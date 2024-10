Riyadh accoglie il Boeing 777 Emirates rimodernato

Riyadh è diventata la prima GCC destination di Emirates ad accogliere il Boeing 777 Emirates rimodernato, offrendo ai passeggeri la nuova cabina Business Class e i rinomati posti Premium Economy.

Il velivolo recentemente ristrutturato opererà sul servizio giornaliero EK 819/820 che parte da Dubai alle 07:10, con arrivo programmato a Riyadh per le 08:05. Il volo di ritorno parte dalla capitale del Regno alle 09:40 e raggiunge Dubai alle 12:35.

“L’Emirates Boeing 777 a quattro classi offre 24 posti in Premium Economy disposti in una configurazione 2-4-2 con poggiatesta regolabili in 6 direzioni per maggiore comfort e spazio, rendendolo la scelta ideale sia per i viaggiatori d’affari che per quelli leisure. La cabina Business Class migliorata offre maggiore privacy, con 38 posti in una spaziosa configurazione 1-2-1 e accesso diretto al corridoio, un minibar e più porte di ricarica, tra le altre caratteristiche.

L’aereo dispone anche di 6 suite di First Class che offrono il meglio del lusso. La cabina Economy Class rinnovata ha 256 posti ergonomici con poggiatesta in pelle che possono essere regolati verticalmente”, afferma Emirates.

“Gli aerei Emirates dotati di Premium Economy raggiungeranno quota 48 entro la fine di quest’anno e serviranno 27 destinazioni tra cui Dubai, utilizzando la flotta Emirates di B777, A380 e A350.

Emirates attualmente opera 72 voli settimanali verso tutti e quattro i gateway in Arabia Saudita, inclusi 3 voli giornalieri per Riyadh, su una flotta mista di B777 e A380. I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, sull’app Emirates o tramite agenzie di viaggio online e offline”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)