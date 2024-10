VietJet Air e CFM rafforzano la loro partnership potenziando i LEAP-1B engine agreements

In concomitanza con la visita di stato del General Secretary and President of Vietnam To Lam in Francia, VietJet Air ha ribadito il suo impegno con un ordine per oltre 400 motori LEAP-1B per equipaggiare gli aeromobili Boeing 737 MAX, inclusi motori di riserva aggiuntivi. I motori provengono da due ordini precedentemente annunciati nel 2016 e nel 2018 e la consegna degli aeromobili è prevista per il 2025. La cerimonia della firma, che ha avuto luogo al Palazzo dell’Eliseo a Parigi, è stata assistita dal Vietnam’s General Secretary and President To Lam e dal French President Emmanuel Macron, insieme a delegazioni di alto livello di entrambi i Paesi.

VietJet Air è un cliente CFM di lunga data, attualmente opera 56 aeromobili Airbus A321ceo e 17 A320ceo dotati di motori CFM56-5B.

La Dr. Nguyen Thi Phuong Thao, Chairwoman of Vietjet, ha dichiarato: “Apprezziamo profondamente e siamo onorati per questa partnership strategica. I produttori di motori leader a livello mondiale Safran e CFM hanno collaborato con Vietjet per offrire viaggi aerei accessibili a milioni di persone, stimolando la crescita nel dinamico mercato dell’aviazione dell’Asia-Pacifico, incluso il Vietnam. L’accordo odierno per motori a basso consumo di carburante rafforza il nostro impegno per la sostenibilità. I nostri passeggeri potranno godere di voli ancora più efficienti”.

“Per oltre un decennio, abbiamo lavorato a stretto contatto con VietJet Air per introdurre programmi di supporto in termini di technical management, training and fuel efficiency improvements per la sua flotta CFM56 e non vediamo l’ora di estendere queste pratiche ai nuovi motori LEAP-1B”, ha affermato Gaël Méheust, president and CEO of CFM International. “Siamo profondamente onorati dall’elevato livello di fiducia che VietJet ha dimostrato in CFM e accogliamo con favore questa opportunità per rafforzare ulteriormente la speciale relazione di quest’anno nel futuro”.

“La famiglia di motori CFM LEAP offre un consumo di carburante ed emissioni di CO2 inferiori dal 15% al 20%, nonché un significativo miglioramento del rumore, rispetto ai motori della generazione precedente. Con oltre 3.500 LEAP-powered aircraft in service, il motore ha consentito ai clienti CFM di risparmiare oltre 35 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Il motore ha rappresentato la product introduction di maggior successo nei 50 anni di storia di CFM, con il più rapido ramp-up of engine flight hours nel settore, superando 60 milioni di ore in soli otto anni”, conclude CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International)