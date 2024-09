SATENA prende in consegna un nuovo ATR 42-600

La compagnia aerea di proprietà del governo colombiano SATENA e ATR, hanno annunciato la consegna con successo di un nuovo ATR 42-600, che inizierà le operazioni all’inizio di ottobre.

“Dotato delle ultime tecnologie e rafforzando il costo per viaggio più basso nella sua categoria, il nuovo ATR 42-600 consentirà a SATENA di espandere la sua portata e svolgere un ruolo più significativo nel mercato domestico, collegando in modo responsabile città e villaggi poco serviti. Unendosi a una flotta di 10 aeromobili ATR, tra cui due ATR 72-600, quattro ATR 42-600 e quattro ATR 42-500, l’aggiunta di questo ATR 42-600 alla flotta di SATENA segna una pietra miliare significativa in quanto è il primo acquisito direttamente da ATR dalla compagnia aerea”, afferma ATR.

“L’introduzione dell’ATR nella nostra flotta 10 anni fa è stata decisiva per realizzare la nostra missione di promuovere lo sviluppo e la connettività in tutta la Colombia. Grazie alle loro performance superiori, alla versatilità e all’efficienza senza pari, gli aeromobili ATR hanno dimostrato di essere l’alleato perfetto nella nostra ricerca per raggiungere le regioni più remote, garantendo operazioni affidabili, efficienza ottimale nei consumi e la capacità di atterrare su piste corte. Questa scelta strategica riafferma il nostro impegno nel soddisfare le diverse esigenze delle nostre comunità, per una Colombia più connessa e prospera”, ha affermato il Mayor General Oscar Zuluaga, President of SATENA.

Nathalie Tarnaud Laude, CEO di ATR, ha aggiunto: “Garantire l’accesso a luoghi remoti, collegare comunità più piccole a hub principali e facilitare affari e turismo è sempre stata la nostra missione, e ciò in cui eccellono gli aerei ATR. Siamo lieti di vedere SATENA, un cliente di lunga data di ATR, espandere la sua flotta con i nostri aerei, sottolineando la sua comprovata affidabilità e rilevanza per le operazioni regionali. Sapere che SATENA fa affidamento sui nostri aerei per colmare le lacune e offrire opportunità alle aree sottoservite ci riempie di orgoglio. Insieme, non stiamo solo collegando destinazioni, stiamo consentendo l’accesso a un mondo di possibilità, e questa è una missione di cui siamo onorati di far parte”.

“Con l’arrivo di questo aereo, le rotte esistenti saranno rafforzate aumentando il numero di posti disponibili per destinazioni come Guainía, Vaupés, Inírida, Vichada, Mitú, Puerto Carreño e la costa del Pacifico, nonché collegamenti chiave come Bogotá-Quibdó, Cali-Guapi, Medellín-Bahía Solano e Medellín-Mitú. Gli aerei ATR sono stati essenziali per la crescita della compagnia aerea, che ora opera 142 rotte verso 52 destinazioni, di cui 83 sono social routes, essenziali per garantire la mobilità nelle comunità remote.

La flotta ATR di SATENA è coperta da un Global Maintenance Agreement, che include lease stock and standard exchange of line replaceable units, insieme a propeller blades repair services”, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)