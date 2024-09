Pilatus riceve il prestigioso Living Legends Of Aviation Award

Insieme ad altri membri del management che rappresentano il team Pilatus, Markus Bucher, CEO di Pilatus, ha ricevuto un premio per i notevoli risultati ottenuti nell’aviazione ai “Living Legends of Aviation Europe Awards”.

“Pilatus è immensamente orgogliosa di ricevere questo premio estremamente prestigioso.

Per la quarta volta, gli “Oscars of Aviation” sono stati assegnati come parte dei “Living Legends of Aviation Europe Awards” presso lo spettacolare Scalaria Event Resort sul Lake Wolfgang, in Austria. L’evento onora aziende e personalità che hanno dato un contributo significativo all’aviazione e all’aerospazio.

In questa cornice speciale, Markus Bucher e il team Pilatus hanno ricevuto il “Sam B. Williams Technology Award” per gli instancabili sforzi dell’azienda nel produrre aeromobili unici e di livello mondiale. Il premio è stato consegnato da Gregg G. Williams, owner, Chairman, President, and Chief Executive Officer of Williams International, leading developer and manufacturer of gas turbine engines. Alla cerimonia, Pilatus è stata onorata con un video che mostra i successi dell’azienda. La star di Hollywood Morgan Freeman, lui stesso un appassionato aviatore, ha fornito la voce per il video”, afferma Pilatus Aircraft.

Markus Bucher, CEO di Pilatus, afferma: “A nome dell’intero team Pilatus vorrei ringraziare gli organizzatori, in particolare Gregg Williams, per la loro fiducia e per questo eccezionale onore. Il premio è un importante riconoscimento per i nostri anni di impegno e per il lavoro che svolgiamo ogni giorno come team, e ci sprona anche a raggiungere ulteriori vette di successo”.

“La “Living Legends of Aviation” organization è stata creata nel 2003, con l’obiettivo di celebrare il secondo secolo di aviazione e onorare i risultati eccezionali di piloti, rappresentanti del settore, astronauti e detentori di record. Mentre l’edizione americana si svolge a Los Angeles ogni primavera, l’evento europeo si tiene nello “Scalaria” Event Resort sul Lake Wolfgang in Austria. Le “European Legends” includono nomi famosi come Sir Richard Branson, founder of Virgin, e Felix Baumgartner, noto per il suo space jump”, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)