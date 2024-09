Emirates celebra il Sudafrica con un A380 flypast

Emirates celebra il suo impegno duraturo e continuo nei confronti del Sudafrica con il primo A380 flypast nel Paese. Il low-level aerial showcase segna anche il primo flypast di Emirates in Africa, la prima compagnia aerea internazionale a compiere un evento del genere in Sudafrica.

“Emirates ha fatto volare il più grande aereo passeggeri commerciale al mondo sopra l’Emirates Airline Park, appena prima del calcio d’inizio dell’atteso Springboks vs All Blacks test match. Volando a un’altitudine di soli 500 piedi sopra il suolo, l’iconico aereo a due piani Emirates ha salutato i tifosi di rugby e gli appassionati di aviazione, nella sua ultima livrea distintiva.

L’A380 Emirates è decollato ieri dall’O.R. Tambo International Airport alle 16:00, viaggiando a una velocità di 140 nodi, raggiungendo lo stadio alle 16:58, perfettamente sincronizzato per seguire gli inni nazionali del Sudafrica e della Nuova Zelanda. L’evento è il risultato di mesi di pianificazione approfondita e interfunzionale tra le parti interessate, tra cui diversi team di Emirates, South African Civil Aviation Authority, Airports Company South Africa, Emirates pilots, Flight Operation Manager e Air Traffic Controllers, che hanno lavorato insieme all’Emirates Lions team. I team hanno lavorato insieme su ogni elemento dell’aerial display, tenendo conto degli air traffic patterns in diversi momenti della giornata con diverse condizioni meteorologiche e di vento.

L’UAE National Captain Mubarak Al Mheiri, A380 Deputy Chief Pilot, ha comandato il volo, insieme al Captain Khalid Binsultan e al Captain Abdalla Al Hammadi, entrambi Technical Pilots for the Airbus A380, e il Captain Richard Fiess, A380 Captain. Il capitano Mubarak ha volato con Emirates per 19 anni e ha completato oltre 7.200 ore nella cockpit dell’iconico A380. Ha comandato flypast simili per Emirates negli ultimi quattro anni e ha guidato la commercial aircraft flypast formation al Dubai Air Show del 2023. Ha anche partecipato all’iconico volo che promuoveva Expo 2020, che ha visto un A380 volare intorno a un Emirates Cabin Crew in cima al Burj Khalifa, all’inedito volo in formazione con il Jetman team nel 2015 e con le Red Arrows nel 2022″, afferma Emirates.

Afzal Parambil, Country Manager of Southern Africa, Emirates, ha affermato: “Il sorvolo di stasera è una potente dimostrazione del nostro incrollabile impegno nei confronti del Sudafrica. Non rappresenta solo un risultato di eccellenza tecnica, ma racchiude la nostra partnership in corso con le principali parti interessate in Sudafrica, tra cui la Civil Aviation Authority, O.R. Tambo International Airport, Emirates Lions e, naturalmente, il solido rapporto che abbiamo costruito con i nostri clienti e partner di viaggio qui nel corso degli anni. Per quasi tre decenni abbiamo sbloccato una serie di scelte per i nostri clienti, offrendo un’esperienza eccezionale a terra e in volo, abbinata a una connettività globale senza interruzioni, e non stiamo rallentando ora. Non vediamo l’ora di servire il Sudafrica nei prossimi 30 anni e oltre e di mettere in luce le sue numerose attrazioni al mondo”.

Pieter Burger, Ellis Park Stadium Managing Director, ha affermato: “Il sorvolo è diventato un punto fermo dell’intrattenimento pre-partita presso l’iconico Emirates Airline Park. Siamo estremamente grati al nostro partner di lunga data Emirates che è stato fondamentale per il successo di questo progetto, insieme a tutti gli altri attori coinvolti”.

“Il sorvolo segna anche il ritorno del secondo A380 service di Emirates sulla rotta Dubai-Johannesburg, aumentando la scelta dei clienti e le opzioni di viaggio. EK761 parte da Dubai alle 04:05, atterrando a Johannesburg alle 10:15, con il volo di ritorno, EK762, in partenza da Johannesburg alle 13:25 e in atterraggio a Dubai alle 23:45, perfettamente sincronizzato per i collegamenti successivi verso destinazioni chiave in Estremo Oriente, Europa e Medio Oriente.

Emirates è uno dei più grandi sostenitori del rugby al mondo. In Sudafrica, l’investimento di Emirates nello sport è caratterizzato dalla sua title sponsorship degli Emirates Lions, inclusi i diritti di denominazione dello stadio di casa della squadra, l’Emirates Airline Park. La compagnia aerea sponsorizza anche il Cape Town Sevens, un appuntamento fisso nel calendario della Sevens World Series e uno degli eventi sportivi dal vivo più popolari in Sudafrica, che richiama regolarmente oltre 100.000 spettatori.

A livello globale, Emirates può essere trovata al centro dell’azione, dai campionati di base a quelli professionistici, come sponsor della Rugby World Cup dal 2007, con una presenza di spicco pianificata per la prossima 2027 World Cup in Australia.

Saldamente affermata come partner a lungo termine dell’aviazione, del turismo e del commercio sudafricani, Emirates serve il mercato da 29 anni, collegando oltre 20 milioni di viaggiatori da/per il Sudafrica con più di 140 destinazioni sulla sua vasta rete globale, tramite Dubai. La compagnia aerea serve i clienti che viaggiano da e per il Sudafrica con 42 voli settimanali per Cape Town, Johannesburg e Durban, con ulteriore connettività verso punti regionali in tutto il paese offerti dai suoi codeshare and interline partners South African Airways, Airlink, Cemair e FlySafair“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)