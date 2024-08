Boeing e l’U.S. Air Force definiscono il contratto per due rapid prototype E-7A AEW&C Wedgetail

Boeing si è aggiudicata un contratto da 2,56 miliardi di dollari dall’U.S. Air Force per due rapid prototype E-7A AEW&C Wedgetail aircraft. “Il contratto include lifecycle development, training and support per la Air Force E-7A fleet.

Il collaudato E-7A Wedgetail fornisce targeted tracking and battle management command-and-control capabilities alle forze congiunte. La piattaforma E-7 AEW&C è attualmente in servizio presso la Royal Australian Air Force, la Republic of Korea Air Force (designata E-737 Peace Eye) e la Turkish Air Force (designata E-7T Peace Eagle)”, afferma Boeing.

“Gli operatori globali stanno dimostrando che l’E-7 AEW&C è un nodo critico per la superiorità aerea”, ha affermato Stu Voboril, Boeing Vice President and E-7 Program Manager. “Nella nostra partnership con l’U.S. Air Force, ci concentriamo su un’esecuzione stabile e prevedibile per fornire oggi capacità cruciali pronte per la missione. Ciò ci metterà sulla strada per la crescita a lungo termine dell’aeromobile e della missione”.

“Costruito sulla cellula del Boeing 737-700 NG, l’aeromobile E-7 AEW&C offre costi operativi e di mantenimento inferiori, mission readiness rates più elevati e un’interoperabilità senza pari tra una crescente comunità di utenti globali”, prosegue Boeing.

“I nostri clienti hanno un’urgente necessità di integrated battlespace awareness and battle management”, afferma Dan Gillian, vice president and general manager of Boeing Defense, Space & Security’s Mobility, Surveillance & Bombers division. “L’E-7A è il perno dell’airspace per scansionare continuamente i cieli, comandare e controllare il battlespace e integrare i dati di tutti i domini, offrendo un vantaggio decisivo contro le minacce. Con il nostro open systems architecture approach, le capacità possono essere rapidamente inserite nel tempo man mano che le minacce evolvono”.

“Oltre al rapid prototype E-7A AEW&C aircraft in costruzione per l’U.S. Air Force, Boeing sta attualmente producendo tre E-7A per la Royal Air Force, con military modifications in corso nel Regno Unito. Inoltre, la NATO ha selezionato l’E-7A come preferred AEW&C solution.

Insieme, la Royal Air Force, la Royal Australian Air Force e l’U.S Air Force hanno un Wedgetail tri-lateral cooperation agreement relativo a E-7 aircraft capability development, evaluation and testing, interoperability, sustainment, operations, training and safety”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)