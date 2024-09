SAS si unisce ufficialmente all’alleanza SkyTeam

SAS oggi è entrata ufficialmente nella SkyTeam global airline alliance, segnando un’importante pietra miliare per la compagnia aerea e portando il network globale di SkyTeam a nuovi livelli.

“Unendosi a SkyTeam, SAS contribuisce all’attenzione strategica dell’alleanza su sinergie operative e sostenibilità. I clienti SAS beneficeranno inoltre di una connettività senza interruzioni verso oltre 1.060 destinazioni nell’ampia rete globale di SkyTeam, aprendo in particolare nuove opportunità in regioni come Africa, America Latina e Caraibi. Sono già in atto codeshare agreements con Air France-KLM, con opzioni per codeshares con altri membri SkyTeam che seguiranno più avanti”, affermano SAS e SkyTeam.

Andres Conesa, SkyTeam Chairman, ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a SAS nella famiglia SkyTeam, una compagnia aerea incentrata sul cliente che condivide la nostra visione di offrire un’esperienza di viaggio di alta qualità e a prova di futuro in tutto il mondo. Portare SAS a bordo come nuovo membro apre nuove entusiasmanti opportunità per i clienti. Mentre ci avviciniamo al nostro 25° anniversario, sono entusiasta per il futuro di SkyTeam”.

“Questo è l’inizio di una nuova era per SAS. A partire da oggi, i nostri clienti vivranno una transizione fluida a SkyTeam, grazie agli instancabili sforzi di tutti i colleghi SAS. La partnership aprirà nuove opportunità per i nostri passeggeri, amplierà la nostra rete globale e ci consentirà di collaborare strettamente con compagnie aeree che la pensano come noi. Insieme, offriremo un valore ancora maggiore ai nostri clienti, rafforzando al contempo la nostra posizione nel global aviation market. Siamo entusiasti di continuare a collegare il mondo alla Scandinavia e di migliorare l’esperienza di viaggio per i nostri passeggeri”, afferma Anko van der Werff, SAS President and CEO.

Patrick Roux, SkyTeam CEO, ha commentato: “In SkyTeam, il nostro obiettivo è essere l’alleanza più integrata e fluida, promuovendo una forte collaborazione che offra costantemente un valore eccezionale ai nostri clienti, ai dipendenti e alle compagnie aeree associate. Crediamo nel potere del teamwork per creare un’esperienza di viaggio fluida e coesa. Siamo onorati di dare il benvenuto a SAS come nuovo membro e non vediamo l’ora di supportare il loro percorso verso il successo futuro, rafforzando al contempo i legami nel nostro global network”.

“I clienti SAS potranno ora usufruire di opzioni di viaggio ampliate, tra cui l’accesso a numerose destinazioni in precedenza non disponibili. Gli EuroBonus members trarranno notevoli vantaggi. Da oggi possono guadagnare e riscattare punti con la maggior parte delle SkyTeam airlines, mentre i Gold and Diamond members avranno accesso agli SkyPriority services e alle lounges in tutto il mondo. Per gli ultimi aggiornamenti, visitare https://www.flysas.com/en/eurobonus/skyteam/.

I SAS EuroBonus Silver members saranno ora riconosciuti come SkyTeam Elite, i Gold and Diamond members godranno dell’elevato status Elite Plus, che garantisce loro servizi migliorati nello SkyTeam network.

Con SAS ora membro, SkyTeam diventa l’unica airline alliance a servire sia gli aeroporti commerciali più a sud che quelli più a nord del mondo: Ushuaia in Argentina e Svalbard in Norvegia. Questa aggiunta rafforza ulteriormente la portata dell’alleanza nei key global markets, con un migliore accesso ai key Scandinavian hubs di Copenhagen, Stoccolma e Oslo, offrendo collegamenti più solidi per i viaggiatori”, concludono SAS e SkyTeam.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – SkyTeam – Photo Credits: SkyTeam – Scandinavian Airlines)