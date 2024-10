Emirates trasporta l’Americas Cup trophy da Auckland a Barcelona prima delle match race finals

Emirates informa: “In qualità di Global Partner and Official Airline of the Louis Vuitton 37th America’s Cup, Emirates ha steso il tappeto rosso per dare il benvenuto a bordo del trofeo più antico dello sport internazionale, l’America’s Cup, trasportandolo da Auckland a Barcellona passando per Dubai. Il trofeo dell’America’s Cup è atterrato nella città costiera di Barcellona il 6 ottobre, mentre i fan si riversavano in tempo per dare il via alle emozionanti finali di match race a partire dal 12 ottobre”.

Boutros Boutros, Executive Vice President, Corporate Communications, Marketing and Brand at Emirates, ha affermato: “Siamo entusiasti di essere tornati in acqua per la difesa dell’America’s Cup da parte di Emirates Team New Zealand e siamo anche orgogliosi di essere di nuovo Global Partner e compagnia aerea ufficiale della Louis Vuitton 37th America’s Cup. Questo evento è la competizione di punta della vela, che spinge i confini dell’innovazione, della tecnologia e del talento, ed Emirates sarà al centro di tutta l’azione a Barcellona. Non vediamo l’ora di entrare in contatto con gli appassionati di vela di lunga data e con il nuovo pubblico che tifa con passione per i loro team impegnati nella loro ricerca per vincere l’ambita America’s Cup”.

“Emirates è Global Partner and Official Airline of the Louis Vuitton 37th America’s Cup. La compagnia aerea è anche un orgoglioso sponsor della serie di regate preliminari che portano alla Louis Vuitton Cup.

Grazie alla sua sponsorizzazione, Emirates sarà molto visibile nei Race Village, con un brand di spicco sulle vele e sullo scafo dello yacht di classe AC75 America’s Cup di Emirates Team New Zealand “Taihoro”, così come sulle aree ufficiali del palco e della cerimonia di premiazione.

Emirates attiverà anche i suoi diritti di sponsorizzazione durante le gare con momenti “fly better”, mentre l’amichevole personale di cabina della compagnia aerea distribuirà etichette per bagagli personalizzate, gadget e altri regali ai partecipanti.

Emirates è da tempo sostenitrice della vela, con la sua prima incursione nello sport nel 2004 come naming sponsor of Emirates Team New Zealand. La partnership ventennale ha avuto molto successo per entrambe le parti, tra cui vittorie nella 35a America’s Cup e la difesa della coppa di fronte al pubblico di casa di Auckland nel 36° America’s Cup event”, prosegue Emirates.

“La compagnia aerea ha rinnovato la sua partnership di lunga data con i campioni in carica dell’America’s Cup lo scorso anno, rimanendo lo sponsor principale di Emirates Team New Zealand, con naming rights per il team, nonché la designazione di Official Airline and Carrier of Emirates Team New Zealand.

Con Barcellona come cornice perfetta per le gare più importanti della vela, i fan possono raggiungere la città con uno dei 14 voli settimanali di Emirates, inclusi 7 voli settimanali da Dubai a Città del Messico via Barcellona. La compagnia aerea vola anche a Madrid con 14 servizi settimanali utilizzando il suo iconico Emirates A380 e il Boeing 777“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)