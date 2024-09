IATA pubblica Policy and Finance Net Zero Roadmaps aggiornate

IATA informa: “L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato Policy and Finance Net Zero Roadmaps aggiornate, contenenti analisi ampliate e approfondite, che mettono a fuoco quattro conclusioni chiave:

– La transizione energetica dell’air transport industry è fattibile all’orizzonte del 2050.

– Gli importi di investimenti necessari per renderla possibile sono paragonabili a quelli impegnati nelle precedenti creazioni di nuovi renewable energy markets.

– Il successo nella transizione dipende in modo critico dall’unità di intenti dei decisori politici.

– Il tempo rimasto per unire le forze nella transizione energetica del trasporto aereo si sta riducendo di minuto in minuto. Ogni azione ritardata è un’opportunità persa”.

“Le updated IATA Policy and Finance Net Zero Roadmaps chiariscono che la decarbonizzazione entro il 2050 è possibile. Esse suonano anche un campanello d’allarme: per raggiungere questo obiettivo, tutte le parti interessate, in particolare i decisori politici, devono collaborare più ampiamente e agire con maggiore urgenza. Per avere successo, abbiamo bisogno di quadri politici e finanziari chiari che supportino le esigenze del trasporto aereo in un modo realistico e coerente con i grandi cambiamenti che devono avvenire simultaneamente in tutti i settori economici”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“La Policy Roadmap sottolinea l’importanza di una sequenza strategica delle politiche e affronta la necessità di una collaborazione globale, anche al di là del settore dell’aviazione. Le raccomandazioni riconoscono che non esiste una soluzione unica e le politiche devono garantire che tutti i paesi possano partecipare al futuro global Sustainable Aviation Fuel (SAF) market.

La Finance Roadmap offre una visione dettagliata degli investimenti richiesti per raggiungere emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2050 e dei costi sostenuti dalle compagnie aeree per l’approvvigionamento di nuove soluzioni. Identificare il numero di nuove bioraffinerie che devono essere costruite e sottolineare che la loro produzione andrà a beneficio della transizione energetica di tutte le industrie dovrebbe aiutare a focalizzare le menti e promuovere l’unità di intenti tra i decisori politici, necessaria per una transizione di successo”, prosegue IATA.

“I costi e le sfide associati alla transizione energetica sono grandi, ma le opportunità sono ancora maggiori. I paesi hanno l’opportunità di costruire nuove industrie in agricoltura ed energia e di beneficiare dell’impatto di crescita catalitica del trasporto aereo sostenibile. Per realizzare queste opportunità, abbiamo bisogno che tutte le menti si uniscano in questa missione e che tutti i decisori politici, le organizzazioni multilaterali, gli investitori, i fornitori di soluzioni e il settore del trasporto aereo lavorino insieme. Questa collaborazione trasformativa può mettere in comune le risorse e indirizzare azioni significative per un impatto maggiore. Questo è ciò che serve per realizzare una sustainable air transport industry entro il 2050”, ha affermato Marie Owens Thomsen, Senior Vice President Sustainability and Chief Economist, IATA.

IATA annuncia un EUU Procurement Event per le compagnie aeree

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato al suo World Sustainability Symposium (WSS) che le compagnie aeree avranno l’opportunità di acquistare Eligible Emissions Units (EEU) in un Procurement Event personalizzato programmato per l’ultimo trimestre del 2024 sull’Aviation Carbon Exchange (ACE).

Questo evento è organizzato da IATA con State of Guyana, Mercuria and Xpansiv, ed è aperto a tutte le compagnie aeree. Le EEU in offerta potranno essere utilizzate dalle compagnie aeree per adempiere alle loro Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) Phase 1 offsetting obligations. Questi obblighi riguardano il traffico per il periodo 2024-2026. Le EEU devono essere annullate entro il 31 gennaio 2028.

L’evento offre un’importante opportunità di approvvigionamento in un contesto di continua scarsità di EEU idonee al CORSIA. Attualmente, lo Stato della Guyana è l’unica fonte di tali EEU. IATA stima che le compagnie aeree avranno bisogno di tra 64 e 162 milioni di EEU per la Phase 1 di CORSIA, a seconda di come evolve il traffico. La Guyana ha già effettuato vendite dai 7 milioni di EEU emessi e il volume non impegnato sarà disponibile al Procurement Event.

“Questa è la prima volta che viene organizzato un evento del genere e non poteva arrivare prima. Gli Stati hanno accettato CORSIA, ma finora la Guyana è l’unico paese che adempie al suo obbligo di rendere disponibili i crediti di carbonio necessari. CORSIA è fondamentale per gli sforzi di decarbonizzazione dell’aviazione e questo evento sarà un chiaro appello affinché gli Stati rendano possibile alle compagnie aeree di conformarsi rilasciando le EEU richieste”, ha affermato Marie Owens Thomsen, Marie Owens Thomsen, IATA’s Senior Vice President Sustainability and Chief Economist.

Questo evento è un passo importante nello sviluppo di un mercato efficiente per le EEU, la cui pubblicazione anticipata (prima delle scadenze di rendicontazione) è essenziale per promuovere liquidità e trasparenza e per impedire una corsa tardiva a una fornitura limitata che probabilmente aggiungerebbe costi significativi alla decarbonizzazione delle compagnie aeree senza ulteriori benefici.

“Ci vogliono molti sforzi per sviluppare le capacità per generare EEU idonee per CORSIA. La Guyana è orgogliosa di contribuire, ma vogliamo anche vedere un mercato ampio e attivo. Molti altri paesi hanno fatto progressi verso la creazione di un’offerta di credito, ma prima di impegnarsi ad andare oltre, stanno aspettando di vedere se il mercato produce risultati. Come primi attori nel mercato, vogliamo dimostrare agli altri paesi che è nel loro interesse andare avanti. Dovrebbero sentirsi sicuri che riceveranno prezzi equi per i loro crediti e che accelerare il lavoro rimanente vale la pena. Questo Procurement Event offre un’ulteriore possibilità di creare quella fiducia”, ha affermato Pradeepa Bholanath, Senior Director, Climate Change, Ministry of Natural Resources of the Government of Guyana.

(Ufficio Stampa IATA)