ACI World prevede una crescita del 10% per il traffico passeggeri nel 2024, raggiungendo i 9,5 miliardi

Airports Council International (ACI) World annuncia oggi la pubblicazione del suo 2024 Annual World Airport Traffic Report, che prevede una crescita del 10% per il traffico passeggeri nel 2024, per raggiungere i 9,5 miliardi.

Traendo dati da oltre 2.700 aeroporti in più di 180 paesi e territori, il report offre la panoramica più completa del settore aeroportuale globale e dei mercati dell’aviazione per l’anno operativo 2023 e la prima metà del 2024. Include classifiche complete per traffico passeggeri, cargo e aeromobili.

Justin Erbacci, ACI World Director General, ha commentato: “La pubblicazione del 2024 Annual World Airport Traffic Report evidenzia la resilienza e l’adattabilità del settore dell’aviazione globale e dimostra l’impareggiabile capacità di ACI World di prevedere e analizzare le tendenze del settore. Mentre continuiamo a navigare in un panorama sempre più complesso e in continua evoluzione, ACI World rimane impegnata a supportare i nostri membri aeroportuali attraverso la difesa e lo sviluppo di risorse tempestive. Le informazioni fornite in questo report che riaffermano l’accuratezza delle previsioni del 99,99% di ACI World, sono fondamentali per gli stakeholder dell’aviazione, i decisori politici e i professionisti del settore per prendere decisioni informate e basate sui dati e pianificare strategicamente il futuro”.

In concomitanza con la pubblicazione del 2024 World Airport Traffic Report, ACI World ha presentato anche il suo bi-annual air traffic demand Advisory Bulletin. Questa fonte attendibile per la domanda di viaggi aerei è una risorsa essenziale per i membri ACI e il più ampio sistema aeronautico, consolidando ulteriormente l’autorità di ACI World nel settore.

Questi i punti salienti:

2023 global passenger traffic: il traffico passeggeri globale ha raggiunto gli 8,7 miliardi nel 2023, con un aumento del 30,6% rispetto al 2022 o una ripresa del 95% rispetto ai risultati pre-pandemia (2019).

Precisione delle previsioni del 99,99%: l’ACI World Airport Traffic Forecast 2023-2052, pubblicato a febbraio 2024, stimava che il traffico passeggeri globale avrebbe raggiunto gli 8,7 miliardi. Il totale globale effettivo per il 2023, confermato a luglio 2024, ha sorprendentemente corrisposto a questa proiezione con una precisione del 99,99%.

2024 global passenger traffic: le proiezioni attuali stimano che il totale dei passeggeri raggiungerà circa 9,5 miliardi, pari al 104% del livello del 2019 e riflettendo una crescita del 10% anno su anno (YoY) dal 2023.

H1 2024 passenger traffic: entro giugno 2024 year-to-date (YTD), il traffico passeggeri totale è aumentato dell’11% anno su anno, raggiungendo il 102% del livello YTD di giugno 2019. Il mercato internazionale, che ha guidato la ripresa, ha registrato un aumento del 17% anno su anno, mentre il mercato domestico è cresciuto del 6% anno su anno.

2024 international passenger traffic: si prevede che raggiungerà i 4,1 miliardi entro la fine del 2024, rappresentando il 43% del totale dei passeggeri.

2024 domestic passenger traffic: si prevede che raggiungerà i 5,4 miliardi entro la fine del 2024, rappresentando il 57% del totale.

Nonostante sviluppi macroeconomici positivi come l’allentamento delle pressioni inflazionistiche, le prospettive a medio-lungo termine restano soggette a rischi al ribasso come conflitti geopolitici, colli di bottiglia nel mercato del lavoro e vincoli alle consegne di aeromobili. Tuttavia, la graduale ripresa dei passeggeri internazionali e un ritorno alla redditività per le compagnie aeree segnalano uno slancio positivo nel settore.

In Europa, si prevede che il traffico passeggeri nel 2024 raggiungerà circa 2,5 miliardi, ovvero il 102% del livello del 2019. Tuttavia, i grandi mercati domestici nell’Europa occidentale e settentrionale devono ancora recuperare completamente i livelli del 2019 e potrebbero non farlo presto.

Si prevede che la regione Asia-Pacifico guiderà la crescita anno su anno (YoY) nel 2024, con un aumento del 13%, raggiungendo 3,4 miliardi di passeggeri entro la fine dell’anno.

Il Medio Oriente raggiungerà 449 milioni di passeggeri nel 2024, pari al 110% del suo livello del 2019. Nonostante le tensioni geopolitiche in corso, la regione ha registrato una crescita continua nel numero di passeggeri e si prevede che manterrà una crescita costante nel prossimo anno.

Si stima che la regione del Nord America raggiungerà i 2,2 miliardi di passeggeri nel 2024, ovvero il 107% del livello del 2019, con una forte crescita anno su anno del 7%.

