiani. Come compagnia aerea nazionale, è nostro dovere assicurarci di agire sempre nel migliore interesse delle parti interessate e di assumerci il massimo livello di responsabilità. Vanessa e il suo nuovo team dirigenziale hanno compiuto progressi positivi nel fornire risultati migliori per clienti e dipendenti, ma c’è ancora molto lavoro da fare per ricostruire la fiducia di tutte le parti interessate. L’implementazione delle raccomandazioni nel report si tradurrà in una governance più forte e in un migliore processo decisionale all’interno di Qantas e, in definitiva, in risultati migliori per le nostre parti interessate”.

LE BLOCK 4 CAPABILITIES MIGLIORANO IL VANTAGGIO DELL’F-35 – F-35 informa: “I Block 4 upgrades stanno apportando balzi quantici nelle capacità del fighter più avanzato, resistente e connesso al mondo. La Block 4 modernization, ovvero oltre 75 major upgrades per tutte e tre le varianti dell’F-35, è l’evoluzione più significativa delle capacità dell’F-35 fino ad oggi. I Block 4 upgrades forniscono miglioramenti tra cui increased missile-carriage capacity, aggiunta di advanced non-kinetic electronic warfare capabilities, improved target recognition. Tech Refresh-3 (TR-3), che abilita Block 4, introduce una open mission systems architecture, un nuovo integrated core processor con maggiore potenza di elaborazione, un enhanced panoramic cockpit display, una memory unit più grande e altre capacità classificate”. “I Block 4 upgrades aggiungono nuove e migliorate capacità per garantire che la nostra piattaforma rimanga rilevante contro minacce in rapida evoluzione”, ha affermato l’Lt. Gen. Michael Schmidt, F-35 Program Executive Officer. “Proprio come un nuovo telefono cellulare o un personal computer, TR-3 ospiterà nuove Block 4 capabilities and applications, con una potenza di elaborazione e una memoria significativamente maggiori rispetto all’infrastruttura legacy”. “La crescente flotta globale di F-35 sta rafforzando la sicurezza globale e le partnership con gli alleati in tutto il mondo. I Block 4 capability upgrades avvantaggiano gli F-35 in tutte le varianti e nazioni dell’F-35 program”, conclude F-35.

TRU SIMULATION CONSEGNA IL CESSNA CITATION LONGITUDE FULL-FLIGHT SIMULATOR A FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL – TRU Simulation ha annunciato la Federal Aviation Administration Level D certification e la consegna di un Cessna Citation Longitude Full Flight Simulator (FFS) per il FlightSafety International’s Columbus, Ohio Learning Center. Il nuovo simulatore supporterà FlightSafety nella fornitura di training services di qualità per il Textron Aviation flagship super-midsize Cessna Citation jet. TRU Simulation + Training Inc., un’affiliata di Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.,che progetta, produce e fornisce high-fidelity training devices and full-motion flight simulators per civil and defense customers. “In TRU, il team si impegna a fornire strumenti di formazione all’avanguardia che consentano ai piloti di raggiungere i propri obiettivi”, ha affermato Jerry Messaris, vice president and general manager, TRU Simulation. “Fornire high-fidelity simulators a FlightSafety aiuta ad ampliare l’accesso a un’eccellente formazione aeronautica per i piloti in tutto il mondo e la nostra tecnologia all’avanguardia garantisce esperienze di formazione sicure e realistiche”. FlightSafety International e TRU Simulation hanno formato una joint venture nel 2019 per supportare al meglio le esigenze di formazione globali dei clienti. Questo sarà il secondo Cessna Citation Longitude Full Flight Simulator consegnato al Columbus, Ohio Training Center e il terzo costruito come parte della joint venture di TRU Simulation e FlightSafety International.

DELTA PARTECIPA AI PRIDE AD AMSTERDAM E BRIGHTON – Delta e la sua compagnia aerea partner KLM si sono riunite il 3 agosto per l’annuale Canal Parade di Amsterdam, uno degli eventi LGBTQ più iconici al mondo. Imbarcazioni riccamente decorate hanno navigato lungo gli storici corsi d’acqua della città e le due compagnie aeree hanno lasciato il loro notevole impatto, con un’imbarcazione progettata a forma di aeroplano. La sponsorizzazione da parte di Delta dell’Amsterdam Canal Parade, che tradizionalmente segna la fine della Pride Week della città, è in linea con i suoi valori aziendali di inclusività e supporto alla comunità globale. Il tema di quest’anno per l’Amsterdam Pride, “Together We Shine”, è stato scelto per sottolineare che la comunità è più forte quando è unita nella ricerca della libertà. “Il Pride unisce tutti. Riguarda l’inclusività, l’appartenenza e, soprattutto, la gioia”, ha affermato Ralph Albus, Director – Global Communications EMEAI. “Non importa chi sei o per chi lavori, siamo fianco a fianco per sostenerci a vicenda con il Pride”. Nel Regno Unito, Delta e Virgin Atlantic hanno collaborato per sponsorizzare per la prima volta il famoso Brighton & Hove Pride. Il tema della parata era “JOY: Celebrating Life, Spirit, Resilience” ed è considerato il più grande e vivace di tutti gli eventi Pride del Regno Unito. Oltre 300.000 persone hanno affollato le strade della città costiera per festeggiare e partecipare alla sfilata color arcobaleno, con tanto di canti e balli, tra cui oltre 100 colleghi di Delta e Virgin Atlantic. Delta ha una forte presenza in Europa e il suo coinvolgimento sia nell’Amsterdam Pride che nel Brighton & Hove Pride riflette la forte posizione della compagnia aerea per l’uguaglianza e la diversità. Delta ha sponsorizzato o partecipato a 25 eventi Pride nel 2024 ed è uno sponsor chiave dell’Atlanta Pride Festival più avanti quest’anno a ottobre.