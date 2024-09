Emirates sfrutta la GE FlightPulse app per connettere la pilot community, ridurre i consumi e incrementare la flight safety

Su ognuno dei 470 voli Emirates in partenza ogni giorno, tutti i piloti utilizzano attivamente GE FlightPulse™, un’applicazione di analisi che fornisce dati operativi essenziali relativi a safety and fuel efficiency performance di ogni missione.

“Da quando è stato introdotto, FlightPulse è stato uno degli strumenti chiave a supporto delle fuel and emissions reduction initiatives di Emirates, oltre a migliorare le principali metriche di sicurezza.

FlightPulse di GE fornisce ai piloti flight summary data dalle loro singole missioni, nonché informazioni su come hanno operato l’aereo, in modo che possano analizzare le loro prestazioni relative a misure chiave di efficienza e safety e rivedere e pianificare il volo successivo con approfondimenti basati sui dati. Emirates e GE hanno sviluppato una dashboard personalizzata con KPI definiti e analisi su misura per i requisiti e le medie operative della compagnia aerea, ed è disponibile per tutti i piloti e il management. FlightPulse supporta inoltre Emirates con photo-realistic custom replays di simulazioni di interi voli, visualizzando tutte le procedure operative implementate dai piloti in ordine sequenziale del flight path, in base alla loro esperienza in cockpit”, afferma Emirates.

“Emirates ha avviato il progetto FlightPulse nel 2021, lavorando a stretto contatto con GE per personalizzare e migliorare lo strumento in base alle sue esigenze. Oggi l’applicazione è stata meticolosamente migliorata e copre quattro aree chiave: fuel efficiency, safety metrics, operational data & analytics and research, accompagnate da approfondimenti e statistiche per ogni rotta sul network Emirates.

Sebbene questo strumento sia utilizzato da altre compagnie aeree, Emirates è stata la prima compagnia aerea a distribuirlo all’intera comunità di oltre 4.000 piloti, mantenendoli connessi a una vasta gamma di dati storici individuali e specifici della compagnia aerea in un unico posto. Attraverso questo strumento altamente intuitivo, i piloti sono autorizzati ad accedere alle proprie metriche di efficienza, confrontandosi con le medie dei loro colleghi dopo ogni volo che operano, oltre alla possibilità di recuperare informazioni operative chiave per la pianificazione dei voli futuri”, conclude Emirates.

Il Captain Hassan Al Hammadi, Emirates’ Divisional Senior Vice President Flight Operations, ha commentato l’utilizzo di successo dello strumento: “FlightPulse ha contribuito a mettere i dati nelle mani dei nostri piloti e dei flight operations teams, rendendoli più connessi che mai per migliorare l’operatività, la sicurezza e la fuel efficiency. Non solo fornisce loro una visione retrospettiva per riflettere su come possono migliorare, ma li equipaggia anche quando prendono decisioni operative future. Abbiamo visto notevoli miglioramenti nella fuel efficiency e in altri operational and safety KPIs, continueremo a spingere questa tecnologia e a migliorarla ulteriormente come parte del nostro impegno per uno sviluppo continuo. Questo strumento ha portato a un cambiamento fondamentale nel flight operations data monitoring, dove sia il management che i piloti hanno trasparenza e visibilità dei key operational data relativi a safety ed efficienza. Questo cambiamento ha portato a una migliore collaborazione e comprensione tra il management e la pilot community nella gestione di safety and efficiency”.

Il Captain Esmaeel Hassan Fard, Type Rating Instructor on the B777, usa ampiamente lo strumento quando opera voli: “Quando mi preparo per un volo, uso FlightPulse per rivedere i dati dei miei voli precedenti, concentrandomi su elementi chiave come safety e fuel efficiency. Quindi, analizzo la rotta e le condizioni specifiche per il volo imminente utilizzando le informazioni e i dati storici disponibili per la specifica coppia di città. Questo mi aiuta a prendere decisioni sul fuel management, sulle operational procedures e su eventuali modifiche necessarie per una sicurezza ed efficienza ottimali durante il volo. Confrontando le mie performance con gli standard dell’intera flotta, sono motivato a migliorare continuamente quando si tratta di efficienza complessiva”.

Il Capt Abdalla Al Hammadi, Fleet Technical Pilot, A380, spiega come FlightPulse ha migliorato le sue metriche di volo personali: “FlightPulse ci presenta statistiche e dati sulle performance di tutti i nostri voli passati, consentendoci di scoprire nuove aree per ottimizzare le operazioni e l’efficienza. Di recente è stata aggiunta una nuova funzionalità chiamata pre-flight, che mi consente di controllare i dati degli ultimi 90 giorni per un settore o aeroporto specifico in cui volerò. Quale pista posso aspettarmi? Mi aspetto qualche attesa? Si tratta di informazioni preziose che supportano la mia preparazione e mi forniscono la visibilità appropriata per adattare le mie tecniche e, in definitiva, mi aiutano a prendere decisioni migliori in termini di safety and efficiency”.

“Emirates continua a investire molto in un connected flight deck e di recente ha eliminato la carta, consolidando il suo operational flight plan and briefing package per ogni volo tramite una una versione migliorata di mBriefing di Lido Systems, una semplice applicazione sull’iPad di ogni pilota che presenta informazioni rilevanti per ogni volo che possono essere scaricate facilmente. I piloti possono monitorare l’avanzamento del volo e unire le informazioni tramite altre app che forniscono informazioni come le enroute weather information, inclusi turbulence forecasts. Storicamente, queste informazioni venivano distribuite su carta ai flight deck teams. La compagnia aerea stima che verranno salvati 15 milioni di pezzi di carta tramite il processo”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)